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Thomas Hindle

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LEGADO: Como David Beckham deu prestígio à MLS e mudou para sempre o futebol americano

Legacy
D. Beckham
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Copa do Mundo
Especiais e Opinião

Esta é a “Legacy”, a série de reportagens e podcasts da GOAL que faz a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026. Todas as semanas, exploramos as histórias e o espírito por trás das nações que definem o futebol mundial. Nesta semana, mergulhamos no momento em que a MLS deixou de pensar pequeno — porque um ícone global decidiu dar o primeiro passo...

Diziam que ele estava “indo para Hollywood para ser meio astro de cinema”. Essas foram, pelo menos, as palavras do presidente do Real Madrid, Ramón Calderón, ao explicar a saída de David Beckham do clube em janeiro de 2007. O futuro do capitão da Inglaterra no Bernabéu já estava em risco há meses. Beckham não vinha apresentando um desempenho consistente, tendo caído em desgraça com Fabio Capello, e sua saída já era esperada há meses.

Calderón também estava certo. A chegada de Beckham a Los Angeles para assinar um contrato de cinco anos com o LA Galaxy foi um evento cheio de glamour. Ele nunca conseguiu escapar da cultura da celebridade que marcou sua vida no futebol durante anos e, ao se juntar ao Galaxy, simplesmente a abraçou. O que os críticos na Espanha há muito usavam como arma para atacá-lo, Beckham agora assumia como seu, com a dose certa de futebol.

A perspectiva europeia era — e continua sendo — profundamente cínica. Para alguns, isso parecia uma fuga, um passo rumo à aposentadoria, uma aceitação de que ele não tinha mais condições de continuar. Em retrospecto, porém, parece muito mais a jogada de um pioneiro. Beckham queria algo novo, algo diferente. Há uma linha clara de continuidade entre o corte de cabelo moicano, os carros luxuosos, os óculos escuros e sua chegada a Los Angeles. Não foi por acaso; era o estilo de Beckham.

E para os Estados Unidos, que grande negócio foi. A Major League Soccer ainda estava em seus estágios iniciais. Havia uma aparência de estabilidade naquela época, mas não muito em termos de qualidade. Beckham não foi o ponto de partida, mas foi absolutamente o catalisador de que a MLS precisava. Sua chegada mudou a forma como a liga era vista e forçou a própria estrutura a evoluir. A MLS não podia mais se dar ao luxo de ser pequena; precisava pensar maior, se promover melhor e iniciar o longo e árduo caminho rumo à legitimidade global.

  • Real Madrid's British midfielder David BAFP

    A decisão certa na hora certa

    Até hoje, Beckham é criticado na Europa por ter se transferido para os Estados Unidos. Assista ao documentário dele na Netflix e verá que ele ainda é visto de forma negativa por alguns por ter escolhido ir para os Estados Unidos. Capello chegou a sugerir, em uma declaração famosa, que jogar na MLS arruinaria suas chances de defender a seleção inglesa.

    Na época, a MLS era uma liga praticamente desconhecida no cenário global, enquanto o futuro de Beckham no Real Madrid era incerto. Mas ele ainda era um excelente jogador de futebol que poderia ter escolhido qualquer clube da Europa. Claro, ele nunca jogaria por outro time da Premier League, devido aos seus laços com o Manchester United. Mas a Itália? A França? A Alemanha? Essas ligas sempre foram uma possibilidade e, no caso das duas primeiras, ele acabou por lá atuando mais tarde.

    Uma reunião mudou tudo. Em 2006, Tim Leiweke, então coproprietário do LA Galaxy, disse ao comissário da MLS, Don Garber, que Los Angeles estava pronta para dar um grande salto e trazer um nome europeu. Beckham, disse ele, poderia ser não apenas o principal jogador do Galaxy, mas também o rosto da liga. Haveria detalhes técnicos, mas Garber estava convencido.

    O que não ficou claro imediatamente, porém, era em qual clube Beckham iria jogar. Com isso em mente, Garber voou para Madri com Leiweke e outro executivo da liga para apresentar um plano: Beckham seria o rosto da liga e eles encontrariam maneiras de fazer com que ele ganhasse muito dinheiro.

    Sempre pareceu que tinha que ser Los Angeles, sobretudo por causa do estilo de vida de celebridade de Beckham e do fato de que sua esposa, Victoria, era indiscutivelmente mais famosa do que ele. Garber, Beckham e Victoria se encontraram para jantar e a visão foi apresentada. Beckham, com 31 anos, foi convencido com bastante facilidade.

    Beckham sempre teve um lado de criador de tendências. A MLS também insistiu que seu contrato e valores comerciais totalizariam mais de US$ 250 milhões. Esse valor provavelmente era exagerado, mas o ponto era que essa era uma mudança de ritmo para alguém que talvez estivesse ficando cansado do cenário do futebol europeu.

