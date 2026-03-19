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CM Grafica Leao Milan 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato

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Milão, “Leão é um ativo do clube”: o que Branchini, agente de Allegri, quer dizer com isso

O agente de Allegri, Branchini, destaca a importância de Leão para o Milan: o aspecto técnico é importante, mas o econômico, no que diz respeito aos patrocínios, também conta

A derrota do Milan contra a Lazio gerou uma longa onda de polêmicas: no Estádio Olímpico, os rossoneri perderam pontos importantes na disputa pelo Scudetto, expondo problemas dentro do vestiário. Rafael Leão voltou a ser assunto de conversa, não por um gol marcado, mas por uma reação pouco profissional a uma substituição, embora o principal motivo de sua reclamação não fosse o técnico Massimiliano Allegri, mas sim o companheiro de ataque Christian Pulisic. Uma reação que reacendeu o debate também dentro da diretoria: o ciclo do português no Milan deve chegar ao fim?


Em defesa do técnico de Livorno, seu agente, Giovanni Branchini, interveio no programa “Radio anch’io sport” da Radio1 e revelou alguns bastidores: “A mensagem de Allegri foi muito equilibrada. Ele nunca pensou em ganhar o campeonato, nunca disse para correr atrás do Inter e sempre disse para ficarmos atentos, porque o objetivo é a Liga dos Campeões. Talvez alguém tenha pensado que fosse uma estratégia. Em vez disso, é realismo e correção”.


Sobre o futuro de Leão, Branchini respondeu assim: “Se o Milan ainda deve apostar em Leão? As dinâmicas da diretoria são complexas: Leão é um ativo do clube e, portanto, vários fatores devem ser considerados. Este ano ele não está dando uma grande contribuição, isso está aos olhos de todos. Ele continua sendo um jogador importante e deve ser defendido até o fim, como Allegri fez ontem na coletiva pós-jogo, apesar do desfecho abrupto da substituição”.




  • O QUE BRANCHINI QUIS DIZER

    Qual é o significado de “ativos da empresa”? No âmbito econômico, refere-se a qualquer bem, seja material ou imaterial, que contribua para os lucros de uma empresa e para a criação de valor. Os ativos têm uma vida útil de vários anos e não se destinam ao ciclo normal de vendas. São bens amortizáveis utilizados pela empresa no processo produtivo. Em inglês, os ativos da empresa são chamados de “assets”, um termo que se tornou familiar e amplamente utilizado nos últimos anos.


    O dia 3 de junho de 2023 marcou uma virada na relação profissional e pessoal entre Leão e o Milan: o craque português assinou a renovação que o vincula ao Milan até 2028 (salário de 5,1 milhões por ano + bônus, cláusula de rescisão de 175 milhões). A felicidade do jogador foi dupla, pois o clube havia resolvido a disputa de quase 22 milhões de euros entre o Lille e o Sporting Lisboa. Rafa mais do que triplicou seu salário. Ele ganha 5,1 milhões de euros por ano. Com bônus de assinatura de 1,5 milhão, bônus de 250 mil euros por vitória na Liga dos Campeões, além de vários bônus por conquista do campeonato, copas e colocações. Além disso, há um importante bônus pessoal ao atingir as metas de 15-23 e 30 entre gols e assistências somados, sem distinção.


    O Milan investe nele como ícone: confia-lhe a camisa número 10, uma das mais vendidas nos últimos dois anos, e ele se torna também o jogador mais bem pago do elenco. Para o Milan, Leão não é mais um jogador, mas o jogador.

    • Publicidade

  • ACORDOS COMERCIAIS

    Rafael Leão é um jogador fundamental e embaixador da marca do AC Milan na Itália e no mundo. Em 2024, ele colaborou com o Diavolopara lançar a coleção cápsula “ACM x RL10”, unindo sua marca pessoal à identidade do clube. Leão tem um contrato de longo prazo com o Milan, válido até junho de 2028, e aparece com grande frequência nas campanhas de marketing do clube.


    Coleção Capital ACM x RL10: essa parceria, lançada em abril de 2024, apresenta peças de vestuário desenhadas com a marca do AC Milan e a marca pessoal de Leão, destacando a influência do atacante dentro e fora de campo.

    Como jogador de destaque dos rossoneri, ele participa frequentemente de atividades comerciais, incluindo aquelas com parceiros como PUMA e Off-White. Leão conta com diversos contratos de patrocínio pessoais, por exemplo, com marcas de roupas esportivas, mas atua como jogador/parceiro dentro do ecossistema comercial do AC Milan.

  • ENTRE O CAMPO E O MERCADO

    O novo Leão é um atacante que se sacrifica em uma função que nunca havia desempenhado na carreira e entra em campo mesmo não estando em sua melhor forma: antes da partida contra a Lazio, a disponibilidade do português havia sido elogiada por todo o mundo do Milan, principalmente pela diretoria e pelos proprietários. Contra a Lazio, voltou o velho Leão, aquele indolente e com comportamentos imaturos, embora com todas as atenuantes do caso.


    Uma parte da diretoria gostaria de renovar o contrato de 2028 a 2031, a outra questiona a oportunidade de mudar. Uma virada que, no entanto, vai além de uma mera reflexão técnica e comportamental. Porque, seguindo o pensamento de Branchini, Leão vale muito para o Milan: ele é seu ativo econômico mais importante.

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