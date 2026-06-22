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Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Menos viagens, mais descanso: por que o Brasil trata liderança como prioridade

Brasil
Copa do Mundo

Seleção vê primeiro lugar do Grupo C como caminho ideal para reduzir deslocamentos, preservar desgaste físico e manter a preparação em sua base durante o mata-mata

A classificação para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026 parece bem encaminhada para o Brasil, mas dentro da comissão técnica o foco vai além da vaga. A liderança do Grupo C é tratada como prioridade por um motivo estratégico: logística.

Mais do que evitar determinados adversários, terminar na primeira colocação permitiria à seleção seguir baseada em Nova Jersey durante praticamente toda a campanha, reduzindo viagens, preservando a recuperação dos atletas e mantendo a rotina construída desde o início do Mundial.

Com um calendário apertado e uma competição mais longa por conta do novo formato com 48 seleções, qualquer vantagem fora das quatro linhas passou a ser valorizada.

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  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    Diferentes cenários

    Caso confirme a liderança da chave, o Brasil permanecerá instalado em sua base no CT Columbia Park, centro de treinamento utilizado desde a chegada aos Estados Unidos. A estrutura, ligada ao New York Red Bulls, foi adaptada pela CBF para atender às necessidades da delegação durante a Copa.

    Além de manter os mesmos campos de treinamento, a seleção seguiria hospedada no hotel que serve como concentração desde o início do torneio, evitando mudanças constantes de cidade e longos deslocamentos.

    O cenário muda completamente em caso de classificação na segunda colocação. Nesse caminho, a equipe teria compromissos espalhados entre Estados Unidos e México, incluindo uma viagem para Monterrey já na fase de 16 avos de final.

    Internamente, a avaliação é que não faria sentido retornar para Nova Jersey após cada partida. Assim, a delegação precisaria se deslocar continuamente, mudando hotéis, centros de treinamento e rotinas de recuperação ao longo da competição.

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    Preparação equilibrada

    Curiosamente, os dois caminhos oferecem praticamente o mesmo número total de dias entre os jogos até uma eventual final. A diferença está na distribuição desse tempo.

    Caso avance em primeiro lugar, o Brasil teria intervalos maiores antes das oitavas e das quartas de final, permitindo mais sessões de treinamento e recuperação física. Já pelo caminho do segundo colocado, os descansos seriam mais uniformes, com aproximadamente cinco dias entre cada compromisso.

    Para os jogadores, a logística pode representar uma vantagem importante em uma competição de alta exigência física.

    Segundo Lucas Paquetá, a liderança sempre foi o objetivo traçado pela equipe.

    "Nosso objetivo é passar em primeiro. É uma logística que favorece nas viagens, no tempo de descanso e na recuperação. Vamos buscar isso."

    Pensando em todos os cenários possíveis, a CBF iniciou o planejamento meses antes do Mundial. Equipes de logística, fisiologia e nutrição visitaram previamente todas as cidades que podem receber a seleção ao longo da competição, avaliando hotéis, centros de treinamento e condições operacionais.

    O diretor de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, reforçou que a estratégia nunca esteve ligada à escolha de adversários.

    "A intenção sempre foi confirmar o plano A. Não por causa dos cruzamentos, mas pelas vantagens logísticas que ele oferece para a equipe."

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Possíveis adversários

    Além da questão logística, a definição da liderança também determinará o primeiro adversário do Brasil no mata-mata.

    No Grupo F, Holanda e Japão chegam à última rodada empatados em pontos e muito próximos da classificação. Neste momento, os holandeses lideram apenas pelo critério de gols marcados.

    Se a fase de grupos terminasse hoje, o líder do Grupo C enfrentaria o vice-líder do Grupo F, enquanto o segundo colocado da chave brasileira cruzaria com o primeiro colocado do grupo europeu.

    Ou seja, o cenário atual aponta para um confronto entre Brasil e Japão em caso de liderança brasileira, enquanto uma eventual segunda colocação poderia colocar a Holanda no caminho logo na primeira rodada eliminatória.

    Antes de pensar no mata-mata, porém, a seleção tem uma missão clara: vencer a Escócia na última rodada e confirmar o primeiro lugar do grupo. O duelo acontece na próxima quarta-feira, em Miami, enquanto Marrocos e Haiti jogam simultaneamente em Atlanta.

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