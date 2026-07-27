Memphis aceita renovar, mas Corinthians faz exigência para fechar acordo

A renovação de Memphis Depay com o Corinthians está muito perto de ser concluída. Depois de semanas de negociação, clube e jogador chegaram a um acordo para estender o contrato por mais dois anos, até junho de 2028. Antes da assinatura, porém, o Timão estabeleceu uma última condição: o atacante terá que passar por exames médicos.

O holandês aceitou reduzir os vencimentos e também concordou em diluir a dívida de cerca de R$ 44 milhões que o Corinthians tem com ele ao longo do novo contrato. As concessões destravaram a negociação, mas a diretoria ainda quer uma avaliação clínica completa antes de oficializar o acordo.

A preocupação é com a condição física do camisa 10. Memphis não atua pelo Corinthians desde 27 de maio, quando enfrentou o Platense pela Libertadores. Depois disso, foi convocado para a Copa do Mundo pela Holanda, onde participou de três partidas saindo do banco de reservas.

Apesar do avanço, o clube evita tratar a renovação como encerrada. O presidente Osmar Stabile ainda não deu o aval definitivo, e parte da diretoria entende que os exames serão determinantes para a conclusão do negócio.