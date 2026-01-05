+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Next Man Utd manager GFXGetty Images
Sean Walsh

A lista de possíveis substitutos para Ruben Amorim no Manchester United

É o fim da linha para Ruben Amorim. Após 14 meses inesquecíveis como treinador principal, ele foi demitido pelo Manchester United. Ele quebrou muitos recordes negativos, perdeu uma final da Liga Europa para o Tottenham e foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Grimsby Town, da quarta divisão. No entanto, os dirigentes em Old Trafford só decidiram agir agora

Após seu jogo final no comando, um empate sem sal de 1 a 1 contra o Leeds United, Amorim não se conteve, alvejando seus superiores em um desabafo de que queria ser "o gerente, não apenas o técnico". Embora o United afirme que sua demissão foi mais devido aos resultados, mesmo com o time ocupando um modesto sexto lugar na tabela da Premier League, você realmente acha que estaríamos aqui falando sobre os substitutos de Amorim se ele simplesmente tivesse ficado quieto naquela coletiva de imprensa?

Darren Fletcher agora está no comando da equipe de forma provisória, com um interino supostamente assumindo até o final da temporada, enquanto o clube busca por um substituto permanente. Mas quem deveria ser essa pessoa? Quem o United poderia conseguir que estivesse feliz em ser "apenas o técnico", não o gerente? 

Abaixo, a GOAL classifica os principais candidatos ao cargo. 

  • FASHION-FRANCE-MEN-YOHJI YAMAMOTOAFP

    16Zinedine Zidane

    Toda vez que o cargo no United fica vago, Zinedine Zidane é associado a ele. Ele está aqui apenas como uma obrigação de manter a tradição viva.

    O ex-técnico do Real Madrid não irá para Old Trafford. Se ele voltar a treinar, é quase certo que será com a seleção francesa, não na Premier League.

    "Eu definitivamente voltarei a treinar. No futuro, eu não sei, um dos meus objetivos é treinar a seleção francesa. Veremos", ele disse em outubro, um mês antes de a mídia francesa começar a reportar que ele de fato sucederia Didier Deschamps.

  • FBL-EUR-C3-ASTON VILLA-YOUNG BOYSAFP

    15Unai Emery

    Unai Emery fez um excelente trabalho ao reconstruir sua reputação no futebol inglês. Ele foi considerado um fracasso no Arsenal depois de assumir a ingrata tarefa de suceder Arsene Wenger, mas, após uma breve passagem de volta para casa na Espanha com o Villarreal - que incluiu vencer o United na final da Liga Europa de 2021 - ele está de volta à sua melhor fase.

    Contratado por um Aston Villa que lutava para não ser rebaixado, em três anos Emery os transformou em candidatos consistentes ao top quatro e reconstruiu a mentalidade do time. É por isso que ele provavelmente não estará indo para Old Trafford. O Villa fará de tudo para manter Emery, e o United provavelmente não poderá oferecer o mesmo nível de poder e autonomia que ele atualmente desfruta no clube de Birmingham.

  • Burnley v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Eddie Howe

    Eddie Howe muito bem se encaixa na filosofia esportiva dos proprietários do United, focando na mentalidade e no autoaperfeiçoamento. Isso, além de milhões e milhões de libras, é o que tornou suas equipes do Bournemouth e do Newcastle tão dinâmicas.

    Os Magpies não atingiram exatamente as expectativas nesta temporada, mas ainda é provável que alcancem o mata-mata da Liga dos Campeões e estejam bem cotados para uma posição entre os quatro primeiros. A menos que a diretoria em Tyneside decida abruptamente que agora é hora de se separar de Howe e seguir em uma nova direção, ele não estará na disputa pelo cargo no United.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    13Sir Gareth Southgate

    O único treinador — e a única pessoa em geral — que é ainda mais alinhada com a filosofia esportiva da diretoria do United do que Eddie Howe é Sir Gareth Southgate. 

