Juventus: todos os convocados para as seleções e os jogos programados

BÉLGICA (Lois Openda) - Duas partidas amistosas para a Bélgica, já classificada para a Copa do Mundo, que enfrentará os Estados Unidos em Atlanta e o México em Chicago
BRASIL (Gleison Bremer) - Dois jogos de preparação para a Seleção comandada por Carlo Ancelotti contra a França e a Croácia
CANADÁ (Jonathan David) - Dupla de amistosos contra a Islândia e a Tunísia
COLÔMBIA (Juan Cabal) - Croácia e França são os adversários a serem enfrentados em amistosos pela seleção sul-americana
FRANÇA (Pierre Kalulu) - Brasil e Colômbia são os adversários nos amistosos que os franceses, já classificados para a Copa do Mundo, enfrentarão
ITÁLIA (Andrea Cambiaso, Federico Gatti, Manuel Locatelli) - Partida decisiva válida para a qualificação para a Copa do Mundo de 2026 para os Azzurri, que enfrentam a Irlanda do Norte e, em caso de vitória, o vencedor entre País de Gales e Bósnia
KOSOVO (Edon Zhegrova) - Grandes desafios nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, primeiro contra a Eslováquia e depois, eventualmente, contra o vencedor entre Turquia e Romênia
MONTENEGRO SU-21 (Vasilije Adzic) - Partidas de qualificação para o Euro Sub-21 contra as seleções da mesma faixa etária da Suécia e da Polônia
HOLANDA (Teun Koopmeiners) - Dupla de amistosos também para a Holanda, contra a Noruega e o Equador
PORTUGAL (Francisco Conceição) - Amistosos também para os portugueses contra o México e os Estados Unidos
SÉRVIA (Filip Kostic) - Dois amistosos para a Sérvia, que não conseguiu a classificação para a Copa do Mundo: partidas contra a Espanha e a África do Sul
TURQUIA (Kenan Yildiz) - A busca pela vaga na Copa do Mundo também está em andamento para a Turquia de Yildiz: primeiro o confronto contra a Romênia e, em caso de vitória, a partida contra o vencedor entre Eslováquia e Kosovo
EUA (Weston McKennie) - Dupla de amistosos contra a Bélgica e Portugal