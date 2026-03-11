Goal.com
Botafogo Barcelona 2026Reprodução/Botafogo
Luis Felipe Gonçalves

Mais um vexame! O que acontece com os brasileiros na pré-Libertadores?

A fase inicial da Libertadores tem se transformado em uma verdadeira dor de cabeça para clubes do Brasil, acumulando eliminações inesperadas e recordes negativos ao longo dos últimos anos

O Botafogo se tornou mais um clube brasileiro a cair na pré-Libertadores. O Alvinegro foi eliminado pelo Barcelona, de Guayaquil, em pleno Nilton Santos, pela terceira fase preliminar da competição.

Com isso, a equipe carioca se juntou ao Bahia, que já havia sido eliminado na segunda fase pelo O'Higgins, também dentro de casa, na Arena Fonte Nova.

As quedas precoces de Botafogo e Bahia escancaram um problema que tem se tornado cada vez mais recorrente para os clubes brasileiros: a dificuldade em superar as fases preliminares da Libertadores, um estágio da competição que, em teoria, deveria ser apenas um caminho natural rumo à fase de grupos.

Na prática, porém, a pré-Libertadores tem se transformado em uma verdadeira armadilha para representantes do país.

  • TOPSHOT-FBL-LIBERTADORES-BOTAFOGO-BARCELONAAFP

    A façanha negativa de Bahia e Botafogo

    As eliminações de Bahia e Botafogo em 2026 reforçam ainda mais o histórico complicado dos brasileiros na fase preliminar da Libertadores.

    O Bahia acabou derrotado pelo O'Higgins nos pênaltis por 4 a 3, na Arena Fonte Nova, após vencer por 2 a 1 no tempo normal. No jogo de ida, no Chile, os chilenos haviam triunfado por 1 a 0, levando a decisão para as penalidades.

    Já o Botafogo viu o sonho do bicampeonato continental terminar cedo. O Alvinegro não conseguiu se impor diante do Barcelona de Guayaquil e acabou derrotado por 1 a 0 no Nilton Santos. O gol da classificação equatoriana foi marcado por Céliz. Na ida, em Guayaquil, as equipes haviam empatado por 1 a 1.

    O resultado colocou mais um capítulo negativo na história brasileira dentro da Libertadores.

    Pela primeira vez desde a reformulação da competição, dois representantes do país foram eliminados ainda nas fases preliminares da mesma edição.

    Aquilo que deveria ser apenas uma etapa inicial rumo à fase de grupos tem se transformado, cada vez mais, em um verdadeiro obstáculo para os clubes brasileiros.

    A pré-Libertadores, que parecia um caminho simples, virou definitivamente uma pedra no sapato do Brasil.

  • FBL-LIBERTADORES-BAHIA-OHIGGINSAFP

    Sina histórica

    O ano de 2017 marcou a última vez em que o Brasil conseguiu colocar seus dois representantes da fase preliminar dentro da fase de grupos da Libertadores, após a reformulação do torneio e o aumento no número de vagas.

    De lá para cá, o cenário mudou drasticamente. Com as eliminações de Bahia e Botafogo em 2026, o país chega à marca de 10 quedas na pré-Libertadores, além de acumular nove temporadas consecutivas com ao menos um clube brasileiro eliminado nas fases preliminares.

    E o dado mais preocupante surge justamente neste ano: pela primeira vez dois representantes brasileiros foram eliminados na mesma edição da fase preliminar.

    Tanto Botafogo quanto Bahia viveram essa experiência negativa pela primeira vez em suas histórias. O clube carioca, inclusive, passa agora a integrar uma lista que reúne diversos brasileiros que já tropeçaram nessa etapa da competição.

    Entre eles, o caso mais emblemático segue sendo o do Corinthians. O Alvinegro paulista foi o primeiro clube do país a sofrer uma eliminação na pré-Libertadores, em 2011, quando caiu diante do Deportes Tolima. O episódio se tornou um dos maiores vexames da história recente do futebol brasileiro.

    E o Timão ainda repetiu o roteiro outras vezes: em 2020, contra o Guaraní, do Paraguai, e novamente em 2025, diante do próprio Barcelona de Guayaquil, o mesmo algoz que agora eliminou o Botafogo.

    Além de Botafogo, Bahia e Corinthians, outros clubes brasileiros também já ficaram pelo caminho nas fases preliminares da Libertadores: Chapecoense, São Paulo, Grêmio, Fluminense, Fortaleza e Bragantino.

  • Guarani Corinthians 2020EFE

    Quedas famosas de brasileiros na pré

    Tolima x Corinthians (2011)

    O primeiro grande choque aconteceu em 2011. O Corinthians foi eliminado pelo Deportes Tolima após empatar sem gols no Pacaembu e perder por 2 a 0 na Colômbia, deixando a competição ainda na fase preliminar.

    O episódio ficou marcado como um dos maiores vexames da história do clube paulista.

    São Paulo x Talleres (2019)

    Anos depois, foi a vez do São Paulo viver seu próprio drama. O time paulista foi derrotado por 2 a 0 pelo Talleres de Córdoba na Argentina e não conseguiu reverter o placar no Morumbi, sendo eliminado antes da fase de grupos.

    Guaraní x Corinthians (2020)

    Em 2020, o Corinthians voltou a cair na fase preliminar. Após perder por 1 a 0 no Paraguai, o time paulista venceu por 2 a 1 na Neo Química Arena, mas acabou eliminado pela regra do gol fora de casa, ainda válida naquele momento.

    Independiente del Valle x Grêmio (2021)

    O Grêmio também passou pelo trauma em 2021. O adversário foi o Independiente del Valle, que venceu os dois jogos por 2 a 1 e eliminou o time gaúcho ainda na terceira fase preliminar.

    Red Bull Bragantino x Botafogo (2024)

    Em 2024, a eliminação brasileira ocorreu em confronto direto. O Red Bull Bragantino caiu diante do Botafogo na terceira fase preliminar, após derrota por 2 a 1 no primeiro jogo e empate por 1 a 1 na volta.

    Naquela temporada, no entanto, o Botafogo conseguiu transformar a classificação em uma campanha histórica. O clube carioca avançou até a fase de grupos e acabou se tornando o único brasileiro a conquistar a Libertadores após passar pelas fases preliminares, levantando o título continental naquele mesmo ano.

    Corinthians x Barcelona (2025)

    Em 2025, o Corinthians voltou a sofrer na etapa classificatória. O Barcelona de Guayaquil venceu por 3 a 0 no primeiro jogo e, apesar da vitória paulista por 2 a 1 na volta, garantiu a classificação.

