Winners and losers of the weekend GFXGOAL
Mark Doyle

Kylian Mbappé imparável e Tottenham perdido: os vencedores e os perdedores do final de semana na Europa

A GOAL examina todos os grandes vencedores e perdedores da última rodada de ação nas principais ligas da Europa, incluindo Kylian Mbappé, Thomas Frank e Bayern

A mais recente rodada de jogos nas cinco principais ligas da Europa produziu, como era de se esperar, uma infinidade de assuntos em destaque, com Arsenal, Bayern de Munique e Real Madrid em grande forma. Os Gunners estão seis pontos à frente no topo da Premier League após marcarem mais um gol de bola parada e manterem mais um jogo sem sofrer gols na vitória por 2 a 0 sobre o Burnley. Enquanto isso, tanto o Bayern quanto o Real têm vantagem de cinco pontos na Alemanha e na Espanha, respectivamente, depois de vitórias confortáveis no fim de semana.

O Paris Saint-Germain está apenas dois pontos à frente do Marseille na França, mas seria preciso coragem para apostar contra o time de Luis Enrique na defesa do título. Já o campeão italiano Napoli enfrenta uma disputa séria pelo Scudetto. O time de Antonio Conte empatou em 0 a 0 com o impressionante Como, de Cesc Fàbregas, no sábado, o que permitiu a Inter e Milan se aproximarem a apenas um ponto dos Partenopei no topo da tabela.

Então, quem foram os grandes vencedores e perdedores da rodada? A GOAL analisa tudo abaixo...

  • Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Mohamed Salah

    O 250º gol de Mohamed Salah pelo Liverpool foi um dos mais fáceis de sua carreira, já que Emiliano Martínez praticamente entregou a bola e o gol aberto ao egípcio. Ainda assim, foi um gol extremamente importante tanto para Salah quanto para o time, pois veio em um momento de grande dificuldade para ambos. Depois de perder seis dos últimos sete jogos em todas as competições, o Liverpool precisava desesperadamente de uma vitória sobre o Aston Villa no sábado — portanto, sair na frente no placar foi crucial para os donos da casa.

    Salah, claro, já havia marcado em sua última partida, contra o Brentford, e seu belo gol em Londres foi muito mais impressionante do que o com o gol aberto em Merseyside. No entanto, sua atuação geral no estádio Gtech Community havia sido péssima. Em Anfield, porém, ele voltou a parecer o velho Salah — e isso foi o que mais agradou ao pressionado técnico Arne Slot.

    “Se você marca 250 gols, isso já é inacreditável — ainda mais por um único clube. Não se vê isso com frequência no futebol hoje em dia”, disse o holandês em sua coletiva pós-jogo. “Mas acho que, além do gol que marcou esta noite, ele fez uma grande partida. Quando precisávamos jogar bolas longas, jogamos principalmente para ele, e ele conseguia segurar a bola; assim, o resto do time conseguia se aproximar e continuar a jogada.”

    “E também gostei do fato de que ele não fez apenas o trabalho ofensivo muito bem, mas ajudou o time defensivamente também.”

    O desafio agora, claro, é Salah provar que está realmente de volta quando o Liverpool enfrentar Real Madrid e Manchester City nos próximos dias...

  • AC Milan v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    PERDEDOR: Paulo Dybala

    Gian Piero Gasperini destacou, com razão, que havia muitos pontos positivos para a Roma tirar de sua atuação na derrota por 1 a 0 para o Milan, no domingo. Os visitantes desperdiçaram a chance de assumir a liderança da Série A, mas jogaram bem na maior parte do tempo — até mesmo o técnico rossonero, Massimiliano Allegri, admitiu que a Roma havia sido o melhor time em campo antes de Strahinja Pavlović completar o cruzamento rasteiro de Rafael Leão pouco antes do intervalo. Infelizmente para a Roma, o jogo terminou da pior maneira possível.

