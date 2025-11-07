+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Neymar(C)Getty Images
Tauan Ambrosio

Missão quase impossível do Santos contra o rebaixamento é a chance perfeita para Neymar se provar em 2025 de olho na Copa do Mundo de 2026

Reta final de jogos difíceis, contra adversários dos extremos da tabela, pode ajudar o camisa 10 a enfim dar a resposta que todos esperavam em seu retorno ao futebol brasileiro

A derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, líder deste Brasileirão 2025, deixou o Santos estagnado abrindo a zona de rebaixamento. Os alvinegros comandados por Juan Pablo Vojvoda não puderam fazer nada, a não ser resistir até quando possível. Até a qualidade de Vitor Roque, autor de ambos os gols, definir o clássico. A história poderia ter sido diferente se Neymar estivesse em campo?

O camisa 10 retornou aos gramados, após mais um período de lesões, no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza, na rodada anterior. Saiu do banco de reservas, esboçou alguns lances, mas não conseguiu decidir para dar a vitória a seu time. Quando Neymar está em campo, a expectativa é de que sempre há possibilidade de vermos ele sendo o grande craque efetivo em campo. Mas a realidade de 2025 tem sido a de uma grande decepção.

Neymar foi desfalque do Santos contra o Palmeiras, e a justificativa foi de que atuar no gramado sintético do Allianz Parque poderia facilitar alguma lesão. Para um atleta com histórico físico tão frágil, qualquer preocupação deste tipo pode ser válida. O problema é que o Santos tem pressa. Precisa de vitórias para evitar um segundo rebaixamento seguido à segunda divisão.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Santos v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    A sequência até o fim do Brasileirão

    A situação é tensa. Em 31 jogos disputados, o Santos somou apenas 33 pontos. Um péssimo aproveitamento de 35% em uma campanha toda marcada pela briga contra o rebaixamento. E os últimos sete jogos do Peixe serão duríssimos: Flamengo no Maracanã, jogo atrasado contra o Palmeiras e duelo contra um surpreendente Mirassol são enfrentamentos contra times do G-4 da tabela; depois, duelos diretos na luta contra o rebaixamento contra Internacional e Juventude (com ambos os jogos sendo disputados no Rio Grande do Sul) entre uma partida diante de um Sport praticamente já rebaixado. Na última rodada, um Cruzeiro que talvez chegue com possibilidade de título.

    Com Neymar, o aproveitamento santista no Brasileirão é de 45,2% em 14 partidas. Muito pouco. Mas é como diz o ditado: ruim com ele, pior sem ele. O aproveitamento do Santos sem a sua estrela é de ridículos 27,7% em 18 jogos realizados neste Brasileirão. Nos últimos sete jogos da temporada, estas porcentagens terão que subir para o Santos escapar da queda contando com suas próprias forças.

    Os 45 pontos são considerados o “número mágico” para decretar a salvação nas lutas contra rebaixamentos, embora nos últimos anos times tenham se salvado com pontuações menores. É uma meta segura para traçar cenários, de qualquer forma. Para atingir estes 45 pontos, o Santos precisa subir seu aproveitamento de 35% para algo em torno de 57%. E a reta final de confrontos, como já foi mencionado, é das mais difíceis entre todos os times deste Brasileirão.

    • Publicidade
  • Cruzeiro v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Em meio às decepções, a chance para se provar

    Em meio a esta sua péssima temporada de 2025, Neymar viu suas chances na seleção brasileira diminuírem bastante para a Copa do Mundo do ano que vem. Seu último jogo com a camisa canarinho foi em outubro de 2023, quando sofreu grave lesão contra o Uruguai. Na época, Fernando Diniz ainda era o técnico interino do Brasil. Carlo Ancelotti ainda não convocou Neymar, mas já mandou recados: sua lista final para a Copa só terá atletas aptos física e tecnicamente para desempenhar o futebol no mais alto nível de exigência.

    A comissão técnica da seleção brasileira ainda não fechou as portas para o camisa 10 do Santos, mas entende, segundo apuração do jornal O Globo, que o atacante precisa engatar logo uma sequência por seu clube para voltar a receber chances. Neymar tem sete jogos de extrema dificuldade para fazer isso. Se conseguir, provavelmente será o herói em vitórias difíceis que poderão salvar o Santos de uma nova queda à Série B. Se falhar, terá em uma eventual campanha de rebaixamento o feito mais bizarro de sua carreira e, provavelmente, sairá da Vila Belmiro em busca de um novo clube – onde terá que reiniciar todo um processo de adaptação ainda mais em cima da hora da Copa do Mundo.

    A missão é quase impossível, mas também representa a grande oportunidade de Neymar recuperar parte do tempo perdido para provar que ainda pode decidir grandes jogos.

Brasileirão
Santos crest
Santos
SAN
Sport crest
Sport
SPO