O Inter continua preocupado com o estado físico de Hakan Çalhanoğlu. Os nerazzurri estavam indiretamente interessados no confronto entre Turquia e Romênia, semifinal da fase de repescagem das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, programada para acontecer de 10 de junho a 19 de julho, entre Estados Unidos, Canadá e México. A Turquia venceu por 1 a 0 graças a um gol de Kadioglu no segundo tempo, mas nos minutos finais da partida o meio-campista nerazzurro — que nesta partida chegou a 103 partidas pela seleção, tornando-se o terceiro jogador com mais partidas — foi substituído devido a um problema físico.
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Lesão de Calhanoglu com a Turquia: o estado de saúde e o que se sabe sobre o jogo Inter x Roma
COMO ESTÁ CALHANOGLU
Segundo as informações que chegaram, não deve ser uma lesão grave, provavelmente um problema muscular, já que, alguns minutos antes de ser substituído, Calhanoglu estava tocando na panturrilha esquerda — a mesma que o havia afastado em janeiro, após a partida contra o Napoli. O jogador permanecerá com a seleção e, nas próximas horas, fará exames específicos para verificar se estará disponível para a final do playoff marcada contra o Kosovo na terça-feira, 31 de março, às 20h45: até o momento, não deve haver problemas, e essa substituição pode ter sido apenas uma medida de precaução do técnico da Turquia, Vincenzo Montella.
À VONTADE INTER-ROMA
Após o jogo decisivo contra o Kosovo — final da repescagem, em que o vencedor se classifica para a Copa do Mundo —, Calhanoglu e os demais jogadores da seleção nacional retornarão aos seus respectivos clubes. Com o reinício do campeonato, o Inter terá o grande clássico contra a Roma marcado para o dia de Páscoa, domingo, 5 de abril, às 20h45, no San Siro. Cristian Chivu espera que seu meia volte a Milão sem lesões e pronto para entrar em campo contra a equipe de Gasperini. Caso ele não consiga, Piotr Zielinski poderá ocupar seu lugar no meio-campo.