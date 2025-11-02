Moises Caicedo comanda meio-campo, e João Pedro encerra jejum para dar vitória do Chelsea sobre o freguês Tottenham

Um início de jogo truncado, marcado por interrupções devido a lesões, viu o Chelsea ser surpreendido logo na primeira chance da partida. Um corte desajeitado de Pedro Porro atingiu Alejandro Garnacho e a bola acabou sobrando para Pedro, que ficou cara a cara com Guglielmo Vicario, mas parou em uma boa defesa do goleiro do Tottenham.

O camisa 20 dos Blues, porém, não desperdiçou a segunda oportunidade. Poucos minutos depois, Micky van de Ven foi desarmado por Moises Caicedo ainda no campo defensivo, e o equatoriano serviu Pedro, que finalizou com precisão para abrir o placar.

O Chelsea precisou resistir a um segundo tempo desgastante e quase ampliou nos acréscimos, quando Jamie Gittens desperdiçou uma boa chance e, em seguida, Pedro foi novamente parado por Vicario. No fim, isso pouco importou: o Tottenham não criou nenhuma oportunidade clara, e o time de Enzo Maresca garantiu uma vitória sólida e os três pontos no Estádio do Tottenham Hotspur.