    Os giallorossi tiveram um pênalti a favor faltando apenas 10 minutos para o fim, no San Siro — e tudo indicava um gol certo, já que Paulo Dybala havia convertido todas as suas 18 cobranças anteriores pelo clube, desde que chegou da Juventus em 2022. No entanto, Dybala não apenas perdeu o pênalti, como também se machucou durante a cobrança — de forma parecida com o que aconteceu com Kevin De Bruyne, do Napoli, algumas semanas atrás.

    Ainda não se sabe por quanto tempo Dybala ficará afastado, mas Gasperini não espera ver o talentoso, porém propenso a lesões, atacante de volta antes da próxima data Fifa. “Essa é a pior perda da noite”, admitiu o técnico em entrevista pós-jogo à DAZN.

  • Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    VENCEDOR: A dupla dinâmica do Real

    O artilheiro francês do Real Madrid, Kylian Mbappé, foi rápido em rejeitar comparações com o grande Cristiano Ronaldo após alcançar a impressionante marca de 18 gols em 14 partidas na temporada, ao marcar dois na goleada por 4 a 0 sobre o Valencia no sábado.

    “Todos sabem que o Cristiano é a referência em Madrid, o número um”, disse Mbappé sobre seu ídolo de infância. “Estou aqui há um ano e meio, e ele ficou nove anos. Não posso me comparar ao que ele fez; o meu caminho é diferente.”

    Ainda assim, está claro que Mbappé já está no caminho para alcançar um nível de reverência semelhante no Santiago Bernabéu. O vencedor da Chuteira de Ouro europeia da última temporada elevou ainda mais seu jogo desde a chegada de Xabi Alonso como técnico no verão europeu — e o mais empolgante para os merengues é que o agora recuperado Jude Bellingham também vem brilhando sob o comando do novo treinador.

    O inglês deu sequência à excelente atuação que teve no Clássico com mais uma exibição de gala contra o Valencia, coroada com um belo gol da entrada da área — seu terceiro nos últimos três jogos pelo Madrid. Esta poderia facilmente ter sido uma temporada de transição no Bernabéu, mas com Mbappé e Bellingham em forma tão espetacular, o time de Alonso, líder da LaLiga, parece capaz de vencer tudo o que vier pela frente.

  • Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Vinícius Jr

    Claro que nem tudo são flores na capital espanhola neste momento, já que Vinícius Jr continua demonstrando frustração. Seu mais recente acesso de irritação — depois de ser substituído no El Clásico — dominou as manchetes antes do jogo contra o Valencia. No entanto, Xabi Alonso tentou encerrar o assunto em sua coletiva pré-jogo, afirmando que não havia necessidade de punir Vinícius por sua atitude. Assim, o brasileiro — que pediu desculpas publicamente a todos, exceto a Alonso, por sua explosão em campo contra o Barcelona — manteve sua vaga no time titular no sábado.

    Ele começou bem, causando muitos problemas ao Valencia pelo lado esquerdo. Porém, quando o Real Madrid teve seu segundo pênalti da noite, pouco antes do intervalo — o primeiro havia sido convertido por Mbappé —, Vinícius desperdiçou a chance de participar de um gol pela primeira vez desde 4 de outubro, cobrando fraco e permitindo uma defesa fácil de Julen Agirrezabala. Como era de se esperar, sua influência na partida diminuiu depois disso, e ele acabou sendo novamente substituído por Rodrygo a 12 minutos do fim.

    Felizmente, desta vez não houve nenhuma exaltação, mas a responsabilidade agora recai totalmente sobre Vinícius: ele precisa provar que é tão importante para este time do Real Madrid quanto acredita ser. Caso contrário, terá de se acostumar a ser substituído com frequência.

  • FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    VENCEDOR: Reservas do Bayern

    Quão bom é o Bayern de Munique? Teremos uma noção bem mais clara depois que o time enfrentar o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, na próxima terça-feira. No entanto, já podemos afirmar com bastante segurança que os bávaros não poderiam estar em melhor forma antes desse duelo empolgante no Parc des Princes.

    O técnico Vincent Kompany deixou os astros Harry Kane, Luis Díaz e Michael Olise no banco para o confronto da Bundesliga contra o Bayer Leverkusen, no sábado, na Allianz Arena — e, ainda assim, o Bayern venceu com facilidade por 3 a 0, com gols de Serge Gnabry e Nicolas Jackson, ampliando para 15 jogos a sequência recorde de vitórias no início da temporada.

