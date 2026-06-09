Kieran Trippier assina contrato com o Wolves a título gratuito

A diretoria do clube vê a chegada do zagueiro como uma importante demonstração de intenções para uma campanha exaustiva na Championship. Ao avaliar a contratação, o presidente executivo Nathan Shi afirmou: “Ao longo de sua carreira, Kieran tem atuado no mais alto nível, por isso estamos muito felizes por ele ter escolhido o Wolves para o próximo capítulo de sua trajetória.

“Ele é um jogador de qualidade incrível, suas habilidades de liderança são inigualáveis e ele também possui uma vontade inata de vencer, enquanto suas experiências na Premier League, na Liga dos Campeões e no cenário internacional serão inestimáveis para o nosso elenco.

Sabemos do desafio que temos pela frente na Championship, mas a contratação de Kieran mostra o quão ambiciosos queremos ser. Estamos animados para vê-lo trazer seu profissionalismo, caráter e padrões excepcionalmente elevados para o elenco e ajudar a impulsionar o clube de futebol.”

O diretor técnico Matt Jackson acrescentou: “Estamos muito satisfeitos por ter trazido Kieran para o Wolves. Foi um bom trabalho conjunto entre Rob, Nathan e eu, e ele realmente se comprometeu com o projeto.

“Ele era, sem dúvida, o nosso alvo número um, e conseguir trazê-lo para cá no início da janela de transferências, quando podemos planejar, e depois tê-lo conosco no primeiro dia da pré-temporada foi de vital importância.

“É realmente gratificante para nós que ele tenha decidido se comprometer com o Wolves, mas acho que isso é um testemunho para todos no clube, os torcedores, bem como as pessoas internamente, de que a emoção deste clube de futebol pode atrair alguém que teve a carreira que Kieran teve.”