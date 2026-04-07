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Francesco Guerrieri

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Juventus: Spalletti pediu Alisson para a baliza: quanto custa, salário e o substituto no Liverpool

Juventus
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Mercado da bola

O goleiro brasileiro, que já jogou na Roma, é uma das opções da Juventus caso Di Gregorio seja transferido

Reta final do campeonato, com três times na disputa pelo quarto lugar: o Como lidera com 58 pontos, a Juventus está em quinto, a um ponto de diferença, e a Roma a quatro pontos da zona da Liga dos Campeões. Os bianconeri continuam a perseguição à equipe de Fàbregas e, enquanto isso, começam a planejar as primeiras estratégias de mercado para o verão: entre os nomes incluídos na lista dos dirigentes está também o do goleiro brasileiro do Liverpool, Alisson, nascido em 1992 e com um passado na Itália vestindo a camisa da Roma. Caso Di Gregorio seja transferido, Alisson é um dos nomes que estão sendo monitorados a pedido de Luciano Spalletti e que, nas últimas semanas, também foi associado ao Inter, que provavelmente se despedirá de Sommer devido ao término de contrato.



O mercado já começou: quais serão as transferências mais importantes do verão? Comece a descobrir em nossa seção dedicada, com odds aumentadas para futebol, tênis e outros esportes. 

  • POR QUE SPALLETTI QUER ALISSON

    O técnico — que, salvo surpresas, deve renovar seu contrato, que vence em junho (já existe um acordo verbal entre as partes) — gosta do brasileiro por sua liderança e pela habilidade de jogar com os pés; ele já o treinou na Roma — onde chegou por indicação de Walter Sabatini: era o reserva de Szczesny, no ano seguinte titular com Di Francesco — e foi ele mesmo quem pediu aos dirigentes para verificar se há margem para tentar uma contratação. Alisson tem com o Liverpool um contrato que expira em junho de 2027 — opção de renovação exercida pelo clube —; a avaliação feita pelo clube inglês é de 15/20 milhões de euros e o salário é de cerca de 7/8 milhões de euros.


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  • LESÕES E O SUBSTITUTO DE ALISSON NO LIVERPOOL

    Nesta temporada, Alisson ficou frequentemente fora de campo devido a lesões; há algum tempo ele vem enfrentando problemas musculares e perdeu os dois últimos jogos contra o Brighton (campeonato) e o Manchester City (FA Cup) devido a uma lesão no bíceps femoral sofrida durante a partida da Liga dos Campeões contra o Galatasaray. O retorno — salvo complicações — deve ocorrer no final de abril, mas o Liverpool já contratou o substituto no verão passado, e nos planos do clube ele é o sucessor de Alisson: trata-se do georgiano Giorgi Mamardashvili, nascido em 2000, contratado do Valencia por 30 milhões de euros e escolhido como o novo goleiro titular dos Reds.



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