Kylian Mbappé e Jude Bellingham comandam goleada do Real Madrid, mas Vinícius Junior volta a sofrer

O Real Madrid dominou a partida desde o apito inicial e pressionou o gol do Valencia constantemente. Vinícius Júnior quase abriu o placar nos primeiros minutos, cortando para o pé esquerdo e obrigando o goleiro a uma boa defesa, enquanto Jude Bellingham teve uma chance parecida logo em seguida.

O gol que inaugurou o marcador, no entanto, veio com um toque de sorte. O árbitro marcou um pênalti duvidoso após a bola tocar na mão de um defensor do Valencia, e Kylian Mbappé converteu com precisão. O segundo não precisou de sorte alguma: o francês completou uma bela jogada com um toque sutil após uma assistência açucarada de Arda Güler. Pouco antes do intervalo, Bellingham ampliou com um chute curvado de fora da área, coroando uma atuação de gala no primeiro tempo.

Vinícius teve uma segunda etapa mais complicada. Após sofrer um pênalti cedido por Mbappé, o brasileiro desperdiçou a cobrança ao chutar no meio do gol. A partir daí, seu jogo ficou mais apressado, e ele acabou sendo substituído faltando 15 minutos para o fim. Nada que ofuscasse a exibição coletiva impecável dos merengues — e ainda deu tempo de Álvaro Carreras marcar um belo quarto gol, acertando o ângulo no fim para selar a vitória categórica.

A GOAL avalia os desempenhos dos jogadores do Real Madrid no Bernabéu.