México, tragédia no Estádio Azteca: torcedor cai e morre durante a partida contra Portugal

"A Promotoria de Cidade do México (Fiscalía CDMX) expressa seu profundo pesar pela morte de uma pessoa ocorrida no sábado, 28 de março, dentro do Estádio Banorte, antes do início do amistoso da seleção mexicana.

Além disso, está em andamento a análise das imagens das câmeras de vigilância do estádio e de suas entradas, bem como a coleta de depoimentos das pessoas presentes no local, com o objetivo de reconstruir com precisão a sequência dos eventos e apurar eventuais responsabilidades.

Da mesma forma, está em andamento o procedimento de autópsia previsto em lei para determinar com certeza a causa do óbito, bem como as condições físicas do indivíduo no momento da queda.

O Ministério Público da Cidade do México dará continuidade às investigações de forma aprofundada e manterá o público informado sobre os desdobramentos relevantes, no rigoroso respeito aos princípios do devido processo legal.”