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Kieran Trippier assina contrato com o Wolves a título gratuito
O Wolves contrata zagueiro experiente
O lateral-direito de 35 anos traz uma vasta experiência de alto nível para o Molineux, após liderar a recente ascensão do Newcastle, de lutas contra o rebaixamento até a Liga dos Campeões. Nascido em Bury, Trippier se formou nas categorias de base do Manchester City antes de conquistar o acesso à Premier League com o Burnley, passando depois a se testar no mais alto nível com o Tottenham Hotspur e, posteriormente, com o Atlético de Madrid. O condecorado ex-jogador da seleção inglesa, que disputou 54 partidas pela seleção, agora desce para a segunda divisão para ajudar o Wolves a se recuperar do rebaixamento.
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Edwards comemora grande contratação do verão
A diretoria do Molineux agiu rapidamente para garantir seu principal alvo defensivo antes do início da pré-temporada. Satisfeito com a contratação antecipada, o técnico Rob Edwards declarou: "Estou muito feliz por trazê-lo para cá. Quando nos encontramos, ficou claro que ele realmente quer vir para o Wolves.
Sabemos do que nos faltou este ano e sabemos do que precisamos no próximo ano – experiência, liderança, personalidades resilientes e fortes – é disso que vamos precisar em abundância, e o Tripps preenche todos os requisitos. Desde qualidade até experiência, liderança e know-how, além de ter uma verdadeira sede de vitórias. Ele quer nos ajudar a ser promovidos novamente, e isso é realmente algo que precisamos conquistar.
"Ele tinha boas opções em outros lugares, então, para nós, conseguir fechar o negócio e trazê-lo para cá é um verdadeiro golpe de mestre. Mas isso mostra o quão grande é o nosso clube. Somos um grande atrativo e, somando-se às notícias sobre o André, não acho que poderíamos ter tido um começo de verão melhor com o que estamos tentando fazer."
A hierarquia apoia um ambicioso projeto de promoção
A diretoria do clube vê a chegada do zagueiro como uma importante demonstração de intenções para uma campanha exaustiva na Championship. Ao avaliar a contratação, o presidente executivo Nathan Shi afirmou: “Ao longo de sua carreira, Kieran tem atuado no mais alto nível, por isso estamos muito felizes por ele ter escolhido o Wolves para o próximo capítulo de sua trajetória.
“Ele é um jogador de qualidade incrível, suas habilidades de liderança são inigualáveis e ele também possui uma vontade inata de vencer, enquanto suas experiências na Premier League, na Liga dos Campeões e no cenário internacional serão inestimáveis para o nosso elenco.
Sabemos do desafio que temos pela frente na Championship, mas a contratação de Kieran mostra o quão ambiciosos queremos ser. Estamos animados para vê-lo trazer seu profissionalismo, caráter e padrões excepcionalmente elevados para o elenco e ajudar a impulsionar o clube de futebol.”
O diretor técnico Matt Jackson acrescentou: “Estamos muito satisfeitos por ter trazido Kieran para o Wolves. Foi um bom trabalho conjunto entre Rob, Nathan e eu, e ele realmente se comprometeu com o projeto.
“Ele era, sem dúvida, o nosso alvo número um, e conseguir trazê-lo para cá no início da janela de transferências, quando podemos planejar, e depois tê-lo conosco no primeiro dia da pré-temporada foi de vital importância.
“É realmente gratificante para nós que ele tenha decidido se comprometer com o Wolves, mas acho que isso é um testemunho para todos no clube, os torcedores, bem como as pessoas internamente, de que a emoção deste clube de futebol pode atrair alguém que teve a carreira que Kieran teve.”
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Trippier se junta ao time para a pré-temporada
O experiente zagueiro se apresentará imediatamente no primeiro dia dos treinos de pré-temporada, no próximo mês. Após sofrer um rebaixamento decepcionante na última temporada, o Wolves precisa se adaptar rapidamente às exigências físicas de um calendário de liga exaustivo, com 46 partidas.
A integração de Trippier ao lado de André — que deu um forte sinal de intenção ao assinar um novo contrato até junho de 2030, apesar de outras ofertas — dá a Edwards uma base sólida para incutir padrões de elite antes que a tabela de jogos seja oficialmente divulgada.