    Como disse Gnabry após a partida: “É um ótimo sinal do técnico escolher jogadores que não têm tido tanta sorte. Ver que eles entram e jogam assim é excelente. Isso nos torna muito mais fortes como grupo quando conseguimos um resultado desses contra um adversário desse nível.”

    De fato, antes do início da temporada, havia preocupações sobre a falta de profundidade do elenco do Bayern. Mas, pelo que se viu até agora, parece que eles têm, sim, condições de encarar o poderoso PSG de igual para igual...

  • Nottingham Forest v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    PERDEDOR: Paul Pogba

    Paul Pogba deveria ter feito sua estreia pelo Monaco no sábado, no confronto da Ligue 1 contra o Paris FC. No entanto, o ex-meio-campista da seleção francesa sofreu uma lesão no tornozelo durante o treino, o que o deixou fora da partida no Stade Louis II.

    “Ele tem uma entorse de grau dois”, explicou o técnico Sébastien Pocognoli aos jornalistas no fim de semana. “É tudo o que posso dizer por enquanto. Haverá outro exame na próxima semana. É uma entorse moderada. Sua recuperação pode levar desde alguns dias até uma ou duas semanas. Poderemos confirmar isso na próxima semana. Vamos ver.”

    A expectativa é de que Pogba consiga fazer seu tão aguardado retorno aos gramados antes do fim do mês — mas, obviamente, seria imprudente assumir qualquer certeza quando se trata do volante, que tem histórico de lesões. Vale lembrar que Pogba já vinha enfrentando problemas físicos muito antes de ser suspenso por 18 meses por falhar em um teste antidoping, o que significa que seu retorno não se resumia apenas a recuperar ritmo de jogo após mais de dois anos afastado.

    O maior desafio sempre foi provar que, aos 32 anos, seu corpo ainda é capaz de suportar as exigências do futebol profissional. Nesse contexto, esse novo revés certamente não é um bom sinal...

  • Newcastle United v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    PERDEDOR: Thomas Frank

    Se o Tottenham tivesse vencido o Chelsea em casa no sábado, estaria em segundo lugar na tabela da Premier League e extremamente confiante em manter seu início invicto na campanha da Liga dos Campeões quando receber o Copenhagen na terça-feira. No entanto, a atmosfera no norte de Londres tornou-se bastante tensa. O Spurs foi vaiado ao sair do campo após uma exibição absolutamente atroz na derrota por 1 0 para o Chelsea e, pior ainda, Thomas Frank foi ignorado tanto por Micky van de Ven quanto por Djed Spence quando tentou fazê-los reconhecer os fãs imediatamente após o jogo.

    Frank tentou minimizar a importância de sua insubordinação, descrevendo-a como uma das "pequenas questões" que está lidando no momento. "Todos estão frustrados," ele disse. "Fazemos as coisas de uma forma diferente, então não acho que seja um grande problema."

    No entanto, foi uma imagem terrível para o dinamarquês, pois sugere que ele está tendo tanta dificuldade em conquistar os jogadores quanto os torcedores com uma abordagem tática que atualmente está resultando em uma quantidade preocupante de apresentações medíocres. 

  • Spalletti Cremonese JuventusGetty Images

    VENCEDOR: Luciano Spalletti

    Seria precipitado tirar conclusões definitivas da primeira partida de Luciano Spalletti como treinador da Juventus. E não é como se ele tivesse feito algo radicalmente diferente de seu antecessor, Igor Tudor, que foi demitido na semana passada após uma sequência de oito jogos sem vitória em todas as competições. No entanto, a Gazzetta dello Sport tinha um ponto ao afirmar que “é uma Juve diferente” após a vitória por 2 a 1 sobre a Cremonese no sábado à noite.

