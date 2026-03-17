Loïs Openda pode deixar a Juventus e voltar ao Lens: com uma condição

A Juventus contratou Openda do Leipzig por meio de um empréstimo com opção de compra, que se tornará obrigatória caso sejam cumpridas determinadas condições. Pelo jogador, os bianconeri investiram 3,3 milhões de euros no empréstimo oneroso; no verão, deverão começar a pagar, em parcelas, os 40,6 milhões pela compra definitiva, que se tornará oficial quando houver a certeza matemática de terminar entre os dez primeiros. Este é o comunicado sobre sua contratação: “A Juventus Football Club S.p.A. informa ter chegado a um acordo com o clube RB Leipzig para a aquisição, a título temporário até 30 de junho de 2026, dos direitos sobre as prestações esportivas do jogador Ikoma-Loïs Openda, mediante o pagamento de € 3,3 milhões. Estão previstos, além disso, bônus no valor máximo de € 0,8 milhão, caso sejam atingidos determinados objetivos esportivos. O acordo prevê, ainda, a obrigação por parte da Juventus de adquirir a definitivo os direitos esportivos do jogador caso se verifiquem determinadas condições ao longo da temporada esportiva 2025/2026. O valor acordado para a eventual aquisição definitiva é de € 40,6 milhões, pagáveis em quatro exercícios, além de encargos acessórios no valor de € 1,7 milhão."