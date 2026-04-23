Leroy Sané e Ilkay Gündogan sofrem um duro golpe! Galatasaray sofre derrota sensacional na Copa

O ex-jogador da seleção nacional Ilkay Gündogan também entrou em campo. Embora o jogador de 35 anos não tenha começado a partida, ele foi escalado no intervalo, substituindo Mario Lemina, após um primeiro tempo irregular.

Os gols da vitória um tanto sortuda do Genclerbirligi foram marcados por Firatcan Üzüm (51’) e Adama Traoré (83’). Ao longo dos 90 minutos, o Galatasaray dominou o jogo, mas não conseguiu transformar sua superioridade e algumas boas chances em gols.