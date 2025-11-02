+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Sean Walsh

Moises Caicedo comanda meio-campo, e João Pedro encerra jejum para dar vitória do Chelsea sobre o freguês Tottenham

O Chelsea voltou ao G-4 da Premier League com uma vitória merecida por 1 a 0 sobre o Tottenham. Os Blues foram claramente superiores aos rivais londrinos e, embora João Pedro tenha marcado o único gol da partida, a diferença entre as equipes ficou evidente

Um início de jogo truncado, marcado por interrupções devido a lesões, viu o Chelsea ser surpreendido logo na primeira chance da partida. Um corte desajeitado de Pedro Porro atingiu Alejandro Garnacho e a bola acabou sobrando para Pedro, que ficou cara a cara com Guglielmo Vicario, mas parou em uma boa defesa do goleiro do Tottenham.

O camisa 20 dos Blues, porém, não desperdiçou a segunda oportunidade. Poucos minutos depois, Micky van de Ven foi desarmado por Moises Caicedo ainda no campo defensivo, e o equatoriano serviu Pedro, que finalizou com precisão para abrir o placar.

O Chelsea precisou resistir a um segundo tempo desgastante e quase ampliou nos acréscimos, quando Jamie Gittens desperdiçou uma boa chance e, em seguida, Pedro foi novamente parado por Vicario. No fim, isso pouco importou: o Tottenham não criou nenhuma oportunidade clara, e o time de Enzo Maresca garantiu uma vitória sólida e os três pontos no Estádio do Tottenham Hotspur.

A GOAL avalia as atuações dos jogadores do Chelsea na partida...

    Goleiro e Defesa

    Robert Sánchez (7/10):
    O Chelsea precisava que seu goleiro comandasse bem a área para neutralizar a principal arma do Tottenham nas bolas paradas — e o espanhol cumpriu bem o papel. Fez defesas seguras e interrompeu com autoridade as poucas investidas ofensivas dos Spurs.

    Malo Gusto (6/10):
    Após atuar mais centralizado nas últimas partidas, voltou à sua posição natural na lateral direita. Fez um jogo sólido defensivamente e participou bem da construção até ser substituído por Lavia.

    Wesley Fofana (6/10):
    Titular pela segunda vez na Premier League nesta temporada, quase não foi exigido, já que o Chelsea manteve o controle da posse e impediu o Tottenham de criar. Deixou o campo no fim, dando lugar a Tosin.

    Trevoh Chalobah (6/10):
    Assim como Fofana, teve uma tarde tranquila na defesa, com pouca ação e poucas ameaças vindas do adversário.

    Marc Cucurella (8/10):
    Um dos destaques da partida. Com energia e intensidade do início ao fim, neutralizou Porro e Kudus, vencendo praticamente todos os duelos e impedindo qualquer avanço perigoso pelo seu lado.

    Meio-campo

    Reece James (8/10):
    Mais uma vez deslocado para o meio-campo, após atuar como lateral-direito contra o Sunderland na semana passada, James mostrou grande versatilidade. Deu o suporte ideal para que Caicedo pressionasse com mais agressividade no campo do Tottenham e manteve o controle no setor central com autoridade.

    Moises Caicedo (9/10):
    Simplesmente onipresente. Recuperou a bola duas vezes na jogada que resultou no gol de Pedro e dominou o meio-campo do início ao fim. Embora alguns ainda relutem em colocá-lo no mesmo patamar de lendas como Claude Makelele e N’Golo Kanté, esta atuação foi digna de qualquer um deles. Excepcional.

    Enzo Fernández (7/10):
    Soube explorar os espaços entre o meio-campo e o ataque graças à cobertura defensiva oferecida ao seu lado. Teve boa influência na circulação de bola, mas contou com um pouco de sorte ao escapar de um cartão vermelho após uma entrada alta em Palhinha.

    Ataque

    Pedro Neto (6/10):
    Trabalhou incansavelmente para pressionar a saída de bola do Tottenham, impedindo que o adversário tivesse tranquilidade em seu próprio campo. Contribuiu taticamente, mas teve pouca participação ofensiva antes de ser substituído por Estêvão.

    João Pedro (8/10):
    A contratação brasileira do verão precisava de uma atuação assim. Após dez partidas sem marcar por clube e seleção, foi decisivo, balançando as redes e sendo uma ameaça constante. Poderia facilmente ter ampliado o placar — uma exibição de grande confiança e entrega.

    Alejandro Garnacho (6/10):
    Teve liberdade pelo lado esquerdo e boas oportunidades para atacar, mas raramente transformou o espaço em chances reais. Acabou substituído por Gittens no segundo tempo.

    Substitutos & Treinador

    Jamie Gittens (5/10):
    Entrou no lugar de Garnacho e teve a chance de definir o placar nos acréscimos, mas desperdiçou uma oportunidade inacreditável com o gol aberto.

    Roméo Lavia (6/10):
    Foi colocado no meio-campo após entrar no lugar de Gusto, permitindo que Reece James retornasse à lateral direita. Cumpriu bem sua função defensiva e ajudou a segurar o ritmo do jogo.

    Estêvão Willian (N/A):
    Substituiu Pedro Neto nos minutos finais, mas teve pouco tempo para influenciar a partida.

    Tosin Adarabioyo (N/A):
    Entrou no lugar de Fofana para reforçar o sistema defensivo e garantir o resultado.

    Enzo Maresca (9/10):
    Seu Chelsea foi amplamente superior ao Tottenham. O técnico acertou na estratégia e nas substituições, controlando o jogo do início ao fim e conduzindo o time a uma vitória convincente.

