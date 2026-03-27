Lesão de Calhanoglu com a Turquia: o estado de saúde e o que se sabe sobre o jogo Inter x Roma

Segundo as informações que chegaram, não deve ser uma lesão grave, provavelmente um problema muscular, já que, alguns minutos antes de ser substituído, Calhanoglu estava tocando na panturrilha esquerda — a mesma que o havia afastado em janeiro, após a partida contra o Napoli. O jogador permanecerá com a seleção e, nas próximas horas, fará exames específicos para verificar se estará disponível para a final do playoff marcada contra o Kosovo na terça-feira, 31 de março, às 20h45: até o momento, não deve haver problemas, e essa substituição pode ter sido apenas uma medida de precaução do técnico da Turquia, Vincenzo Montella.



