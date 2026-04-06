Mbappé muda o panorama do Real Madrid... Arbeloa: Temos um "problema" com Bellingham

O vestiário do Merengue não aceita a derrota

O Estádio Santiago Bernabéu se prepara para receber um dos confrontos mais emocionantes do mundo do futebol, quando o Real Madrid receberá o Bayern de Munique, amanhã, terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Este confronto histórico, que marca o 29º encontro entre os dois clubes em competições europeias, reúne as duas equipes mais laureadas do continente: o Real Madrid, com 15 títulos, e o gigante bávaro, com 6 títulos, em um clássico europeu por excelência.

Durante a coletiva de imprensa pré-jogo, Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, apareceu para defender a equipe após o tropeço sofrido na La Liga contra o Mallorca por 1 a 2.

    Arbeloa disse: “O que mais me atrai no Bayern de Munique é que se trata de um time muito bem treinado, com uma identidade e um estilo de jogo bem definidos; caracteriza-se por uma grande agressividade defensiva que faz com que todos os jogadores se comprometam a recuar para a defesa de forma organizada e disciplinada, para depois passarem rapidamente ao ataque, explorando as laterais graças a jogadores que possuem um talento excepcional”. 

    E acrescentou: “É um time completo, com múltiplas opções ofensivas, e todos demonstram um compromisso defensivo notável. Acho que o técnico Kompany merece todo o reconhecimento pelo excelente trabalho que vem realizando com o time”.

    E continuou: “Estamos bem cientes da grande pressão que eles vão exercer sobre nós dentro de campo. Eles possuem um equilíbrio fantástico, o que torna enfrentá-los um grande desafio para qualquer time”.

    Ele destacou: “Nós, do Real Madrid, sabemos o valor dessas partidas e estaremos totalmente preparados para enfrentar essa potência alemã”.

    • Publicidade

    O técnico do Real Madrid foi questionado sobre se considerava que esta fase de qualificação representava um verdadeiro teste para o projeto do Real Madrid que ele vem conduzindo, e respondeu: “Não pensamos, de forma alguma, em não vencer a partida”. 

    E acrescentou: “Entendo que a análise exige o estudo de todos os cenários possíveis, mas nós, no Real Madrid, temos apenas um cenário: vencer o Bayern de Munique. Esse é o nosso único objetivo, é nisso que acreditamos e é por isso que trabalhamos”.

    Mbappé e o desequilíbrio do Real Madrid

    Arbeloa afirmou: “Tenho muita sorte de termos um jogador do nível de Kylian Mbappé no time. Sempre me coloco no lugar dos zagueiros que vão enfrentar o Real Madrid e compreendo perfeitamente o quão difícil é a tarefa deles diante de um jogador com essa qualidade e periculosidade”.

    Ele acrescentou: “Para vencer no futebol, é preciso dominar vários aspectos em todas as fases da partida. E, para nos tornarmos uma grande equipe, precisamos de muita coesão e de uma forte mentalidade coletiva. É isso que eu sempre enfatizo aos jogadores”. 

    E continuou: “Temos os melhores jogadores do mundo e precisamos ser também a melhor equipe do mundo; devemos colocar todo o nosso talento a serviço do coletivo”.

    A esse respeito, Arbeloa foi questionado sobre até que ponto Mbappé compreende a essência do Real Madrid, respondendo: “Kylian sabe exatamente o que o Real Madrid representa. Ele sempre sonhou em jogar aqui, e o que ele fez para chegar a este clube não foi nada fácil.”

    Sobre o clima que se vive no vestiário do Real Madrid após a derrota sofrida pela equipe contra o Maiorca, Arbeloa explicou: “É como em qualquer outro vestiário, mas a dor é muito mais intensa aqui, porque se há um clube que não tolera a derrota de forma alguma, esse clube é o Real Madrid”.

    E acrescentou: “Os jogadores estão plenamente conscientes da natureza do jogo que os espera; não preciso alertá-los nem lembrá-los de nada. Trata-se de uma partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra um time com uma história gloriosa, diante da torcida do Bernabéu, que estará no auge do entusiasmo. Acho que todos nós temos plena consciência disso.”

    Arbeloa destacou a necessidade do Real Madrid se reajustar após o retorno de Mbappé e Bellingham, afirmando: “É claro que Mbappé possui habilidades e características diferentes de Ibrahim Díaz, e por isso precisaremos jogar de uma forma que se adapte às suas capacidades”. 

    E acrescentou: “Estou muito feliz por ter jogadores desse nível no time. Mbappé veio ao Real Madrid justamente para disputar esses grandes jogos, e temos a sorte de poder contar com todos, sem que o time fique com dez ou onze jogadores a menos”.

    Sobre a mudança no desempenho com a chegada de Bellingham, ele destacou: “A diferença é que nos tornamos uma equipe melhor, e estou totalmente convencido disso. Jude possui características diferentes de alguns de seus companheiros e, por isso, precisamos nos adaptar à sua presença em campo”. 

    E continuou: “A essência do futebol é construir laços fortes entre os jogadores; no entanto, é um problema agradável termos que encontrar o lugar certo para Bellingham na escalação.”

