Lazio, mercado de transferências de verão sem gastos: o comunicado

"A S.S. Lazio informa ter recebido hoje a comunicação da Comissão Independente encarregada de verificar o índice do custo de trabalho ampliado.

Dos resultados transmitidos, depreende-se que a Sociedade poderá proceder às operações de registro dos jogadores, em conformidade com o disposto no art. 90, parágrafo 4, alínea A), das N.O.I.F."