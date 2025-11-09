De contrato renovado, Arrascaeta pode se transformar no maior camisa 10 do Flamengo após Zico e aumentar recordes

Más notícias não costumam durar muito tempo no Flamengo desde 2019. Depois de um empate decepcionante contra o São Paulo, que afastou um pouco os rubro-negros da perseguição ao líder Palmeiras no Brasileirão, a notícia que acariciou os corações dos torcedores foi a da renovação de Giorgian De Arrascaeta. O craque uruguaio assinou um novo contrato válido até 2018.

A notícia é ótima porque desde sua chegada, justamente naquele 2019, até o momento, Arrascaeta se transformou em um dos maiores jogadores e ídolos da história do clube carioca. E segue entregando futebol do mais alto nível quando entra em campo. Em sua primeira temporada vestindo a camisa 10, após seis anos com a 14 às costas, Giorgian faz sua melhor campanha em número de gols marcados (22) e está a três assistências de igualar sua melhor marca de passes para gols (19 em 2019 e 2022, temporadas que terminaram com títulos de Libertadores).

Com 95 gols, ele já se transformou no maior estrangeiro artilheiro da história do clube – superando a marca dos 94 anotados pelo argentino Doval, ídolo do clube nos anos 1970. Ao lado de Bruno Henrique, é o jogador com mais troféus levantados: 15 até o momento, com destaque óbvio para dois Brasileirões, duas Libertadores e duas Copas do Brasil. E a expectativa é de ver a conta aumentar não apenas neste ano, com final de Libertadores já agendada além da disputa pelo título brasileiro, mas também nas próximas três temporadas em que Arrascaeta seguirá no Fla – o futuro de Bruno Henrique, se vai seguir ou não, é outra história.