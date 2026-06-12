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cm grafica lotito lazio 2025 16.9Getty Images

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Lazio, mercado de transferências de verão sem gastos: o comunicado

Lazio
Mercado da bola
Campeonato Italiano

Comunicado oficial do clube biancoceleste.

A Lazio terá que realizar uma janela detransferências sem saldo negativo. Os biancocelesti, que estão realizando contratações e dispensas para dar a Gennaro Gattuso um time pronto para disputar o retorno à Europa, terão que atuar nesta janela sem poder registrar saldo negativo entre entradas e saídas, conforme comunicado oficialmente pelo próprio clube.

  • O COMUNICADO

    "A S.S. Lazio informa ter recebido hoje a comunicação da Comissão Independente encarregada de verificar o índice do custo de trabalho ampliado.

    Dos resultados transmitidos, depreende-se que a Sociedade poderá proceder às operações de registro dos jogadores, em conformidade com o disposto no art. 90, parágrafo 4, alínea A), das N.O.I.F."

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