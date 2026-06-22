Menos viagens, mais descanso: por que o Brasil trata liderança como prioridade

Curiosamente, os dois caminhos oferecem praticamente o mesmo número total de dias entre os jogos até uma eventual final. A diferença está na distribuição desse tempo.

Caso avance em primeiro lugar, o Brasil teria intervalos maiores antes das oitavas e das quartas de final, permitindo mais sessões de treinamento e recuperação física. Já pelo caminho do segundo colocado, os descansos seriam mais uniformes, com aproximadamente cinco dias entre cada compromisso.

Para os jogadores, a logística pode representar uma vantagem importante em uma competição de alta exigência física.

Segundo Lucas Paquetá, a liderança sempre foi o objetivo traçado pela equipe.

"Nosso objetivo é passar em primeiro. É uma logística que favorece nas viagens, no tempo de descanso e na recuperação. Vamos buscar isso."

Pensando em todos os cenários possíveis, a CBF iniciou o planejamento meses antes do Mundial. Equipes de logística, fisiologia e nutrição visitaram previamente todas as cidades que podem receber a seleção ao longo da competição, avaliando hotéis, centros de treinamento e condições operacionais.

O diretor de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, reforçou que a estratégia nunca esteve ligada à escolha de adversários.

"A intenção sempre foi confirmar o plano A. Não por causa dos cruzamentos, mas pelas vantagens logísticas que ele oferece para a equipe."