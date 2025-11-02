+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Liverpool Aston Villa ratings GFXGetty/GOAL

Mohamed Salah e Ryan Gravenberch aproveitam vacilo de Dibu Martinez para encerrar sequência caótica do Liverpool

Emiliano Martínez acabou presenteando Salah com a chance de marcar em um gol aberto para inaugurar o placar, e, mais tarde, um chute desviado de Ryan Gravenberch confirmou a vitória da equipe dominante comandada por Arne Slot

Depois de seis derrotas em sete partidas — incluindo quatro consecutivas na liga —, nada menos que uma grande atuação era exigida do Liverpool. E o time respondeu à altura, mostrando claros sinais de recuperação. Nos minutos iniciais, porém, quem levou mais perigo foi o Aston Villa: logo aos cinco minutos, Morgan Rogers acertou a base da trave com um chute curvado, e, pouco depois, Giorgi Mamardashvili desviou para o travessão um cruzamento desviado de Matty Cash antes de frustrar Rogers novamente em um chute de fora da área.

O Liverpool, então, reagiu. Passou a pressionar o adversário com intensidade, forçando erros da defesa do Villa. Dominik Szoboszlai teve uma grande chance após Boubacar Kamara perder a posse de bola, mas finalizou fraco, facilitando a defesa de Emiliano Martínez. O aviso, no entanto, não foi suficiente: pouco depois, o próprio Martínez cometeu um erro fatal ao entregar a bola nos pés de Mohamed Salah — e o egípcio não desperdiçou o presente.

No segundo tempo, um novo golpe de sorte ampliou a vantagem dos Reds. Ryan Gravenberch avançou com espaço na entrada da área e arriscou um chute rasteiro, que desviou no caminho e enganou Martínez. A partir daí, o Villa tentou reagir, mas esbarrou em uma defesa bem postada e precisou se contentar com finalizações apressadas de fora da área. A equipe de Unai Emery ainda contou com um pouco de sorte ao terminar o jogo com todos os jogadores em campo, já que Amadou Onana escapou de uma expulsão após agarrar Alexis Mac Allister pelo pescoço durante uma disputa em escanteio.

A GOAL avalia as atuações dos jogadores do Liverpool em Anfield...

  • Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro & Defesa

    Giorgi Mamardashvili (7/10):
    Suas defesas quando o placar ainda estava 0 a 0 não devem ser subestimadas — especialmente a do cruzamento desviado de Matty Cash. Mostrou por que muitos o veem como o sucessor ideal de Alisson a longo prazo.

    Conor Bradley (8/10):
    Sua energia e ambição no terço final do campo foram exatamente o que o Liverpool precisava. O lateral da Irlanda do Norte também foi seguro defensivamente, limitando o Aston Villa a muito pouco pelo seu lado.

    Ibrahima Konaté (7/10):
    Após atuações irregulares nas últimas semanas, mostrou uma versão bem mais sólida e dominante na defesa. Teve controle sobre Ollie Watkins, que praticamente não apareceu no jogo.

    Virgil van Dijk (7/10):
    Comandou a defesa com autoridade, ajudando a linha defensiva dos Reds — antes instável — a reencontrar o bom nível. Fez cortes e bloqueios importantes nos momentos de maior pressão.

    Andy Robertson (7/10):
    Justificou sua titularidade com uma atuação intensa em ambos os lados do campo. Em alguns momentos apareceu até como opção ofensiva ao lado de Ekitike, mas também foi crucial na defesa, interceptando uma chance clara de Guessand dentro da área.

  • Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Alexis Mac Allister (7/10):
    Mostrou evolução em relação às últimas semanas, com uma atuação segura e equilibrada no meio-campo. Quase marcou no fim do primeiro tempo, não fosse um bloqueio providencial de Ezri Konsa, e teve boa leitura de jogo ao perceber a movimentação de Gravenberch na jogada do segundo gol.

    Ryan Gravenberch (8/10):
    Após três partidas afastado por lesão no tornozelo, o holandês mostrou por que fez tanta falta. Dominante no meio-campo, combinou força e elegância na condução da bola e ainda ampliou a vantagem com um chute desviado no segundo tempo, acrescentando mais um gol à sua fase artilheira.

    Dominik Szoboszlai (8/10):
    Mais uma grande atuação do húngaro, peça-chave na pressão alta e na criação ofensiva do Liverpool. Foi o principal articulador da equipe, recuperando várias bolas no campo de ataque e distribuindo passes precisos. Seu cruzamento perfeito resultou em um gol anulado de Ekitike por impedimento milimétrico.

  • Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Mohamed Salah (8/10):
    Entrou para a história ao marcar seu 250º gol com a camisa do Liverpool, em uma finalização simples, mas crucial. Além do gol, criou boas oportunidades para Gakpo e Ekitike, mostrando-se mais próximo de sua melhor forma. Foi uma ameaça constante para Lucas Digne ao longo de todo o jogo.

    Hugo Ekitike (7/10):
    Chegou a balançar as redes com uma bela cabeçada no primeiro tempo, mas o lance foi anulado por impedimento milimétrico. Com Alexander Isak ainda fora, o atacante francês segue se consolidando como a principal referência ofensiva dos Reds.

    Cody Gakpo (6/10):
    Teve uma atuação discreta. Tornou-se previsível ao insistir em cortar para o pé direito e desperdiçou uma boa chance ao dominar mal um cruzamento de Salah, aliviado apenas ao ver o lance invalidado por impedimento.

  • Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Substitutos e Treinador

    Florian Wirtz (6/10):
    Entrou no lugar de Ekitike como atacante improvisado, mas teve pouca influência no jogo durante o curto período em que esteve em campo. Foi o único substituto utilizado por Arne Slot na partida.

    Arne Slot (8/10):
    Tomou as decisões corretas ao deixar Wirtz e Milos Kerkez no banco e ver sua estratégia de pressão alta funcionar perfeitamente. O Liverpool foi dominante em todos os setores do campo, e os cânticos com o nome de Slot no segundo tempo refletiram o reconhecimento da torcida por uma atuação convincente e pela clara evolução da equipe.