    Há muito tempo se diz que Southgate e os donos do clube de Manchester têm um ótimo relacionamento, mas o ex-treinador da Inglaterra deixou claro que não vai voltar a gerenciar apenas por voltar.

    "Não estou desesperado para continuar no futebol", ele disse em novembro. "Eu já estou há 37 anos no futebol. Nunca se pode dizer nunca, porque acabei de ver Martin O'Neill, com a idade que tem, indo para o Celtic, mas não é algo que esteja no topo da minha lista no momento. Estou aproveitando o trabalho em torno da liderança. Estou aproveitando meu trabalho com jovens. Estou muito determinado a tentar fazer a diferença lá. E assim, estou muito tranquilo sobre não estar no futebol no momento."

    O papel de treinador da Inglaterra se encaixava perfeitamente com Southgate, mas a pressão da Premier League com um dos clubes mais criticados do futebol, não.

  • Manchester United v Leicester City - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    12Darren Fletcher

    O United confirmou na segunda-feira que o ex-meio-campista Darren Fletcher foi colocado como responsável interino pela equipe principal. O escocês retornou ao clube em 2021 como diretor técnico e, no ano passado, foi nomeado treinador da equipe sub-18.

    Há uma pequena chance de que essa experiência tanto na diretoria quanto no campo de treinamento possa ajudar Fletcher a conseguir o cargo permanente, caso alcance uma sequência de resultados à la Ole Gunnar Solskjaer em 2018/19, mas ainda assim é um resultado improvável. A melhor esperança do United é que Fletcher faça a equipe parecer competente e que o conjunto funcione novamente antes de escolherem o sucessor permanente para Amorim. Entretanto, eles poderiam ser influenciados a mantê-lo se ele levar o time a uma sequência de vitórias e garantir uma qualificação improvável para a Liga dos Campeões.

  • Stoke City FC v Middlesbrough FC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    11Michael Carrick

    Ao contrário de muitos dos nomes nesta lista, o ex-meio-campista Michael Carrick realmente tem experiência em gerenciar o United. Ele foi um membro-chave da equipe técnica de Solskjaer até a demissão do norueguês em novembro de 2021, após a qual Carrick assumiu o cargo de interino antes da chegada de Ralf Rangnick até o final daquela temporada.

    Para seu crédito, Carrick venceu dois e empatou um dos seus três jogos no comando, e eles não foram jogos fáceis. Um empate por 1 a 1, fora de casa, contra o Chelsea, que disputava o título, foi seguido por uma vitória nos últimos instantes, também fora de casa, contra o Villarreal na Liga dos Campeões. Seu jogo final viu o United vencer o Arsenal por 3 a 2 em Old Trafford.

    Decidindo seguir sua carreira como treinador principal em vez de assistente, Carrick saiu e foi nomeado treinador do Middlesbrough em 2022, guiando-os aos playoffs do Championship em sua primeira temporada, e eles permaneceram favoritos para subir de divisão até a sua demissão no ano passado.

    É um fato que Carrick conhece o clube. Mas isso seria suficiente para convencer a diretoria de contratá-lo?

  • Besiktas v Gaziantep - Turkish Super LeagueGetty Images Sport

    10Ole Gunnar Solskjaer

    Se o United quiser uma opção de curto prazo para trazê-los de volta à estabilidade, então pegar o telefone e convencer Solskjaer a retornar pode não ser a pior das ideias.

    Ele já fez isso antes, ama o clube e provavelmente não teria ilusões sobre a duração de seu mandato desta vez. Houve até conversas sobre essa possibilidade nas eras pós-Ten Hag e pré-Amorim. Muitos não gostariam do seu retorno, no entanto, ainda mais levando em conta os paralelos com a volta de Frank Lampard ao Chelsea em 2023, quando ele venceu apenas uma vez em 11 jogos.

  • Coventry City v Ipswich Town - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    9Kieran McKenna

    O melhor candidato da antiga equipe de Solskjaer é, sem dúvida, Kieran McKenna, que tem feito milagres como treinador do Ipswich Town. Ele encontrou o time em declínio na League One, a terceira divisão, em 2021, mas promoções consecutivas a partir de sua primeira temporada completa viram os Tractor Boys retornarem à Premier League no espaço de dois anos.

