LEGADO: Como David Beckham deu prestígio à MLS e mudou para sempre o futebol americano

Mas havia questões a serem resolvidas, sendo a mais óbvia delas a questão financeira. A MLS, por mais que se tentasse, simplesmente não tinha condições de arcar com os custos de Beckham. Quando Garber apresentou pela primeira vez o projeto da liga a Beckham, o teto salarial da MLS — o montante total disponível para montar um time inteiro — girava em torno de US$ 2 milhões. Beckham ganhava cerca de cinco vezes esse valor em uma única temporada no Real Madrid. Algo, portanto, precisava mudar.

Então, a MLS fez algo que acabaria por perdurar mais do que o impacto de Beckham como jogador. A liga ajustou suas regulamentações financeiras e estabeleceu a regra do Jogador Designado — rapidamente apelidada de “Regra de Beckham” —, que permitia aos times contratar jogadores fora das restrições normais do teto salarial. A situação complicou-se rapidamente, mas permitiu que o Galaxy oferecesse uma quantia significativa de dinheiro ao capitão da Inglaterra. O resultado? Beckham ganhava US$ 6,5 milhões por ano.

Outros clubes seguiram o exemplo. Chicago Fire, New York Red Bulls e FC Dallas gastaram muito no primeiro ano em que a regra entrou em vigor. D.C. United e Sporting Kansas City logo seguiram o mesmo caminho. Claudio Reyna, estrela da seleção masculina dos EUA, juntou-se ao Red Bulls, enquanto a lenda mexicana Cuauhtemoc Blanco assinou com o Fire e o brasileiro Denílson fechou contrato com o Dallas. Pela primeira vez, a MLS conseguiu contratar estrelas de forma significativa.

A chegada de Beckham foi recebida com algo próximo da loucura. Somente suas obrigações com a mídia na apresentação se estenderam por quase quatro horas, enquanto o então gerente geral do Galaxy, Alexi Lalas, afirmou que a presença de Beckham iria destacar a própria liga.

“Uma das coisas interessantes que acho que as pessoas vão ver é, em primeiro lugar, a atenção que ele vai trazer para o esporte e para o futebol americano. As pessoas vão ver a qualidade que existe por aqui, e reconheço plenamente que muitas pessoas na Inglaterra não têm noção do que está acontecendo com a Major League Soccer dentro e fora de campo”, disse Lalas. “Mas o fato é que temos times competitivos, jogadores competitivos e uma liga muito boa e em crescimento. Não é que não possamos melhorar, e eu colocaria nossos times para enfrentar alguns times da Premiership sem pensar duas vezes.”

Então veio o elemento da celebridade, algo para o qual Lalas admitiu mais tarde que o Galaxy não estava totalmente preparado. Tanto David quanto Victoria se sentiam à vontade entre os rostos mais famosos do mundo. Em poucas semanas, eles festejaram com Tom Cruise e Will Smith, entre outros.

No entanto, foi preciso algum tempo de adaptação para aqueles que agora estavam na bolha dos Beckham. Seu companheiro de equipe no Galaxy, Chris Klein, por exemplo, admitiu mais tarde que foi chocante passar do anonimato para o acesso a Hollywood quase da noite para o dia.

“[Beckham] era um cavalheiro e muito gentil, alguém que queria fazer parte da equipe. Mas, mesmo nas primeiras semanas, já estávamos sendo convidados para festas organizadas por Tom Cruise e Will Smith. Era tudo um pouco avassalador”, disse ele.