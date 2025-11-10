Neymar como craque de futebol está no passado? Quando não são lesões, é o comportamento que puxa o camisa 10 do Santos para trás

O perfil brasileiro da Opta, uma das empresas de estatísticas mais famosas do esporte mundial, publicou no X um dado interessante sobre a atuação de Neymar contra o Flamengo, pela 33ª rodada do Brasileirão: o camisa 10 voltou a começar um jogo como titular do Peixe após 56 dias, o seu maior tempo afastado do 11 inicial santista desde seu retorno à Vila Belmiro. E enquanto esteve em campo, foi o jogador mais participativo dos alvinegros em ações com bola – 70 no total.
A mensagem indica uma boa atuação. Mas foi uma das piores noites de Neymar desde seu retorno ao Brasil, após a passagem quase inexistente pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. Ele até começou bem a partida no Maracanã, mas viu o Santos ser dominado pelo Flamengo. O grande camisa 10 do momento estava mesmo é do outro lado. Giorgian De Arrascaeta, quieto com a boca e argumentativo com os pés, foi decisivo com uma assistência sublime para a vitória flamenguista.
Neymar ficou marcado mais pelo excesso de reclamações: várias com seus companheiros de time, com o juiz e, por fim, com seu técnico. “Vai me tirar, p*rra?”, disse para Juan Pablo Vojvoda antes de chutar uma garrafinha de água e sequer permanecer no banco de reservas – optando por descer direto para os vestiários. A saída barulhenta do craque frustrado (com sua atuação, com o momento de seu time e o próprio momento de sua carreira) aconteceu com o placar em 3 a 0 para o Flamengo – que ainda havia desperdiçado um pênalti.
