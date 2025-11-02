Mohamed Salah e Ryan Gravenberch aproveitam vacilo de Dibu Martinez para encerrar sequência caótica do Liverpool

Depois de seis derrotas em sete partidas — incluindo quatro consecutivas na liga —, nada menos que uma grande atuação era exigida do Liverpool. E o time respondeu à altura, mostrando claros sinais de recuperação. Nos minutos iniciais, porém, quem levou mais perigo foi o Aston Villa: logo aos cinco minutos, Morgan Rogers acertou a base da trave com um chute curvado, e, pouco depois, Giorgi Mamardashvili desviou para o travessão um cruzamento desviado de Matty Cash antes de frustrar Rogers novamente em um chute de fora da área.

O Liverpool, então, reagiu. Passou a pressionar o adversário com intensidade, forçando erros da defesa do Villa. Dominik Szoboszlai teve uma grande chance após Boubacar Kamara perder a posse de bola, mas finalizou fraco, facilitando a defesa de Emiliano Martínez. O aviso, no entanto, não foi suficiente: pouco depois, o próprio Martínez cometeu um erro fatal ao entregar a bola nos pés de Mohamed Salah — e o egípcio não desperdiçou o presente.

No segundo tempo, um novo golpe de sorte ampliou a vantagem dos Reds. Ryan Gravenberch avançou com espaço na entrada da área e arriscou um chute rasteiro, que desviou no caminho e enganou Martínez. A partir daí, o Villa tentou reagir, mas esbarrou em uma defesa bem postada e precisou se contentar com finalizações apressadas de fora da área. A equipe de Unai Emery ainda contou com um pouco de sorte ao terminar o jogo com todos os jogadores em campo, já que Amadou Onana escapou de uma expulsão após agarrar Alexis Mac Allister pelo pescoço durante uma disputa em escanteio.

A GOAL avalia as atuações dos jogadores do Liverpool em Anfield...