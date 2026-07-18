Juventus, Spalletti: “Ekhator é impossível de avaliar; Douglas Luiz dá sinais positivos; todos os jovens têm qualidade e potencial”

EKHATOR

“Ekhator não conseguiu se integrar bem ao time. Ele ficou um pouco nervoso e, depois, sentiu uma dorzinha nas costas que o limitou. Não podemos avaliá-lo neste jogo: esperamos que ele não tenha se machucado.”





OS JOVENS

“Os jovens? Todos têm qualidade e potencial. Precisam mostrar que têm o caráter dos grandes e que sabem assumir responsabilidades. Escolher, não hesitar e jogar com o que têm: isso faz a diferença, ter coragem de executar o que foi decidido. Além de estarem sempre integrados à equipe. Eles precisam jogar sabendo com quem se relacionar: estão livres para fazer o que quiserem em campo, mas devem permanecer integrados à equipe tanto no comportamento quanto na fase defensiva”.





DOUGLAS LUIZ

“Douglas? Vi alguns sinais positivos. Espero que ele acelere o ritmo de vez em quando e que tenha aquele volume de jogo próprio de jogadores completos: qualidade em espaços apertados, capacidade de decidir quando dar mais ou menos toques na bola. Ao mesmo tempo, às vezes é preciso se esforçar em trinta metros de campo, e ele faz isso um pouco menos.”





DI GREGORI0

“Di Gregorio? É sempre um exagero repetir sempre as mesmas coisas. O diretor falou sobre isso de maneira correta: queremos ter competição em todas as posições e, por isso, estamos procurando um goleiro para sermos mais competitivos do que nunca.”



