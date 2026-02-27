Marcus Rashford é alertado sobre seu retorno “preguiçoso e sem entusiasmo” ao Manchester United, enquanto lenda dos Red Devils insiste que transferência para o Barcelona depende da mentalidade do astro

Rashford falou sobre querer permanecer na Catalunha, com uma mudança de cenário sendo abraçada por um homem que ingressou no United aos sete anos de idade. Ele disse: “Estou gostando deste clube de futebol e acho que, para qualquer pessoa que ama futebol, o Barcelona é um dos clubes mais importantes da história do esporte. Para um jogador, é uma honra.

“As pessoas esquecem isso, mas passei 23 anos da minha vida no Manchester United. Então, às vezes, você só precisa de uma mudança. Acho que talvez seja esse o meu caso e estou gostando de tudo.”

Questionado sobre como Rashford poderia se motivar de volta a Manchester se fosse forçado a retornar às suas raízes, Sharpe acrescentou: “Isso é algo que só Marcus sabe e depende do que ele está buscando. A mudança foi suficiente para ele, depois de passar uma temporada fora e jogar no Barcelona por um ano? Ou isso despertou seu apetite, fazendo com que ele percebesse que quer ficar fora permanentemente? Ou ele está feliz com alguém como Michael Carrick, que ele conhece, que vai abraçá-lo e, com sorte, tirar o melhor dele?

“Alguns bons jogos, alguns bons gols e algumas atuações esforçadas e os torcedores certamente o aceitariam de volta e ficariam do lado dele. Tudo depende do que está acontecendo na cabeça de Marcus Rashford e quais são suas decisões, quais são suas ambições.”