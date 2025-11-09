+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
De contrato renovado, Arrascaeta pode se transformar no maior camisa 10 do Flamengo após Zico e aumentar recordes

O uruguaio ainda pode ser o 10 mais artilheiro de uma única temporada desde o Galinho de Quintino, e futuro é de ótimas projeções

Más notícias não costumam durar muito tempo no Flamengo desde 2019. Depois de um empate decepcionante contra o São Paulo, que afastou um pouco os rubro-negros da perseguição ao líder Palmeiras no Brasileirão, a notícia que acariciou os corações dos torcedores foi a da renovação de Giorgian De Arrascaeta. O craque uruguaio assinou um novo contrato válido até 2018.

A notícia é ótima porque desde sua chegada, justamente naquele 2019, até o momento, Arrascaeta se transformou em um dos maiores jogadores e ídolos da história do clube carioca. E segue entregando futebol do mais alto nível quando entra em campo. Em sua primeira temporada vestindo a camisa 10, após seis anos com a 14 às costas, Giorgian faz sua melhor campanha em número de gols marcados (22) e está a três assistências de igualar sua melhor marca de passes para gols (19 em 2019 e 2022, temporadas que terminaram com títulos de Libertadores).

Com 95 gols, ele já se transformou no maior estrangeiro artilheiro da história do clube – superando a marca dos 94 anotados pelo argentino Doval, ídolo do clube nos anos 1970. Ao lado de Bruno Henrique, é o jogador com mais troféus levantados: 15 até o momento, com destaque óbvio para dois Brasileirões, duas Libertadores e duas Copas do Brasil. E a expectativa é de ver a conta aumentar não apenas neste ano, com final de Libertadores já agendada além da disputa pelo título brasileiro, mas também nas próximas três temporadas em que Arrascaeta seguirá no Fla – o futuro de Bruno Henrique, se vai seguir ou não, é outra história.

    O maior 10 desde Zico?

    Ou seja, Arrascaeta pode escrever seu nome como maior camisa 10 do Flamengo desde a despedida de Zico, em 1989. O debate proposto a partir deste momento não inclui os tempos do uruguaio com a camisa 14, embora seja um legado que já mostra o tamanho, habilidade e importância de Giorgian pelo clube. Se conseguir marcar mais oito gols até o final do ano, Arrascaeta vai se transformar no 10 mais artilheiro do Flamengo, em uma única temporada, desde os tempos do Galinho de Quintino.

    Os antecessores

    Em 1997, antes de se transferir para o Real Madrid, Sávio marcou 29 gols pelo Flamengo. Em 2000, Petkovic chegou perto ao anotar 28. Arrascaeta já tem 22 – mais do que as melhores temporadas de Adriano Imperador ou Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Até 2028, se mantiver sua média de gols por ano, é possível planejar pelo menos 13 tentos por temporada. Uma projeção bem tímida, até.

    O uruguaio pode terminar o vínculo atual, aos 34 anos, com cerca de 60 gols como camisa 10 rubro-negro. Com o mítico número do clube às costas, Sávio foi quem somou mais bolas nas redes no pós-Zico: mais de 80 – a pesquisa exata precisa ser mais aprofundada, uma vez que nos anos 90 os jogadores não usavam numeração fixa, mas não deixa de ser uma estimativa segura para já traçar um paralelo com os feitos que poderão ser alcançados por Arrascaeta.

    Adriano e Petkovic marcaram, ambos, 48 gols como camisas 10 da Gávea. Campeão brasileiro em 1992, Nélio conseguiu uns 50. Arrascaeta, contudo, ainda tem a seu favor a capacidade de também colecionar um número enorme de assistências e joga em um Flamengo que, ao contrário daquele dos anos 90 e início do século 21, é novamente a maior potência esportiva do país. Mais títulos irão chegar.

    Os próximos anos

    O debate que já corre é se o uruguaio já pode ser considerado mais ídolo do que Gabigol, mas se pularmos um pouco no tempo, é bem provável que ao final de seu novo contrato Arrascaeta escreva seu nome como o maior 10 rubro-negro após Zico. Não é pouca coisa.

    “Estamos escrevendo uma história muito bonita. Meu pensamento é sempre dar o máximo, para quando chegar o momento de encerrar a carreira, poder olhar para trás e ver tudo o que conquistamos juntos”, disse o ídolo uruguaio ao celebrar a renovação de seu contrato, em declarações ao site oficial do clube.

