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Gabriel Marin

Mais perto da volta: Memphis intensifica preparação para retornar ao Corinthians

M. Depay
Corinthians

Atacante holandês acelera treinamentos, aguarda assinatura da renovação contratual e mira retorno já nas oitavas de final da Copa do Brasil

A volta de Memphis Depay ao Corinthians está cada vez mais próxima. Enquanto aguarda a formalização da renovação contratual com o clube, o atacante holandês intensifica a preparação física para estar novamente à disposição do técnico Fernando Diniz o quanto antes. A expectativa do jogador é atuar por alguns minutos diante do Internacional, no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, marcado para o dia 6 de agosto, na Neo Química Arena, e alcançar sua melhor condição física para os confrontos contra o Rosario Central, pelas oitavas de final da Libertadores.

Nos bastidores, Corinthians e estafe do atleta já possuem um acordo encaminhado para um novo vínculo de dois anos, restando apenas a assinatura do contrato e a realização dos exames médicos para que o camisa 10 seja oficialmente reintegrado ao elenco alvinegro.

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    Preparação física é intensificada para acelerar retorno

    Mesmo longe do CT Joaquim Grava nas últimas semanas, Memphis manteve uma rotina intensa de treinamentos. Segundo apuração do UOL, o atacante tem realizado cargas físicas até superiores às que teria caso já estivesse treinando normalmente com o elenco corintiano.

    Há cerca de duas semanas, o holandês iniciou um programa específico ao lado do preparador físico Diego Pereira, que trabalhou no Corinthians entre 2024 e o início de 2025 na comissão técnica de Ramón Díaz e mantém boa relação com o jogador.

    A principal preocupação do atleta neste momento não está relacionada ao condicionamento físico, mas sim à falta de ritmo de jogo e de atividades com bola, fatores considerados determinantes para seu retorno em alto nível.

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    Objetivo é voltar contra o Internacional e chegar inteiro para a Libertadores

    O planejamento traçado por Memphis prevê um retorno gradual. A intenção do atacante é disputar alguns minutos contra o Internacional, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, utilizando o confronto como preparação para a sequência da temporada.

    O principal objetivo, porém, é estar em plenas condições para atuar durante os 90 minutos nas partidas contra o Rosario Central, pelas oitavas de final da Libertadores. O duelo de ida, na Argentina, acontece no dia 13 de agosto e é tratado como prioridade pelo jogador.

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    Exames médicos serão decisivos antes da reintegração

    O Corinthians programou para esta quinta-feira (30) a reapresentação de Memphis ao CT Joaquim Grava. Assim que retornar ao Brasil, o atacante será submetido a uma bateria completa de exames médicos e testes físicos, processo que deve durar aproximadamente dois dias.

    O clube pretende seguir o protocolo adotado para qualquer contratação, avaliando detalhadamente as condições clínicas do atleta antes da reintegração ao elenco. Entre dirigentes e conselheiros existe atenção especial ao histórico recente de lesões do holandês e ao baixo número de partidas disputadas neste ano.

    Do lado do jogador, porém, há confiança de que todos os testes serão superados sem dificuldades. O estafe sustenta que Memphis está apto para voltar aos gramados imediatamente após ser liberado pelo departamento médico.

    Além da aprovação clínica, o Corinthians também aguarda a emissão do novo visto de trabalho para concluir o processo de retorno.

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    Renovação avança após concessões feitas pelo atacante

    A negociação para a permanência deu um salto significativo nas últimas semanas. Depois de assumir pessoalmente as conversas, Memphis aceitou praticamente todas as contrapartidas apresentadas pelo Corinthians para viabilizar um novo acordo.

    O atacante concordou com uma redução salarial, passando a receber cerca de R$ 2 milhões mensais, além de abrir mão de diversos benefícios previstos no contrato anterior. Entre eles estão despesas com hospedagem e profissionais particulares, como cozinheira, motorista e segurança, que deixarão de ser custeadas pelo clube.

    Outro ponto importante foi o entendimento sobre a dívida do Corinthians com o jogador, fixada em R$ 42 milhões. O holandês aceitou abrir mão da cobrança de juros, multas e correções monetárias para facilitar o acordo.

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    Dívida será parcelada e dará fôlego financeiro ao Corinthians

    O novo contrato também prevê uma solução para o passivo financeiro entre as partes. O montante de R$ 42 milhões será parcelado em quatro pagamentos semestrais de R$ 10,5 milhões.

    A diretoria insistiu em um vínculo válido por dois anos, até julho de 2028, mesmo com Memphis defendendo inicialmente um contrato de três temporadas para diluir ainda mais os valores.

    O parcelamento permitirá ao Corinthians adiar o início dos pagamentos, oferecendo maior margem financeira ao clube antes de iniciar a quitação da dívida.

  • Projeto esportivo e vida no Brasil pesam na decisão

    A permanência de Memphis não foi motivada apenas pelos aspectos financeiros. Pessoas próximas ao jogador revelam que a possibilidade de disputar a Libertadores pelo Corinthians foi determinante para que ele recusasse sondagens de clubes da Turquia, do Oriente Médio e do México.

    Outro fator relevante é a seleção holandesa. Após a eliminação da Holanda na Copa do Mundo e a saída do técnico Ronald Koeman, o atacante recebeu sinalização da federação de que continua nos planos para o próximo ciclo, visando a Eurocopa. Com 54 gols pela seleção, Memphis segue como o maior artilheiro da história do país e acredita que ainda pode exercer papel importante dentro e fora de campo.

    Fora das quatro linhas, a adaptação ao Brasil também fortalece o desejo de permanência. O atacante desenvolveu projetos empresariais ligados às áreas musical e social e vê no país um ambiente favorável para expandir iniciativas que pretende manter paralelamente à carreira como jogador.

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