Gianluca Minchiotti

Juventus: todos os convocados para as seleções e os jogos programados

Os jogadores da Juventus convocados para os compromissos com as seleções nacionais nos próximos dias

Conforme informado no site oficial da Juventus, são 15 os jogadores da equipe que, a partir de hoje, se juntam aos concentrados das respectivas seleções nacionais para disputar, em alguns casos, as últimas partidas decisivas para a classificação para a Copa do Mundo de 2026, marcada para junho próximo, e, em outros, jogos amistosos.


Segue abaixo a lista e os jogos programados.


  • JOGADORES DA JUVENTUS CONVOCADOS PARA A SELEÇÃO NACIONAL

    BÉLGICA (Lois Openda) - Duas partidas amistosas para a Bélgica, já classificada para a Copa do Mundo, que enfrentará os Estados Unidos em Atlanta e o México em Chicago


    BRASIL (Gleison Bremer) - Dois jogos de preparação para a Seleção comandada por Carlo Ancelotti contra a França e a Croácia


    CANADÁ (Jonathan David) - Dupla de amistosos contra a Islândia e a Tunísia


    COLÔMBIA (Juan Cabal) - Croácia e França são os adversários a serem enfrentados em amistosos pela seleção sul-americana


    FRANÇA (Pierre Kalulu) - Brasil e Colômbia são os adversários nos amistosos que os franceses, já classificados para a Copa do Mundo, enfrentarão


    ITÁLIA (Andrea Cambiaso, Federico Gatti, Manuel Locatelli) - Partida decisiva válida para a qualificação para a Copa do Mundo de 2026 para os Azzurri, que enfrentam a Irlanda do Norte e, em caso de vitória, o vencedor entre País de Gales e Bósnia


    KOSOVO (Edon Zhegrova) - Grandes desafios nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, primeiro contra a Eslováquia e depois, eventualmente, contra o vencedor entre Turquia e Romênia


    MONTENEGRO SU-21 (Vasilije Adzic) - Partidas de qualificação para o Euro Sub-21 contra as seleções da mesma faixa etária da Suécia e da Polônia


    HOLANDA (Teun Koopmeiners) - Dupla de amistosos também para a Holanda, contra a Noruega e o Equador


    PORTUGAL (Francisco Conceição) - Amistosos também para os portugueses contra o México e os Estados Unidos


    SÉRVIA (Filip Kostic) - Dois amistosos para a Sérvia, que não conseguiu a classificação para a Copa do Mundo: partidas contra a Espanha e a África do Sul


    TURQUIA (Kenan Yildiz) - A busca pela vaga na Copa do Mundo também está em andamento para a Turquia de Yildiz: primeiro o confronto contra a Romênia e, em caso de vitória, a partida contra o vencedor entre Eslováquia e Kosovo


    EUA (Weston McKennie) - Dupla de amistosos contra a Bélgica e Portugal



