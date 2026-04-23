Na derrota por 0 a 2 (0 a 0) do bicampeão da Süper Lig, Leroy Sané foi titular, mas contribuiu pouco para o jogo. Aos 69 minutos, ele foi substituído pelo técnico do Galatasaray, Okan Buruk, e deu lugar a Yunus Akgün.
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Leroy Sané e Ilkay Gündogan sofrem um duro golpe! Galatasaray sofre derrota sensacional na Copa
O ex-jogador da seleção nacional Ilkay Gündogan também entrou em campo. Embora o jogador de 35 anos não tenha começado a partida, ele foi escalado no intervalo, substituindo Mario Lemina, após um primeiro tempo irregular.
Os gols da vitória um tanto sortuda do Genclerbirligi foram marcados por Firatcan Üzüm (51’) e Adama Traoré (83’). Ao longo dos 90 minutos, o Galatasaray dominou o jogo, mas não conseguiu transformar sua superioridade e algumas boas chances em gols.
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O Galatasaray não consegue tirar proveito da sua superioridade
Assim, o time de Istambul apresentou um valor de xG significativamente mais alto em comparação com o 15º colocado da Süper Lig (1,74 contra 1,00). Também em termos de posse de bola (77% contra 23%), chutes (17 contra 8) e grandes chances (3 contra 2), o Galatasaray levou vantagem estatisticamente.
O Galatasaray havia conquistado a taça na temporada passada. No campeonato nacional, o time lidera atualmente com uma vantagem de quatro pontos sobre o rival local, o Fenerbahçe. Na Liga dos Campeões, a campanha dos Leões chegou ao fim nas oitavas de final contra o Liverpool.