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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, ouça Maifredi: “Vlahovic é melhor que Sorloth”

Juventus
Campeonato Italiano
D. Vlahovic
A. Soerloth

O ex-técnico fala sobre o mercado de transferências da Juventus

Gigi Maifredi, ex-técnico da Juventus, entrevistado por Maracanà na TMW Radio, fala sobre o mercado de transferências da Juventus.


SOBRE YILDIZ, QUE É COTADO NA PREMIER

“A Juve não deve se desfazer de seus craques. Vender ele por uma oferta de 100 milhões? Falo como torcedor: quando você tem um grande jogador, nunca deve perdê-lo, se for um grande time. A Juve não deve se deixar seduzir por qualquer tipo de valor por um dos poucos craques da Itália. Se você o vender, não deve mais pensar que é um time capaz de ter objetivos importantes.”


  • SOBRE SORLOTH E VLAHOVIC

    "Para mim, o Vlahovic é melhor. Acho que o Vlahovic é melhor. Tê-lo perdido por nada e gastar dinheiro com alguém que nem é titular no Atlético."




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  • SOBRE A ESTRATÉGIA

    "A Juve não tem tempo para formar jogadores; precisa de jogadores já consolidados. Para melhorar o time, como diz Spalletti, são necessários jogadores que já tenham provado estar à altura."