Mais perto da volta: Memphis intensifica preparação para retornar ao Corinthians

A volta de Memphis Depay ao Corinthians está cada vez mais próxima. Enquanto aguarda a formalização da renovação contratual com o clube, o atacante holandês intensifica a preparação física para estar novamente à disposição do técnico Fernando Diniz o quanto antes. A expectativa do jogador é atuar por alguns minutos diante do Internacional, no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, marcado para o dia 6 de agosto, na Neo Química Arena, e alcançar sua melhor condição física para os confrontos contra o Rosario Central, pelas oitavas de final da Libertadores.

Nos bastidores, Corinthians e estafe do atleta já possuem um acordo encaminhado para um novo vínculo de dois anos, restando apenas a assinatura do contrato e a realização dos exames médicos para que o camisa 10 seja oficialmente reintegrado ao elenco alvinegro.