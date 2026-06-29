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Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Mbappé e Vinícius ficam atentos: uma guerra velada no Real Madrid

Uruguai x Espanha
Uruguai
Espanha
Copa do Mundo
J. Mourinho
F. Valverde
M. Bielsa
Vinicius Junior
K. Mbappe
Real Madrid
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Será que Pérez vai quebrar a regra consagrada?

O Real Madrid inicia uma nova era neste verão, com o retorno do técnico José Mourinho ao clube.

A equipe também conta com uma nova liderança, já que Federico Valverde substituiu Dani Carvajal após a saída do experiente zagueiro, cujo contrato chegou oficialmente ao fim; no entanto, esse aspecto parece não agradar ao presidente Florentino Pérez.

  • Khalifa Carvajal... a base fortificada

    A braçadeira de capitão do Real Madrid é atribuída com base no tempo de casa e, como Valverde é atualmente o jogador mais antigo do time principal (chegou em 2016 vindo do Peñarol), a braçadeira passou para ele.

    No entanto, isso ocorre após seu recente envolvimento em um incidente polêmico com seu companheiro Aurélien Tchouaméni, com quem ele trocou socos após um treino em maio passado.

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  • As preocupações de Pérez... Será que ele tomará uma decisão inesperada?

    Esse incidente resultou em multas para Valverde e Chouameni, mas também aumentou as dúvidas sobre se o jogador uruguaio deveria ser o capitão do time.

    De acordo com o que afirmaram os jornalistas Alberto Perero e Santi Segurola na Rádio Onda Cero, “as preocupações do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, quanto à posição de Valverde dentro do time, o deixaram disposto a fazer mudanças na estrutura de liderança”.

    Eles afirmaram durante o debate no programa RadioEstadio Noche: “Tenho a impressão de que há uma discussão sobre a braçadeira de capitão em Madri no momento. Florentino não está nem um pouco convencido de que se deva dar a braçadeira de capitão a Valverde”.

  • As pressões cercam Valverde

    Os últimos 12 meses foram extremamente difíceis para Valverde. Ele entrou em conflito com o ex-técnico Xabi Alonso e, após a temporada 2025-2026, na qual o Real Madrid não conquistou nenhum título, esteve entre os jogadores que mais receberam críticas tanto da torcida quanto da imprensa.

    Para piorar a situação, ele não conseguiu os resultados esperados na Copa do Mundo de 2026, quando o Uruguai foi eliminado ainda na fase de grupos. Com isso, a pressão sobre ele aumentou, e ele acabou entrando em uma espécie de rebelião contra o técnico Marcelo Bielsa.

    Portanto, Valverde precisará de um início forte na temporada 2026-2027 para facilitar as coisas para si mesmo.

    Será interessante saber se Pérez decidirá rever a estrutura de comando, mas, no momento, não há indícios de que Valverde seja destituído do cargo de capitão do Real Madrid em breve.

  • Vinícius ou Mbappé?

    A discussão mencionou o desejo de Vinícius Júnior de assumir a braçadeira de capitão do Real Madrid, mas Segurola expressou suas dúvidas quanto às qualidades do astro brasileiro e também de seu companheiro Kylian Mbappé para que um deles recebesse tal honra 

    Ele disse: “Duvido disso. Não vejo que Mbappé e Vinícius tenham a personalidade ou o profissionalismo necessários para que um deles se torne capitão do Real Madrid no lugar de Valverde, embora a idade de ambos seja adequada para isso.”