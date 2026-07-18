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cm grafica spalletti 2025 bianconero 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, Spalletti: “Ekhator é impossível de avaliar; Douglas Luiz dá sinais positivos; todos os jovens têm qualidade e potencial”

Juventus
Campeonato Italiano
L. Spalletti

O técnico da Juventus fala após o empate em 0 a 0 no amistoso contra o Basileia

Luciano Spalletti, técnico da Juventus, fala aos microfones da Sky após o empate em 0 a 0 dos bianconeri fora de casa contra o Basileia, no primeiro amistoso da temporada.


A PARTIDA

“Poderia ter sido difícil ver um bom desenrolar do jogo, mas eles se saíram bem. Houve um pouco de imprecisão em alguns momentos nas decisões importantes. Houve duas ou três jogadas em que o goleiro se destacou, e é preciso reconhecer a qualidade dos adversários, mas estou muito satisfeito com o que eles mostraram e com a seriedade que vi nesta semana.”

  • SPALLETTI APÓS O EMPATE EM 0 a 0 COM O BASILEA

    EKHATOR

    “Ekhator não conseguiu se integrar bem ao time. Ele ficou um pouco nervoso e, depois, sentiu uma dorzinha nas costas que o limitou. Não podemos avaliá-lo neste jogo: esperamos que ele não tenha se machucado.”


    OS JOVENS

    “Os jovens? Todos têm qualidade e potencial. Precisam mostrar que têm o caráter dos grandes e que sabem assumir responsabilidades. Escolher, não hesitar e jogar com o que têm: isso faz a diferença, ter coragem de executar o que foi decidido. Além de estarem sempre integrados à equipe. Eles precisam jogar sabendo com quem se relacionar: estão livres para fazer o que quiserem em campo, mas devem permanecer integrados à equipe tanto no comportamento quanto na fase defensiva”.


    DOUGLAS LUIZ

    “Douglas? Vi alguns sinais positivos. Espero que ele acelere o ritmo de vez em quando e que tenha aquele volume de jogo próprio de jogadores completos: qualidade em espaços apertados, capacidade de decidir quando dar mais ou menos toques na bola. Ao mesmo tempo, às vezes é preciso se esforçar em trinta metros de campo, e ele faz isso um pouco menos.”


    DI GREGORI0

    “Di Gregorio? É sempre um exagero repetir sempre as mesmas coisas. O diretor falou sobre isso de maneira correta: queremos ter competição em todas as posições e, por isso, estamos procurando um goleiro para sermos mais competitivos do que nunca.”


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