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Michael Carrick planeja controlar o "ego" dos jogadores do Manchester United enquanto os Red Devils se preparam para o confronto contra o Nottingham Forest
Usando o "ego" como arma coletiva
O técnico interino do United falou abertamente sobre sua filosofia de gestão, explicando que vê o ego dos jogadores como uma necessidade, e não como um obstáculo. Enquanto os Red Devils se preparam para receber o Nottingham Forest, Carrick enfatizou que a chave para levar o clube de volta ao topo do futebol europeu está na forma como essas personalidades individuais são gerenciadas.
Falando sobre a dinâmica do vestiário, o técnico de 44 anos disse: “O ego é algo curioso, na verdade, porque acho que, para atuar no mais alto nível, você precisa ter algum tipo de ego. Você precisa dele, e ele pode ser usado de várias maneiras diferentes; então, acho que a maneira como você o utiliza é, na verdade, o ponto-chave. E acho que a minha parte, de aprender e estar aqui e ver os outros, jogadores melhores do que eu, lidando com isso e se sacrificando pela equipe. Acho que colocar o ego de si mesmo na equipe é importante e você precisa ter algum tipo de ego pelo qual lutar e ao qual se apegar.”
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Carrick deve assumir cargo permanente
A abordagem do ex-meio-campista rendeu resultados imediatos, transformando uma temporada que estava indo de mal a pior sob o comando de Ruben Amorim em uma que terminará entre os quatro primeiros colocados. Seu sucesso chamou a atenção da diretoria, e relatos sugerem que o United está prestes a contratá-lo em caráter definitivo após chegar a um acordo geral sobre um contrato de vários anos.
Explicando melhor sua visão, Carrick acrescentou: “Não precisa ser um ego no sentido de algo individual ou negativo de forma alguma. Acho que é essencialmente um orgulho de si mesmo e do que você está buscando alcançar. Acho que todos nós temos nossos egos, que se manifestam de maneiras diferentes. Acho que fica claro ver o espírito, a conexão e a camaradagem de todos remando na mesma direção; colocar o ego a serviço do clube de futebol pode ser bastante poderoso e temos que usar isso.”
A despedida de Casemiro e a ameaça de Anderson
O confronto deste domingo contra o Nottingham Forest servirá como uma despedida emocionante para Casemiro, que deve deixar Old Trafford neste verão. No entanto, os holofotes também estarão voltados para o meio-campo adversário, já que o United enfrentará Elliot Anderson, seu principal alvo de transferência. Os Red Devils há muito admiram o jogador da seleção inglesa, embora o valor recorde de 120 milhões de libras (160 milhões de dólares) exigido pelo Forest tenha complicado as possíveis negociações.
Carrick, que assim como Anderson é formado pelo Wallsend Boys Club, elogiou muito o jovem. “Ele tem se saído bem”, disse o técnico do United. “Acho que ele é uma peça importante do time deles. Acho que ele tem muito a oferecer e eles têm um time realmente talentoso e perigoso, então tiveram uma boa temporada ao chegar às semifinais da [Liga Europa] e ficarem a um passo da final. Mas, sim, dá para ver claramente que ele é uma peça importante do time deles.”
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Construindo para o futuro
Embora a partida contra o Forest marque a última partida em casa de uma temporada condensada, Carrick já está de olho em uma grande reformulação no verão. A estratégia de contratações do clube parece estar se voltando para a sustentabilidade, com a diretoria empenhada em equilibrar as contas por meio da venda de jogadores antes de se comprometer com grandes contratações. O objetivo é fornecer a Carrick as ferramentas necessárias para dar continuidade ao renascimento que ele iniciou durante sua passagem como técnico interino.
O ânimo dentro do elenco continua alto, enquanto o United busca garantir o terceiro lugar. Ao se concentrar na camaradagem e na conexão que cultivou, Carrick espera provar que sua perspicácia tática e suas habilidades de gestão de pessoas são exatamente o que o clube precisa para diminuir a distância que o separa da elite da Premier League de forma permanente.