Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Corinthians v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Memphis aceita renovar, mas Corinthians faz exigência para fechar acordo

Mercado da bola
M. Depay
Corinthians
Brasileirão
Copa do Brasil
Copa Libertadores

Holandês aceitou reduzir salário e ampliar vínculo, mas precisará passar por exames médicos antes da assinatura

A renovação de Memphis Depay com o Corinthians está muito perto de ser concluída. Depois de semanas de negociação, clube e jogador chegaram a um acordo para estender o contrato por mais dois anos, até junho de 2028. Antes da assinatura, porém, o Timão estabeleceu uma última condição: o atacante terá que passar por exames médicos.

O holandês aceitou reduzir os vencimentos e também concordou em diluir a dívida de cerca de R$ 44 milhões que o Corinthians tem com ele ao longo do novo contrato. As concessões destravaram a negociação, mas a diretoria ainda quer uma avaliação clínica completa antes de oficializar o acordo.

A preocupação é com a condição física do camisa 10. Memphis não atua pelo Corinthians desde 27 de maio, quando enfrentou o Platense pela Libertadores. Depois disso, foi convocado para a Copa do Mundo pela Holanda, onde participou de três partidas saindo do banco de reservas.

Apesar do avanço, o clube evita tratar a renovação como encerrada. O presidente Osmar Stabile ainda não deu o aval definitivo, e parte da diretoria entende que os exames serão determinantes para a conclusão do negócio.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • FBL-LIBERTADORES-CORINTHIANS-PLATENSEAFP

    Histórico preocupante

    A cautela do Corinthians tem relação direta com o histórico físico de Memphis. Antes mesmo de chegar ao clube, em 2024, o atacante já acumulava lesões importantes, cenário que voltou a se repetir durante sua passagem pelo Parque São Jorge.

    Na atual temporada, o holandês disputou apenas 14 partidas, com um gol e uma assistência. Pela seleção da Holanda, também começou no banco em todas as participações na Copa do Mundo.

    Internamente, as condições físicas do jogador são um dos principais argumentos de quem questiona a renovação, somados ao momento financeiro delicado do clube e ao alto investimento feito no atacante.

    Mesmo assim, o estafe de Memphis garante que ele está em plenas condições de jogo e não vê qualquer impedimento para a realização dos exames. A avaliação dos representantes é de que o debate faz parte do cenário político vivido pelo Corinthians e não reflete a situação clínica do atleta.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!
    • Publicidade
  • Corinthians v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Desdobramentos do negócio

    Com o acordo praticamente fechado, restam apenas ajustes burocráticos para a assinatura do novo vínculo. Além da redução salarial, Corinthians e Memphis acertaram um novo modelo de remuneração.

    Pelo formato discutido, 75% dos vencimentos serão pagos como salário pelo departamento de futebol, enquanto os outros 25% virão de ações de marketing, eventos e ativações comerciais.

    A dívida superior a R$ 40 milhões também será parcelada durante a vigência do novo contrato. A proposta prevê pagamentos semestrais a partir de 2027, reduzindo o impacto imediato no caixa do clube, que ainda convive com dificuldades financeiras e punições no mercado.

  • TOPSHOT-FBL-BRA-SUPERCOPA-FLAMENGO-CORINTHIANSAFP

    Parceria de sucesso

    Mesmo convivendo com problemas físicos, Memphis teve papel importante desde que chegou ao Corinthians, em setembro de 2024. O atacante participou das conquistas do Campeonato Paulista de 2025, da Copa do Brasil de 2025 e da Supercopa do Brasil de 2026.

    Ao todo, soma 79 partidas com a camisa alvinegra, com 20 gols e 15 assistências. A expectativa do Corinthians é concluir os exames e oficializar a renovação nos próximos dias, deixando o camisa 10 à disposição de Fernando Diniz para a sequência do Brasileirão, da Libertadores e da Copa do Brasil.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Brasileirão
Corinthians crest
Corinthians
COR
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR