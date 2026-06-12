A Lazio terá que realizar uma janela detransferências sem saldo negativo. Os biancocelesti, que estão realizando contratações e dispensas para dar a Gennaro Gattuso um time pronto para disputar o retorno à Europa, terão que atuar nesta janela sem poder registrar saldo negativo entre entradas e saídas, conforme comunicado oficialmente pelo próprio clube.
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Lazio, mercado de transferências de verão sem gastos: o comunicado
O COMUNICADO
"A S.S. Lazio informa ter recebido hoje a comunicação da Comissão Independente encarregada de verificar o índice do custo de trabalho ampliado.
Dos resultados transmitidos, depreende-se que a Sociedade poderá proceder às operações de registro dos jogadores, em conformidade com o disposto no art. 90, parágrafo 4, alínea A), das N.O.I.F."