Michael Carrick planeja controlar o "ego" dos jogadores do Manchester United enquanto os Red Devils se preparam para o confronto contra o Nottingham Forest

O técnico interino do United falou abertamente sobre sua filosofia de gestão, explicando que vê o ego dos jogadores como uma necessidade, e não como um obstáculo. Enquanto os Red Devils se preparam para receber o Nottingham Forest, Carrick enfatizou que a chave para levar o clube de volta ao topo do futebol europeu está na forma como essas personalidades individuais são gerenciadas.

Falando sobre a dinâmica do vestiário, o técnico de 44 anos disse: “O ego é algo curioso, na verdade, porque acho que, para atuar no mais alto nível, você precisa ter algum tipo de ego. Você precisa dele, e ele pode ser usado de várias maneiras diferentes; então, acho que a maneira como você o utiliza é, na verdade, o ponto-chave. E acho que a minha parte, de aprender e estar aqui e ver os outros, jogadores melhores do que eu, lidando com isso e se sacrificando pela equipe. Acho que colocar o ego de si mesmo na equipe é importante e você precisa ter algum tipo de ego pelo qual lutar e ao qual se apegar.”