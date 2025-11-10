+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Neymar nightmare GFX 16:9Getty/GOAL
Tauan Ambrosio

Neymar como craque de futebol está no passado? Quando não são lesões, é o comportamento que puxa o camisa 10 do Santos para trás

Em desencontro completo em seu retorno ao futebol brasileiro, o melhor jogador de sua geração vive situação cada vez mais tensa e vê objetivos cada vez mais longes

O perfil brasileiro da Opta, uma das empresas de estatísticas mais famosas do esporte mundial, publicou no X um dado interessante sobre a atuação de Neymar contra o Flamengo, pela 33ª rodada do Brasileirão: o camisa 10 voltou a começar um jogo como titular do Peixe após 56 dias, o seu maior tempo afastado do 11 inicial santista desde seu retorno à Vila Belmiro. E enquanto esteve em campo, foi o jogador mais participativo dos alvinegros em ações com bola – 70 no total.

A mensagem indica uma boa atuação. Mas foi uma das piores noites de Neymar desde seu retorno ao Brasil, após a passagem quase inexistente pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. Ele até começou bem a partida no Maracanã, mas viu o Santos ser dominado pelo Flamengo. O grande camisa 10 do momento estava mesmo é do outro lado. Giorgian De Arrascaeta, quieto com a boca e argumentativo com os pés, foi decisivo com uma assistência sublime para a vitória flamenguista.

Neymar ficou marcado mais pelo excesso de reclamações: várias com seus companheiros de time, com o juiz e, por fim, com seu técnico. “Vai me tirar, p*rra?”, disse para Juan Pablo Vojvoda antes de chutar uma garrafinha de água e sequer permanecer no banco de reservas – optando por descer direto para os vestiários. A saída barulhenta do craque frustrado (com sua atuação, com o momento de seu time e o próprio momento de sua carreira) aconteceu com o placar em 3 a 0 para o Flamengo – que ainda havia desperdiçado um pênalti.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Flamengo v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    "Piti" de Neymar e a quase reação sem ele

    Sem Neymar nos últimos seis minutos, Benjamín Rollheiser, que entrou no lugar do camisa 10, deu a assistência para Gabriel Bontempo diminuir e Lautaro Díaz marcou, nos acréscimos, o segundo tento santista. Foi o Santos que melhorou muito sem Neymar, ou o Flamengo que teve um apagão, acreditando que tudo já estava resolvido antes do apito final? No futebol, os acertos de um time andam lado a lado com os erros do adversário. A certeza é que ficou muito feio para Neymar, mesmo com Vojvoda tentando colocar panos quentes na situação.

    “Ele não faltou com respeito nem nada, jogadores querem jogar e querem ajudar neste momento que é um momento difícil para o clube”, disse o técnico santista após a derrota por 3 a 2, que manteve o time abrindo a zona de rebaixamento.

    • Publicidade
  • Santos v Botafogo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Entre o passado e o presente

    O talento de Neymar com a bola no pé está acima de qualquer desconfiança. Até quem não simpatiza com o jogador, reconhece o seu status como craque pelo que fez entre 2009 e meados de 2022. Mas há quanto tempo Neymar não faz um jogo digno de Neymar? Um jogo digno de seu legado como um dos jogadores mais habilidosos já produzidos no futebol brasileiro? Faz tanto tempo que é difícil até lembrar. Nos últimos anos, o filho de Neymar Pai tem aparecido mais por causa do excesso de lesões e por causa de polêmicas extracampo.

    Ver Neymar como jogador de alto nível, desempenhando como tal, tem sido mais memória do que acontecimento. E isso é muito ruim. Quando o problema não é físico, são de escolhas comportamentais. O jogador de 33 anos, com experiência em jogos decisivos de Libertadores até Champions League e grandes clássicos, parece ruir mentalmente com a provocação mais banal vinda de torcedores ou jogadores adversários – aquele tipo de grito ou conversa que acontece em todo jogo. E aí, explode e acaba fazendo besteira.

    Voltemos à 11ª rodada do Brasileirão: na Vila Belmiro, Neymar ficou incomodado ao escutar xingamentos vindos da torcida visitante do Botafogo. Xingamentos que aconteceriam contra qualquer outro protagonista de qualquer outro time. Dentro de campo, começou a discutir com estes torcedores enquanto o jogo acontecia: “eu vou fazer um gol e vou aí”, prometeu. O Santos era amplamente superior ao Glorioso, mas Neymar resolveu tentar fazer um gol de mão (!!!), recebeu o cartão vermelho e quem acabou vencendo foi o time da Estrela Solitária.

    Ele chegou a provocar torcedores do Mirassol, apontando para o escudo do Santos e fazendo sinal de “pequeno” com as mãos para o time do interior paulista que é uma das sensações do campeonato. Tudo muito fora de tom e exagerado. Muito à flor da pele. O episódio de destemperos contra companheiros de equipe, juiz e seu próprio técnico, contra o Flamengo, foi apenas mais um na lista. Infelizmente, nada de muito surpreendente assim.

  • Flamengo v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O tempo corre e a resposta tem que vir logo

    Enquanto isso, convocações de seleção brasileira estão sendo feitas sem que ele consiga provar ser merecedor de uma chance na equipe de Carlo Ancelotti. Seu último jogo vestindo a camisa canarinho foi há mais de dois anos, em 2023. O tempo corre contra ele, que tem o sonho de tentar pela última vez disputar uma Copa do Mundo pelo Brasil.

    No Mundial de 2022, no Qatar, Neymar mereceu elogios por ter desempenhado um papel de maturidade até as quartas de final. Imaginar um Ney mais maduro, seguro e bem fisicamente representando o Brasil na Copa de 2026 animaria até mesmo o fã da amarelinha que não simpatiza tanto assim com ele. Mas nem sua bola, nem seu comportamento estão lhe ajudando nesta missão. Se jogar futebol era sua forma de calar seus críticos, Neymar não tem conseguido jogar e merece as críticas que vão se amontoando, pois o que mais aparece são suas falhas: o físico frágil e o comportamento irregular para um líder.

    O clima é tenso. Ser rebaixado com o Santos seria uma mancha gigante. A equipe da Vila Belmiro não joga melhor sem Neymar, nem consegue resultados melhores sem Neymar – apesar da quase reação contra o Flamengo. Mas quando um craque começa a deixar de estar craque, a expectativa sobre o que ele ainda poderia entregar entra em contraste com a realidade de que sua presença não é mais tão decisiva assim. E aí, Neymar? Qual será a resposta a ser dada dentro de campo?

Brasileirão
Santos crest
Santos
SAN
Sport crest
Sport
SPO