Loïs Openda pode deixar a Juventus em junho. No momento, trata-se apenas de uma hipótese, mas, salvo surpresas durante a próxima janela de transferências, isso se tornará realidade, já que todas as partes compartilham a mesma visão: se separar, sem muitos arrependimentos e sem perder muito dinheiro. A decisão da Juventus de renovar o contrato de Luciano Spalletti não abre espaço para mudanças surpreendentes; com o ex-técnico da Itália, o belga caiu para a penúltima posição na hierarquia ofensiva, com apenas Milik, de volta à convocação em Udine, em situação pior. Openda é reserva; desde o início de 2026, ele foi titular apenas uma vez, na derrota em casa contra o Como, ficando no banco nas duas últimas partidas da Juventus, as vitórias em casa contra o Pisa (4 a 0) e a Udinese (1 a 0).
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Loïs Openda pode deixar a Juventus e voltar ao Lens: com uma condição
APENAS DOIS GOLS NA TEMPORADA
Seu desempenho na Juventus é um desastre: contratado no último dia da janela de transferências de 2025, escolhido praticamente no último minuto como alternativa a Kolo Muani (pelo qual o Paris Saint-Germain resistiu até o fim), o atacante nascido em 2000 marcou apenas dois gols em 33 partidas oficiais entre campeonato e copas, contra a Roma no campeonato e contra o Bodo/Glimt na Liga dos Campeões, na fase de grupos. Para a Juve, ele deveria representar o presente e o futuro, tornando-se um dos herdeiros em campo de Dusan Vlahovic; em Turim, ele decepcionou as expectativas, mais do que seu companheiro de ataque David. Em poucos meses, ele passou de um potencial titular a um reserva, perdeu a confiança em si mesmo e uma vaga na lista de convocados da Bélgica, que, salvo surpresas, não o levará à Copa do Mundo no México, Estados Unidos e Canadá.
QUANTO CUSTOU À JUVENTUS
A Juventus contratou Openda do Leipzig por meio de um empréstimo com opção de compra, que se tornará obrigatória caso sejam cumpridas determinadas condições. Pelo jogador, os bianconeri investiram 3,3 milhões de euros no empréstimo oneroso; no verão, deverão começar a pagar, em parcelas, os 40,6 milhões pela compra definitiva, que se tornará oficial quando houver a certeza matemática de terminar entre os dez primeiros. Este é o comunicado sobre sua contratação: “A Juventus Football Club S.p.A. informa ter chegado a um acordo com o clube RB Leipzig para a aquisição, a título temporário até 30 de junho de 2026, dos direitos sobre as prestações esportivas do jogador Ikoma-Loïs Openda, mediante o pagamento de € 3,3 milhões. Estão previstos, além disso, bônus no valor máximo de € 0,8 milhão, caso sejam atingidos determinados objetivos esportivos. O acordo prevê, ainda, a obrigação por parte da Juventus de adquirir a definitivo os direitos esportivos do jogador caso se verifiquem determinadas condições ao longo da temporada esportiva 2025/2026. O valor acordado para a eventual aquisição definitiva é de € 40,6 milhões, pagáveis em quatro exercícios, além de encargos acessórios no valor de € 1,7 milhão."
O QUE É PRECISO PARA EVITAR UMA PERDA DE VALOR
Para evitar um prejuízo, a Juventus precisa vendê-lo por cerca de 35 milhões de euros. Vender o jogador significaria uma grande economia em termos de salário: Openda ganha 7,4 milhões de euros brutos até 2030, o que equivale a cerca de 4 milhões de euros líquidos por ano.
OPÇÃO DE LENTE
Na França, tenho certeza de que Openda poderá deixar a Juventus no meio do ano e assinar com um novo clube. Esse clube poderia ser novamente o Lens, pelo qual ele já jogou na temporada 2022-23, marcando 21 gols em 42 partidas oficiais (uma grande temporada que lhe permitiu assinar com o Leipzig). O clube francês poderia negociar um empréstimo com opção de compra caso determinadas condições sejam cumpridas, mas é preciso a classificação para a próxima Liga dos Campeões, com todas as receitas da UEFA decorrentes disso. As chances são ótimas: a oito rodadas do fim da Ligue 1, o Sang et Or tem 56 pontos, um a menos que o líder PSG e nove a mais que o Lyon, quarto colocado.