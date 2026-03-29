O amistoso que terminou em 0 a 0 e foi disputado na noite passada entre México e Portugal, na Cidade do México, trouxe consigo uma notícia trágica. No dia da reabertura e da nova inauguração do Estádio Banorte, também conhecido como o histórico Estádio Azteca, um torcedor caiu das arquibancadas e perdeu a vida. As autoridades abriram uma investigação, mas infelizmente confirmaram o óbito.
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México, tragédia no Estádio Azteca: torcedor cai e morre durante a partida contra Portugal
O QUE ACONTECEU
Pouco antes do início da corrida, que acabou por começar e prosseguir normalmente em meio a polêmicas gerais, um torcedor caiu do palco VIP do estádio, despencando para dentro do estacionamento.
INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO
"A Promotoria de Cidade do México (Fiscalía CDMX) expressa seu profundo pesar pela morte de uma pessoa ocorrida no sábado, 28 de março, dentro do Estádio Banorte, antes do início do amistoso da seleção mexicana.
Além disso, está em andamento a análise das imagens das câmeras de vigilância do estádio e de suas entradas, bem como a coleta de depoimentos das pessoas presentes no local, com o objetivo de reconstruir com precisão a sequência dos eventos e apurar eventuais responsabilidades.
Da mesma forma, está em andamento o procedimento de autópsia previsto em lei para determinar com certeza a causa do óbito, bem como as condições físicas do indivíduo no momento da queda.
O Ministério Público da Cidade do México dará continuidade às investigações de forma aprofundada e manterá o público informado sobre os desdobramentos relevantes, no rigoroso respeito aos princípios do devido processo legal.”
O DIA DA REABERTURA
A tragédia ocorreu justamente no dia em que o histórico estádio da Cidade do México foi reaberto após uma reforma que durou vários anos, tendo em vista a Copa do Mundo de 2026, que será realizada no país no verão.
O Azteca sediará a partida de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul, tornando-se o primeiro estádio da história a sediar três partidas de abertura do torneio, depois das de 1970 e 1986.