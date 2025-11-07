Missão quase impossível do Santos contra o rebaixamento é a chance perfeita para Neymar se provar em 2025 de olho na Copa do Mundo de 2026

A derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, líder deste Brasileirão 2025, deixou o Santos estagnado abrindo a zona de rebaixamento. Os alvinegros comandados por Juan Pablo Vojvoda não puderam fazer nada, a não ser resistir até quando possível. Até a qualidade de Vitor Roque, autor de ambos os gols, definir o clássico. A história poderia ter sido diferente se Neymar estivesse em campo?

O camisa 10 retornou aos gramados, após mais um período de lesões, no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza, na rodada anterior. Saiu do banco de reservas, esboçou alguns lances, mas não conseguiu decidir para dar a vitória a seu time. Quando Neymar está em campo, a expectativa é de que sempre há possibilidade de vermos ele sendo o grande craque efetivo em campo. Mas a realidade de 2025 tem sido a de uma grande decepção.

Neymar foi desfalque do Santos contra o Palmeiras, e a justificativa foi de que atuar no gramado sintético do Allianz Parque poderia facilitar alguma lesão. Para um atleta com histórico físico tão frágil, qualquer preocupação deste tipo pode ser válida. O problema é que o Santos tem pressa. Precisa de vitórias para evitar um segundo rebaixamento seguido à segunda divisão.