    Beckham insistiu, porém, que a mudança não era de forma alguma um indício de aposentadoria: “Não vou para lá para ser uma superestrela. Vou para lá para fazer parte da equipe, trabalhar duro e, com sorte, conquistar títulos. Para mim, o que importa é o futebol. Vou para lá para fazer a diferença. Vou para lá para jogar futebol.”

    Isso foi em janeiro de 2007, e tudo estava decidido. Ao expirar seu contrato com o Real Madrid, Becks partiria.

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  • David Beckham Announced As An LA Galaxy PlayerGetty Images Sport

    "A Regra de Beckham"

    Mas havia questões a serem resolvidas, sendo a mais óbvia delas a questão financeira. A MLS, por mais que se tentasse, simplesmente não tinha condições de arcar com os custos de Beckham. Quando Garber apresentou pela primeira vez o projeto da liga a Beckham, o teto salarial da MLS — o montante total disponível para montar um time inteiro — girava em torno de US$ 2 milhões. Beckham ganhava cerca de cinco vezes esse valor em uma única temporada no Real Madrid. Algo, portanto, precisava mudar.

    Então, a MLS fez algo que acabaria por perdurar mais do que o impacto de Beckham como jogador. A liga ajustou suas regulamentações financeiras e estabeleceu a regra do Jogador Designado — rapidamente apelidada de “Regra de Beckham” —, que permitia aos times contratar jogadores fora das restrições normais do teto salarial. A situação complicou-se rapidamente, mas permitiu que o Galaxy oferecesse uma quantia significativa de dinheiro ao capitão da Inglaterra. O resultado? Beckham ganhava US$ 6,5 milhões por ano.

    Outros clubes seguiram o exemplo. Chicago Fire, New York Red Bulls e FC Dallas gastaram muito no primeiro ano em que a regra entrou em vigor. D.C. United e Sporting Kansas City logo seguiram o mesmo caminho. Claudio Reyna, estrela da seleção masculina dos EUA, juntou-se ao Red Bulls, enquanto a lenda mexicana Cuauhtemoc Blanco assinou com o Fire e o brasileiro Denílson fechou contrato com o Dallas. Pela primeira vez, a MLS conseguiu contratar estrelas de forma significativa.

    A chegada de Beckham foi recebida com algo próximo da loucura. Somente suas obrigações com a mídia na apresentação se estenderam por quase quatro horas, enquanto o então gerente geral do Galaxy, Alexi Lalas, afirmou que a presença de Beckham iria destacar a própria liga.

    “Uma das coisas interessantes que acho que as pessoas vão ver é, em primeiro lugar, a atenção que ele vai trazer para o esporte e para o futebol americano. As pessoas vão ver a qualidade que existe por aqui, e reconheço plenamente que muitas pessoas na Inglaterra não têm noção do que está acontecendo com a Major League Soccer dentro e fora de campo”, disse Lalas. “Mas o fato é que temos times competitivos, jogadores competitivos e uma liga muito boa e em crescimento. Não é que não possamos melhorar, e eu colocaria nossos times para enfrentar alguns times da Premiership sem pensar duas vezes.”

    Então veio o elemento da celebridade, algo para o qual Lalas admitiu mais tarde que o Galaxy não estava totalmente preparado. Tanto David quanto Victoria se sentiam à vontade entre os rostos mais famosos do mundo. Em poucas semanas, eles festejaram com Tom Cruise e Will Smith, entre outros.

    No entanto, foi preciso algum tempo de adaptação para aqueles que agora estavam na bolha dos Beckham. Seu companheiro de equipe no Galaxy, Chris Klein, por exemplo, admitiu mais tarde que foi chocante passar do anonimato para o acesso a Hollywood quase da noite para o dia.

    “[Beckham] era um cavalheiro e muito gentil, alguém que queria fazer parte da equipe. Mas, mesmo nas primeiras semanas, já estávamos sendo convidados para festas organizadas por Tom Cruise e Will Smith. Era tudo um pouco avassalador”, disse ele.

  • 2011 MLS Cup - PortraitsGetty Images Sport

    Sólido sucesso nos Estados Unidos

    Dax McCarty lembra-se bem de uma das primeiras vezes em que enfrentou Beckham. Seu time, o FC Dallas, jogava contra o LA Galaxy em um dia quente de verão de 2008, quando seu companheiro de equipe Adrian Serioux decidiu ir direto para cima do craque adversário. No início do primeiro tempo, o canadense entrou com os pitões para cima, bem depois de a bola ter saído, acertando Beckham com força. O inglês se levantou na hora e imediatamente começou uma briga de empurrões.

    “Ele deu uma entrada em Beckham que acho que ele não vai esquecer tão cedo. Foi quase uma agressão, e ele levou cartão vermelho”, disse McCarty aoGOAL. “[Beckham] se levantou na hora e foi na cara do cara… Dava para perceber naquele momento que ele se importava.”

    Aquele momento se encaixou perfeitamente na retórica de Beckham. Durante meses, ele insistiu que não estava na MLS para passar férias. Beckham amava o futebol e estava determinado a mostrar que ainda podia jogar em alto nível. Suas ambições eram ainda maiores; “Quero mudar a história, de verdade”, disse ele em 2007.

