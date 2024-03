Em litígio com o Corinthians, Rojas tem conversas avançadas para ida ao Inter Miami

Meio-campista de 28 anos está perto de transferência para o futebol dos Estados Unidos e deve assinar até dezembro de 2024

Livre no mercado da bola desde que entrou em litígio com o Corinthians, Matías Rojas está a caminho do Inter Miami FC, dos Estados Unidos. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Cesar Luis Merlo e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou detalhes do acordo que o meio-campista deve assinar no futebol da MLS (Major League Soccer).

O contrato para a ida do paraguaio ao futebol dos Estados Unidos ainda não foi assinado, mas a situação caminha para um desfecho positivo. O jogador estava à procura de um clube desde que deixou o Timão, na última semana, por falta de pagamentos de um acordo. Ele cobrava uma dívida de R$ 5 milhões referentes aos direitos de imagem e luvas.

Rojas está no Paraguai, onde realiza treinamentos individuais e trabalha para voltar a jogar futebol. O atleta se ausentou dos últimos treinamentos do elenco comandado por António Oliveira e abriu um processo na Fifa para deixar o Parque São Jorge, onde tinha contrato até 30 de junho de 2026.

