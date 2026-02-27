Getty
Marcus Rashford é alertado sobre seu retorno “preguiçoso e sem entusiasmo” ao Manchester United, enquanto lenda dos Red Devils insiste que transferência para o Barcelona depende da mentalidade do astro
Transferência para o Barcelona ou retorno ao Manchester United: o que vem a seguir para Rashford?
Relatos contraditórios na Espanha sugerem que o Barça ainda não tomou uma decisão sobre Rashford. O clube tem uma opção de compra que pode ser acionada a qualquer momento, mas diz-se que está interessado em renegociar os termos dessa cláusula, no valor de £ 26 milhões (US$ 35 milhões). O United reluta em baixar o preço pedido, deixando o atacante de 28 anos em uma situação incerta.
Há rumores de que Michael Carrick, que espera conseguir um contrato permanente após seu período como técnico interino do United, gostaria de trazer Rashford de volta ao Old Trafford. O jogador da seleção inglesa ainda tem muito a oferecer quando está no auge de sua forma.
Rashford seria bem-vindo de volta a Old Trafford?
O United não viu o suficiente disso antes de aprovar as transferências por empréstimo para o Aston Villa e o Barcelona, com Sharpe - falando em associação com a BetBrain - dizendo ao GOAL se os Red Devils deveriam procurar receber de volta um rosto familiar em seu elenco: “Adoro assistir Marcus Rashford quando ele está em plena forma, jogando bem, curtindo o futebol e trabalhando duro pela equipe - tanto com a bola quanto sem ela. Se ele sentir que pode voltar e ser o Marcus Rashford de antigamente e estiver preparado para dar 100% em todos os jogos, então eu o aceitaria de volta sem pensar duas vezes. Mas a questão é se ele se sente bem-vindo.
Ele certamente não estava apresentando o mesmo desempenho que tinha no início da carreira. Se ele voltar e for um pouco preguiçoso e desmotivado, como era antes de sair, então não o quero. Não acho que o United possa ter um jogador assim. Se ele quiser voltar, se esforçar ao máximo e produzir magia como fazia há algumas temporadas, ficaria muito feliz em vê-lo de volta.”
Como Rashford se motivaria no Manchester United?
Rashford falou sobre querer permanecer na Catalunha, com uma mudança de cenário sendo abraçada por um homem que ingressou no United aos sete anos de idade. Ele disse: “Estou gostando deste clube de futebol e acho que, para qualquer pessoa que ama futebol, o Barcelona é um dos clubes mais importantes da história do esporte. Para um jogador, é uma honra.
“As pessoas esquecem isso, mas passei 23 anos da minha vida no Manchester United. Então, às vezes, você só precisa de uma mudança. Acho que talvez seja esse o meu caso e estou gostando de tudo.”
Questionado sobre como Rashford poderia se motivar de volta a Manchester se fosse forçado a retornar às suas raízes, Sharpe acrescentou: “Isso é algo que só Marcus sabe e depende do que ele está buscando. A mudança foi suficiente para ele, depois de passar uma temporada fora e jogar no Barcelona por um ano? Ou isso despertou seu apetite, fazendo com que ele percebesse que quer ficar fora permanentemente? Ou ele está feliz com alguém como Michael Carrick, que ele conhece, que vai abraçá-lo e, com sorte, tirar o melhor dele?
“Alguns bons jogos, alguns bons gols e algumas atuações esforçadas e os torcedores certamente o aceitariam de volta e ficariam do lado dele. Tudo depende do que está acontecendo na cabeça de Marcus Rashford e quais são suas decisões, quais são suas ambições.”
Red Devils devem gastar novamente na janela de transferências do verão
O United tem se saído admiravelmente bem sem Rashford ultimamente, com Carrick supervisionando uma sequência de seis jogos sem derrotas, incluindo cinco vitórias. Os Red Devils estão de volta à briga pela classificação para a Liga dos Campeões.
Espera-se que o clube volte a investir na janela de transferências do verão, enquanto tenta montar um elenco capaz de disputar o título da Premier League, e é possível que Rashford seja vendido para levantar fundos que possam ser reinvestidos em outras áreas.