    Eles foram rebaixados no final de 2024/25 sem muita luta, mas dificilmente se pode culpar McKenna por não manter aquele time na elite. O Ipswich parece pronto para ser promovido de volta à primeira divisão nesta temporada, também.

    Novamente, a questão aqui é a percepção pública. Será que o United realmente poderia lidar com a nomeação de um treinador da segunda divisão para resolver esta crise?

  • Olympique de Marseille v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    8Roberto De Zerbi

    Após sua saída abrupta do Brighton em 2024, Roberto De Zerbi foi um dos vários candidatos consultados pela nova hierarquia do United enquanto ponderavam sobre o futuro de Erik ten Hag. O lado positivo do italiano era o estilo de jogo que ele prega, frequentemente elogiado por outros treinadores como um dos melhores táticos e pensadores do futebol. Os aspectos negativos eram como ele poderia ser explosivo e temperamental.

    No final, eles optaram por continuar com Ten Hag por mais alguns meses, enquanto De Zerbi, que afirmou ter até recebido uma oferta de contrato do United, seguiu para a França para dirigir o Marseille. Embora se possa imaginar que ele esteja interessado em retornar à Premier League, é difícil imaginar que os Red Devils queiram alguém tão explosivo para liderá-los nesta fase do projeto, apesar da sua admiração pelo italiano.

  • United States v Mexico - Gold Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    7Mauricio Pochettino

    Com aparentemente todas as chances que tem, Mauricio Pochettino fala sobre voltar para o Tottenham um dia. O atual técnico dos Estados Unidos não escondeu seu desejo de gerenciar na Premier League novamente, especialmente se a oportunidade surgisse com o Spurs.

    Mas há uma história entre Pochettino e o United que simplesmente não desaparece. Quando José Mourinho foi demitido em 2018, o argentino foi o favorito imediato para substituí-lo. O Tottenham ficou tão abalado que até pediu aos jornalistas para não fazerem perguntas sobre o assunto. Naquela ocasião, o trabalho foi para Solskjaer, mas quando o norueguês saiu alguns anos depois, Pochettino foi colocado em um confronto direto com Ten Hag do Ajax. Novamente, Pochettino perdeu.

    Pochettino não estaria disponível até o fim da Copa do Mundo de 2026, mas sua insistência em comandar novamente um time inglês o torna um forte candidato para o United após o período interino de Darren Fletcher.

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    6Thomas Tuchel

    O segundo dos três técnicos que não serão uma opção até que a Copa do Mundo termine, Thomas Tuchel é outro nome que já manteve conversas sobre o cargo no United anteriormente. Assim como De Zerbi, o clube decidiu não prosseguir com a sua contratação e dar uma nova chance a Ten Hag.

    De todos os treinadores desta lista, Tuchel é tanto o mais realizado quanto o mais qualificado. Não há muitos técnicos ativos melhores no futebol. Mas o United realmente pode voltar para ele com o rabo entre as pernas e dizer que erraramao ignorá-lo dois anos atrás? Poderiam pedir a Tuchel para vir e resolver o problema com 24 meses de atraso? Pode valer a pena tentar se quiserem ser bem-sucedidos.

  • FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    5Xavi

    Em retrospectiva, a passagem de Xavi como treinador do Barcelona foi bastante bem-sucedida. Ele assumiu em 2021 com o time em nono na La Liga e ainda se recuperando da saída de Lionel Messi, mas os liderou de volta ao segundo lugar naquela temporada antes de ganhar o título no ano seguinte, enquanto continuava a promover e confiar nos jovens. Isso foi contra o pano de fundo da crise financeira do Barça e a pressão incessante da imprensa espanhola.