    Em campo, no entanto, os resultados foram mistos. Ao longo de cinco temporadas, com passagens por empréstimo pelo AC Milan e lesões pelo meio, Beckham fez 117 partidas, marcando 20 gols. Ele foi eleito para o Melhor XI da MLS apenas uma vez, nunca foi indicado para o prêmio de MVP e nunca ganhou o prêmio de Jogador do Ano do LA Galaxy.

    Havia tensão no vestiário também. Beckham assumiu a capitania do ícone da Seleção dos EUA, Landon Donovan, logo após sua chegada, uma decisão que Donovan admitiu mais tarde, quase duas décadas depois, que “nunca deveria ter tomado”.

    Ainda assim, houve sucessos tangíveis. Beckham conquistou duas MLS Cups e dois Supporters’ Shields, ajudando a transformar um time do Galaxy em dificuldades em um candidato ao título. Seu maior impacto, porém, veio fora de campo. O Galaxy viu um aumento nas vendas de ingressos para a temporada, garantiu patrocínios importantes e viu os negócios do grupo de proprietários dispararem. Em toda a liga, a média de público subiu de cerca de 15.500 no ano anterior à chegada de Beckham para 18.800 no ano em que ele saiu.

    A percepção é mais difícil de medir, mas, no mínimo, a presença de Beckham ajudou a convencer o mundo do futebol em geral de que havia futebol de verdade sendo jogado fora da Europa e da América do Sul. Estrelas já haviam vindo antes — Pelé, notoriamente, vestiu a camisa do New York Cosmos na antiga NASL —, mas poucos nomes de renome global se seguiram. Quase todas as grandes figuras que chegaram posteriormente à MLS o fizeram em uma liga que Beckham ajudou a legitimar.

    “É bom para o jogo, é bom para o esporte neste país”, disse Beckham em 2011. “Eu e Thierry [Henry] já nos enfrentamos porque já fizemos isso antes pelo Manchester United e pelo Arsenal… Então, as pessoas vão falar sobre isso. Isso dá ao futebol deste país muita publicidade em diferentes países.”

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    Miami, Messi e o que veio depois

    Havia uma última peça do quebra-cabeça. Como parte do contrato original de Beckham com o Galaxy, foi-lhe concedido o direito de adquirir uma franquia de expansão a um preço reduzido. Havia apenas 13 times da MLS quando Beckham chegou, com a liga ainda se recuperando da perda de dois clubes no início dos anos 2000. Durante sua carreira como jogador, mais seis times se juntaram à liga. Desde o início, havia a sensação de que Beckham acabaria por ser dono de um clube.

    Os termos eram simples. Custaria a ele “apenas” US$ 25 milhões e todos os mercados estavam disponíveis, exceto Nova York. Miami surgiu, assim, como o destino mais lógico. A cidade tinha profundas raízes no futebol, e uma franquia anterior, o Miami Fusion, já havia testado as águas antes de encerrar as atividades. Em 2014, Beckham exerceu sua opção e deixou clara sua intenção de trazer um time para o sul da Flórida. Era uma pechincha mesmo naquela época, especialmente considerando que o LAFC pagou US$ 110 milhões por sua vaga de expansão mais ou menos na mesma época.

    As ambições de Beckham nunca foram modestas. Sim, ele queria que o clube, mais tarde chamado de Inter Miami, fosse competitivo. Mas havia também a sensação de que isso refletiria sua própria visão do esporte, impulsionada pela celebridade. Era o futebol como entretenimento, construído em torno dos maiores nomes do esporte.

    O que nos leva ao verão de 2023. Lionel Messi estava cansado da vida em Paris. Ele nunca quis realmente ser jogador do Paris Saint-Germain depois que sua saída do Barcelona foi forçada pelo colapso financeiro do clube. Há muito se especulava sobre uma transferência para a MLS e, no início de agosto, isso se tornou realidade.

    Se a chegada de Beckham em 2007 foi transformadora, a de Messi foi revolucionária. Miami pagou-lhe generosamente e, segundo relatos, garantiu-lhe uma participação acionária após a aposentadoria. Em uma reviravolta apropriada, Beckham fez por Messi o que a MLS já havia feito por ele, construindo um futuro empresarial além de sua carreira como jogador. É assim, em última análise, que o legado de Beckham perdura. Ele foi o primeiro e mudou as regras. E quase duas décadas depois, o maior jogador do mundo seguiu o caminho que ele ajudou a criar.

    Quando Beckham chegou inicialmente, Don Garber descreveu a transferência em termos grandiosos: “David Beckham é um ícone esportivo global que transcenderá o futebol nos Estados Unidos. Sua decisão de continuar sua carreira lendária na Major League Soccer é uma prova de que os Estados Unidos estão se tornando rapidamente uma verdadeira ‘nação do futebol’, com a MLS no centro.” Quase 20 anos depois, Garber pode muito bem ter estado certo.