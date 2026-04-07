Juventus: Spalletti pediu Alisson para a baliza: quanto custa, salário e o substituto no Liverpool

Reta final do campeonato, com três times na disputa pelo quarto lugar: o Como lidera com 58 pontos, a Juventus está em quinto, a um ponto de diferença, e a Roma a quatro pontos da zona da Liga dos Campeões. Os bianconeri continuam a perseguição à equipe de Fàbregas e, enquanto isso, começam a planejar as primeiras estratégias de mercado para o verão: entre os nomes incluídos na lista dos dirigentes está também o do goleiro brasileiro do Liverpool, Alisson, nascido em 1992 e com um passado na Itália vestindo a camisa da Roma. Caso Di Gregorio seja transferido, Alisson é um dos nomes que estão sendo monitorados a pedido de Luciano Spalletti e que, nas últimas semanas, também foi associado ao Inter, que provavelmente se despedirá de Sommer devido ao término de contrato.







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