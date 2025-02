De Menino Ney a Tio Ney – retorno de Neymar ao Santos pode dar ao craque uma despedida dos sonhos após uma carreira subestimada

O jogador de 32 anos decidiu encurtar sua passagem pela Arábia Saudita para garantir um reencontro com o clube de sua infância

A carreira de Neymar não deveria perder força e desaparecer nesta altura, com o jogador tendo apenas 32 anos. Em um cenário talvez mais justo, ele ainda estaria brilhando na Champions League, acumulando títulos importantes por clubes e pela seleção, e apenas começando a entrar na reta final da carreira, ainda como um jogador decisivo no mais alto nível.

Por uma série de razões – lesões, escolhas ou simplesmente o acaso – esse não foi o caminho que se concretizou. Em vez disso, Neymar está retornando ao Santos, o lugar onde iniciou sua história, sem custos de transferência entre clubes. Seu contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita, foi rescindido esta semana, encerrando uma passagem de 17 meses marcada por apenas sete partidas e considerada uma das piores transferências de todos os tempos.

Para viabilizar o retorno ao Brasil, Neymar aceitou uma drástica redução salarial, movido pelo desejo de reencontrar suas raízes e recuperar a paz. Os últimos 18 meses foram turbulentos, com uma grave lesão no joelho e duas despedidas pouco gloriosas – primeiro do Paris Saint-Germain e agora do Al Hilal.

Ao longo da carreira, Neymar se tornou um dos jogadores mais famosos de sua geração. Talvez agora, diante de um novo capítulo, seja hora de deixar as polêmicas de lado e reconhecer, de fato, à sua grandeza.