    Esse assédio claramente afetou Xavi, que parecia esgotado quando deixou o clube em 2024. A imprensa inglesa é muito mais branda em comparação, enquanto ele já sugeriu anteriormente que adoraria se testar na Premier League. O United pode ser capaz de proporcionar essa oportunidade para ele, com relatos nos últimos meses afirmando que o treinador de 45 anos gostaria muito de receber essa chance.

  • Germany Press ConferenceGetty Images Sport

    4Julian Nagelsmann

    No papel, Julian Nagelsmann é exatamente o tipo de treinador que o United deveria estar perseguindo. Ele é taticamente flexível, moderno em todos os sentidos e comprovado tanto em equipes gigantes (Alemanha e Bayern de Munique) quanto naquelas que buscam entrar para a elite (RB Leipzig e Hoffenheim).

    Ainda com apenas 38 anos e no auge de sua carreira, Nagelsmann parece destinado a gerenciar na Premier League em algum momento. Assim como Pochettino e Tuchel, isso não acontecererá até o fim da Copa do Mundo, mas se ele puder garantir ao United que assumirá o cargo assim que o torneio terminar, a espera valeria a pena.

  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Enzo Maresca

    Imagine voltar no tempo para o dia de Natal e dizer que o desempregado Enzo Maresca estaria na disputa para suceder o demitido Ruben Amorim. Que início selvagem de 2026!

    Considerando quantos ex-alunos do Manchester City já estão tomando as grandes decisões no United, desde o CEO Omar Berrada até o diretor de futebol Jason Wilcox, você pensaria que eles já teriam Maresca, o ex-treinador do sub-23 dos Citizens, em seu radar. Mas as conversas sobre suceder Pep Guardiola do outro lado da cidade, além de sua demissão do Chelsea ser quase paralela à de Amorim, significa que seria difícil convencer Maresca de um projeto onde ele novamente não desempenharia um papel maior e mais importante. Talvez esses relacionamentos já existentes com a hierarquia de Old Trafford pudessem facilitar para ele aceitar o cargo, no entanto.

  • Bournemouth v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Andoni Iraola

    Se o United quiser um treinador moderno e comprovado, que esteja feliz em desempenhar seu papel como uma engrenagem no sistema no campo de treino e no banco, então Andoni Iraola deve estar em seus pensamentos. O Bournemouth, apesar de perder todos os seus melhores jogadores ano após ano, permanecem como a equipe mais divertida da Premier League — fato comprovado pelo seu emocionante empate por 4 a 4 em Old Trafford no mês passado. Eles têm um estilo e uma filosofia clara, independentemente dos jogadores que estão em campo.

    A nomeação de Amorim provou ser um fracasso porque ele não estava adaptado às pressões semanais da Premier League e queria ter uma participação maior nos assuntos do clube. Uma aposta em Iraola, alguém com dois anos e meio de experiência positiva na Inglaterra e que reconheceu sua posição como apenas o treinador de uma equipe de meio de tabela como o Bournemouth, pode ser vista como igualmente radical, mas pelo menos haveria um método por trás da loucura desta vez.

  • Crystal Palace v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Oliver Glasner

    O sucesso do Crystal Palace em 2025, usando um sistema similar ao 3-4-3 de Amorim que fracassou, viu Oliver Glasner fortemente ligado ao cargo no United. Com o austríaco improvavelmente permanecendo no Selhurst Park após o fim do seu contrato, seu nome pode ser muito bem vinculado aos Red Devils nos próximos meses.

    Com o United já a meio caminho de montar um 3-4-3 com mais peças certas nos lugares certos, dá para entender caso a diretoria opte por virar a chave para Glasner, dando a ele a chance de continuar de onde Amorim parou e trabalhar a partir disso. Ofereça a ele o que Steve Parish não pode no Palace e talvez ele dê o salto para o nível de um treinador de elite.

    Glasner talvez já esteja nesse patamar, tendo vencido a Liga Europa e a Copa da Inglaterra, e mais cedo ou mais tarde um grande clube lhe dará uma oportunidade. Por que não poderia ser o United? E, a julgar pelas informações do Daily Telegraph que apontam que ele é de fato o principal alvo do clube, por que não será o United?

