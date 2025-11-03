A mais recente rodada de jogos nas cinco principais ligas da Europa produziu, como era de se esperar, uma infinidade de assuntos em destaque, com Arsenal, Bayern de Munique e Real Madrid em grande forma. Os Gunners estão seis pontos à frente no topo da Premier League após marcarem mais um gol de bola parada e manterem mais um jogo sem sofrer gols na vitória por 2 a 0 sobre o Burnley. Enquanto isso, tanto o Bayern quanto o Real têm vantagem de cinco pontos na Alemanha e na Espanha, respectivamente, depois de vitórias confortáveis no fim de semana.
O Paris Saint-Germain está apenas dois pontos à frente do Marseille na França, mas seria preciso coragem para apostar contra o time de Luis Enrique na defesa do título. Já o campeão italiano Napoli enfrenta uma disputa séria pelo Scudetto. O time de Antonio Conte empatou em 0 a 0 com o impressionante Como, de Cesc Fàbregas, no sábado, o que permitiu a Inter e Milan se aproximarem a apenas um ponto dos Partenopei no topo da tabela.
Então, quem foram os grandes vencedores e perdedores da rodada? A GOAL analisa tudo abaixo...
