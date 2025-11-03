O 250º gol de Mohamed Salah pelo Liverpool foi um dos mais fáceis de sua carreira, já que Emiliano Martínez praticamente entregou a bola e o gol aberto ao egípcio. Ainda assim, foi um gol extremamente importante tanto para Salah quanto para o time, pois veio em um momento de grande dificuldade para ambos. Depois de perder seis dos últimos sete jogos em todas as competições, o Liverpool precisava desesperadamente de uma vitória sobre o Aston Villa no sábado — portanto, sair na frente no placar foi crucial para os donos da casa.

Salah, claro, já havia marcado em sua última partida, contra o Brentford, e seu belo gol em Londres foi muito mais impressionante do que o com o gol aberto em Merseyside. No entanto, sua atuação geral no estádio Gtech Community havia sido péssima. Em Anfield, porém, ele voltou a parecer o velho Salah — e isso foi o que mais agradou ao pressionado técnico Arne Slot.

“Se você marca 250 gols, isso já é inacreditável — ainda mais por um único clube. Não se vê isso com frequência no futebol hoje em dia”, disse o holandês em sua coletiva pós-jogo. “Mas acho que, além do gol que marcou esta noite, ele fez uma grande partida. Quando precisávamos jogar bolas longas, jogamos principalmente para ele, e ele conseguia segurar a bola; assim, o resto do time conseguia se aproximar e continuar a jogada.”

“E também gostei do fato de que ele não fez apenas o trabalho ofensivo muito bem, mas ajudou o time defensivamente também.”

O desafio agora, claro, é Salah provar que está realmente de volta quando o Liverpool enfrentar Real Madrid e Manchester City nos próximos dias...