    Os bianconeri não se livraram de repente do que o atacante Dusan Vlahovic chamou de seus “hábitos ruins”, já que recuaram demais nos minutos finais, e o gol tardio de Jamie Vardy deixou o desfecho nervoso. Ainda assim, havia um dinamismo inegável na Juve que simplesmente não existia nos últimos meses do mandato de Tudor — e Spalletti foi claramente a principal razão para isso.

    A utilização de Filip Kostic e Andrea Cambiaso como laterais ofensivos deu resultado de forma espetacular, com ambos marcando gols, enquanto Teun Koopmeiners teve uma de suas melhores partidas pela Velha Senhora, atuando em um papel de meio-campista mais recuado dentro da linha de três defensores, posição que não lhe é habitual.

    Spalletti reconheceu depois que ainda há “muitas áreas que precisam ser melhoradas, e rápido”, com a Juve se preparando para enfrentar o Sporting em um confronto decisivo da Liga dos Campeões na terça-feira, antes de receber o Torino, no Derby della Mole, neste fim de semana. Mas o ex-treinador do Napoli precisava começar com uma vitória depois de seu desastroso período à frente da seleção italiana — e foi exatamente isso que conseguiu em Cremona.

  • FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Barcelona e a dependência em Pedri

    Após perder o El Clásico, o Barcelona precisava vencer o Elche no domingo para impedir que o Real Madrid aumentasse a vantagem na liderança de LaLiga. Os blaugranas alcançaram o objetivo em grande parte graças a Lamine Yamal, que abriu o placar na vitória por 3 a 1 no Montjuïc, e ao inspirado Fermín López.

    No entanto, a atuação geral esteve longe de ser impressionante, com o Elche chegando a ter mais posse de bola — o que evidenciou uma dependência preocupante de Pedri, suspenso após receber cartão vermelho contra o Real na semana passada. Hans Flick garantiu que o Barça consegue lidar sem seu talentoso meio-campista, mas admitiu que é algo em que precisam trabalhar, especialmente porque o tempo de jogo de Pedri precisará ser gerenciado com cuidado — assim como o de Yamal.

    “Pedri é um jogador excelente e queremos tê-lo em todos os jogos, mas sem ele, precisamos nos virar”, admitiu o treinador alemão. “Mas podemos melhorar em muitas coisas, e vamos melhorar. Não é fácil, porém, já que temos vários jogadores que não puderam atuar nas últimas partidas. Nos falta qualidade.”

    A preocupação é que a falta de cobertura adequada em algumas posições-chave do Barça possa custar caro ao longo da temporada.

  • Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Proprietários do Wolverhampton

    Nunca houve dúvida de que o Wolverhampton demitiria Vítor Pereira após a vergonhosa derrota por 3 a 0 para o Fulham, no sábado. Era uma partida que o português precisava vencer a todo custo, especialmente depois do atrito com os próprios torcedores após a devastadora derrota por 3 a 2 em casa para o Burnley na semana anterior.

    Ainda assim, era difícil não sentir uma certa simpatia pelo ex-Corinthians e Flamengo. Ele foi, sem dúvida, responsável por algumas escolhas estranhas nesta temporada, mas não se deve esquecer que, após salvar o Wolves do rebaixamento na temporada passada, perdeu dois de seus melhores jogadores, Matheus Cunha e Rayan Ait-Nouri, vendidos durante o verão.

    Claro que essas vendas sempre fizeram parte do modelo de negócios do Molineux, mas as reposições deste verão se mostraram, no mínimo, abaixo do esperado, o que significava que Pereira já teria um grande desafio pela frente. Não é surpresa, portanto, que muitos torcedores descontentes estejam agora questionando os donos do clube, a Fosun International, que já estavam sob pressão devido ao aumento no preço dos ingressos de temporada e à incerteza sobre um novo estádio proposto.

    É absolutamente imperativo que eles acertem na escolha do próximo treinador. Com o Wolves na lanterna da tabela, com apenas dois pontos em 10 jogos, todo o projeto da Fosun depende disso. E, se decidirem recontratar o antecessor de Pereira, Gary O’Neil — o que, segundo rumores, é uma possibilidade —, dificilmente isso restauraria a confiança daqueles que tomam decisões no Molineux.