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Lothar Matthäus alerta que o “carisma” de Jürgen Klopp não será suficiente para tirar a Alemanha da crise
Um novo homem para um velho problema
Klopp assumiu o comando após a saída de Julian Nagelsmann, que se seguiu a mais uma participação decepcionante na Copa do Mundo, dando continuidade a uma fase difícil para a seleção nacional que remonta à sua eliminação na fase de grupos na Rússia, em 2018. Nem o eventual sucessor de Joachim Löw, Hansi Flick, nem o próprio Nagelsmann conseguiram devolver a Alemanha ao nível esperado de uma nação com seu pedigree futebolístico, deixando para Klopp a tarefa de herdar um elenco e um conjunto de problemas que se mostraram resistentes às soluções anteriores.
Sua nomeação já era considerada há muito tempo uma formalidade nos círculos do futebol alemão, mas o momento certo nunca havia chegado até agora. Klopp chega com energia, relações já estabelecidas em toda a hierarquia da DFB e profundo conhecimento do futebol nacional — fatores que o tornaram um candidato óbvio assim que o cargo ficou disponível.
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Matthaus não perdeu tempo em injetar uma forte dose de pragmatismo no discurso público. Em entrevista à Sky Sport, o ícone alertou que mesmo um técnico do calibre de Klopp não terá um longo período de lua de mel com a exigente imprensa alemã se a transição técnica não resultar em uma melhora imediata no desempenho em campo no campeonato nacional.
“Agora tudo depende de como isso for implementado”, destacou Matthaus sem rodeios. “Apesar de seu carisma, sua personalidade e seus sucessos, ele também é avaliado pelos resultados. Klopp é 20 anos mais velho que Julian Nagelsmann e, consequentemente, tem mais experiência. A comunicação é o grande ponto forte de Jürgen; ele deve fazer uma ou duas coisas melhor do que seu antecessor ao lidar com os jogadores. Mas mesmo ele só pode escalar onze jogadores com passaporte alemão.”
O desafio do quadro de pessoal
Um dos maiores obstáculos enfrentados por Klopp é a percepção de estagnação do elenco da seleção nacional. Há vários anos, os críticos argumentam que a Alemanha tem dependido excessivamente de nomes consagrados que não conseguem reproduzir no cenário internacional o desempenho que apresentam em seus clubes.
Matthaus aprofunda essa questão, observando que Klopp não pode simplesmente criar jogadores de nível mundial do nada para resolver os problemas de profundidade do elenco. “No passado, um ou outro talento pode ter ficado de fora porque o último técnico da seleção às vezes contava com outros jogadores que já não tinham mais o mesmo desempenho, mas que gozavam de certa consideração por parte dele.”
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Não é uma revolução da noite para o dia
Matthaus também procurou moderar as expectativas em relação a qualquer revolução imediata no elenco sob o comando do novo técnico, ressaltando que a identificação de talentos não acontecerá da noite para o dia. “É claro que Klopp não pode inventar novos jogadores, mas ele vai dar uma olhada por aí para que ele e sua comissão técnica tenham todos em vista. Depois, ele tentará formar um time que nos leve de volta ao lugar onde esperamos que estejamos”, acrescentou, enfatizando a importância de uma avaliação renovada e abrangente do elenco.
Klopp não terá o luxo de uma entrada suave no comando da seleção, com um calendário competitivo de alto risco à sua espera assim que as janelas internacionais do outono se aproximarem. A Alemanha está programada para iniciar sua exaustiva campanha na fase de grupos da Liga das Nações da UEFA contra adversários taticamente disciplinados, como Holanda, Grécia e Sérvia.
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