Os últimos 12 meses foram extremamente difíceis para Valverde. Ele entrou em conflito com o ex-técnico Xabi Alonso e, após a temporada 2025-2026, na qual o Real Madrid não conquistou nenhum título, esteve entre os jogadores que mais receberam críticas tanto da torcida quanto da imprensa.

Para piorar a situação, ele não conseguiu os resultados esperados na Copa do Mundo de 2026, quando o Uruguai foi eliminado ainda na fase de grupos. Com isso, a pressão sobre ele aumentou, e ele acabou entrando em uma espécie de rebelião contra o técnico Marcelo Bielsa.

Portanto, Valverde precisará de um início forte na temporada 2026-2027 para facilitar as coisas para si mesmo.

Será interessante saber se Pérez decidirá rever a estrutura de comando, mas, no momento, não há indícios de que Valverde seja destituído do cargo de capitão do Real Madrid em breve.