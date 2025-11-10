Neymar como craque de futebol está no passado? Quando não são lesões, é o comportamento que puxa o camisa 10 do Santos para trás

O talento de Neymar com a bola no pé está acima de qualquer desconfiança. Até quem não simpatiza com o jogador, reconhece o seu status como craque pelo que fez entre 2009 e meados de 2022. Mas há quanto tempo Neymar não faz um jogo digno de Neymar? Um jogo digno de seu legado como um dos jogadores mais habilidosos já produzidos no futebol brasileiro? Faz tanto tempo que é difícil até lembrar. Nos últimos anos, o filho de Neymar Pai tem aparecido mais por causa do excesso de lesões e por causa de polêmicas extracampo.

Ver Neymar como jogador de alto nível, desempenhando como tal, tem sido mais memória do que acontecimento. E isso é muito ruim. Quando o problema não é físico, são de escolhas comportamentais. O jogador de 33 anos, com experiência em jogos decisivos de Libertadores até Champions League e grandes clássicos, parece ruir mentalmente com a provocação mais banal vinda de torcedores ou jogadores adversários – aquele tipo de grito ou conversa que acontece em todo jogo. E aí, explode e acaba fazendo besteira.

Voltemos à 11ª rodada do Brasileirão: na Vila Belmiro, Neymar ficou incomodado ao escutar xingamentos vindos da torcida visitante do Botafogo. Xingamentos que aconteceriam contra qualquer outro protagonista de qualquer outro time. Dentro de campo, começou a discutir com estes torcedores enquanto o jogo acontecia: “eu vou fazer um gol e vou aí”, prometeu. O Santos era amplamente superior ao Glorioso, mas Neymar resolveu tentar fazer um gol de mão (!!!), recebeu o cartão vermelho e quem acabou vencendo foi o time da Estrela Solitária.

Ele chegou a provocar torcedores do Mirassol, apontando para o escudo do Santos e fazendo sinal de “pequeno” com as mãos para o time do interior paulista que é uma das sensações do campeonato. Tudo muito fora de tom e exagerado. Muito à flor da pele. O episódio de destemperos contra companheiros de equipe, juiz e seu próprio técnico, contra o Flamengo, foi apenas mais um na lista. Infelizmente, nada de muito surpreendente assim.