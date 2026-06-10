Juventus, ouça Maifredi: “Vlahovic é melhor que Sorloth”

Gigi Maifredi, ex-técnico da Juventus, entrevistado por Maracanà na TMW Radio, fala sobre o mercado de transferências da Juventus.





SOBRE YILDIZ, QUE É COTADO NA PREMIER

“A Juve não deve se desfazer de seus craques. Vender ele por uma oferta de 100 milhões? Falo como torcedor: quando você tem um grande jogador, nunca deve perdê-lo, se for um grande time. A Juve não deve se deixar seduzir por qualquer tipo de valor por um dos poucos craques da Itália. Se você o vender, não deve mais pensar que é um time capaz de ter objetivos importantes.”



