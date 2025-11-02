+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mbappe Bellingham Vinicius Real Madrid GFXGetty
Thomas Hindle

Kylian Mbappé e Jude Bellingham comandam goleada do Real Madrid, mas Vinícius Junior volta a sofrer

Os merengues resolveram a partida ainda no primeiro tempo e, mesmo com um pênalti desperdiçado por Vinícius Jr., garantiram uma vitória tranquila e convincente

O Real Madrid dominou a partida desde o apito inicial e pressionou o gol do Valencia constantemente. Vinícius Júnior quase abriu o placar nos primeiros minutos, cortando para o pé esquerdo e obrigando o goleiro a uma boa defesa, enquanto Jude Bellingham teve uma chance parecida logo em seguida.

O gol que inaugurou o marcador, no entanto, veio com um toque de sorte. O árbitro marcou um pênalti duvidoso após a bola tocar na mão de um defensor do Valencia, e Kylian Mbappé converteu com precisão. O segundo não precisou de sorte alguma: o francês completou uma bela jogada com um toque sutil após uma assistência açucarada de Arda Güler. Pouco antes do intervalo, Bellingham ampliou com um chute curvado de fora da área, coroando uma atuação de gala no primeiro tempo.

Vinícius teve uma segunda etapa mais complicada. Após sofrer um pênalti cedido por Mbappé, o brasileiro desperdiçou a cobrança ao chutar no meio do gol. A partir daí, seu jogo ficou mais apressado, e ele acabou sendo substituído faltando 15 minutos para o fim. Nada que ofuscasse a exibição coletiva impecável dos merengues — e ainda deu tempo de Álvaro Carreras marcar um belo quarto gol, acertando o ângulo no fim para selar a vitória categórica.

A GOAL avalia os desempenhos dos jogadores do Real Madrid no Bernabéu.

  • Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Goleiro & Defesa

    Thibaut Courtois (7/10):
    Quase não foi exigido ao longo da partida. Garantiu um tranquilo jogo sem sofrer gols.

    Federico Valverde (7/10):
    Fez um excelente desarme de recuperação e criou boas chances ofensivas. Mostrou evolução após um início de temporada instável.

    Éder Militão (7/10):
    Atuação segura e consistente na defesa. Teve uma noite tranquila e sem sustos.

    Dean Huijsen (7/10):
    Venceu a maioria das disputas aéreas e foi firme nos desarmes. Substituído aos 70 minutos após uma atuação sólida.

    Álvaro Carreras (8/10):
    Marcou seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid em grande estilo, com um belo chute. Também manteve boa consistência defensiva.

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Meio-campo

    Aurélien Tchouaméni (6/10):
    Atuação discreta. Cumpriu bem sua função defensiva, vencendo alguns desarmes, mas acabou levando cartão e foi substituído no intervalo.

    Arda Güler (8/10):
    Participou ativamente da criação de jogadas e deu uma bela assistência. Excelente desempenho nos 45 minutos em que esteve em campo.

    Jude Bellingham (8/10):
    Mostrou estar retomando sua melhor forma. Marcou um belo gol, comandou o meio-campo e foi muito mais influente com a bola nos pés.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Ataque

    Franco Mastantuono (6/10):
    Mostrou habilidade e criatividade, mas sem grande efetividade. Tentou enfeitar demais algumas jogadas e tomou decisões equivocadas em momentos-chave.

    Kylian Mbappé (8/10):
    Imparável desde o apito inicial. Converteu com tranquilidade o pênalti que abriu o placar e finalizou com precisão para marcar o segundo. Demonstrou espírito de equipe ao ceder uma chance de hat-trick a Vinícius.

    Vinícius Jr. (7/10):
    Foi incisivo e desequilibrante com a bola no primeiro tempo, embora tenha desperdiçado oportunidades. Perdeu um pênalti e acabou mostrando certa frustração, mas ainda foi importante ofensivamente.

  • Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Suplentes & Treinador

    Dani Ceballos (7/10):
    Entrou bem e manteve o ritmo da equipe no meio-campo, ajudando a controlar o jogo após o intervalo.

    Eduardo Camavinga (7/10):
    Mostrou intensidade e boa leitura defensiva, oferecendo equilíbrio e energia no meio-campo.

    Raúl Asencio (7/10):
    Refrescou a defesa com vigor e cumpriu bem seu papel nas coberturas e duelos.

    Endrick (N/A):
    Surpreendeu ao entrar pela primeira vez na temporada. Momento simbólico, mas sem tempo para mostrar serviço.

    Rodrygo (N/A):
    Poucos minutos em campo, sem oportunidades de destaque.

    Xabi Alonso (8/10):
    Um de seus melhores jogos no comando até agora. O Real Madrid mostrou domínio total, controle tático e eficiência ofensiva. Superou o Clássico com autoridade — agora o foco é o Liverpool, pela Champions League.

