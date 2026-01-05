A lista de possíveis substitutos para Ruben Amorim no Manchester United

Após seu jogo final no comando, um empate sem sal de 1 a 1 contra o Leeds United, Amorim não se conteve, alvejando seus superiores em um desabafo de que queria ser "o gerente, não apenas o técnico". Embora o United afirme que sua demissão foi mais devido aos resultados, mesmo com o time ocupando um modesto sexto lugar na tabela da Premier League, você realmente acha que estaríamos aqui falando sobre os substitutos de Amorim se ele simplesmente tivesse ficado quieto naquela coletiva de imprensa?

Darren Fletcher agora está no comando da equipe de forma provisória, com um interino supostamente assumindo até o final da temporada, enquanto o clube busca por um substituto permanente. Mas quem deveria ser essa pessoa? Quem o United poderia conseguir que estivesse feliz em ser "apenas o técnico", não o gerente?

Abaixo, a GOAL classifica os principais candidatos ao cargo.