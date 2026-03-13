Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
cm grafica pellegrino parma 2025 26 2.1 desk high impactGetty Images
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Juventus, a verdade sobre Pellegrino

O que se sabe sobre a pista que leva ao atacante do Parma, Carlos Cuesta.

A busca por um novo centroavante na Juventus chegou internamente à fase de avaliações detalhadas. Não é novidade que, no clube bianconero, estejam analisando os perfis indicados na lista da diretoria da Velha Senhora e procurando entender qual seria a melhor contratação a ser concretizada de vista para o próximo verão.

Entre os muitos nomes que surgiram nas várias especulações das últimas semanas, está também a candidatura do atacante argentino do Parma, Mateo Pellegrino, mas vamos entender exatamente o que se sabe sobre esse possível interesse do clube piemontês pelo centroavante da equipe comandada por Carlos Cuesta.

  • O QUE É FILTRADO

    De acordo com o que Fabrizio Romano relatou em um vídeo no YouTube, a Juventus está avaliando outros jogadores. Os bianconeri estão, de fato, em busca de um atacante — dando prioridade à renovação de Dusan Vlahovic —, considerando também as possíveis saídas de Openda e David, mas essa questão não será resolvida de imediato.

    Será fundamental, antes de tudo, garantir — neste final de temporada — a classificação para a Liga dos Campeões para, em seguida, planejar todos os investimentos a serem realizados no verão. Pellegrino é um jogador com quem a Juventus não iniciou negociações ou contatos realmente concretos, também porque se pensaria em contratar um jogador com mais experiência e projeção internacional.

    • Publicidade

  • Fique de olho na estreia

    Sobre Pellegrino, afirma Romano, é preciso ficar atento às possibilidades que levam à Premier League. O argentino é o tipo de jogador que, pelas suas características, sempre agrada aos times da primeira divisão inglesa.

    Será preciso, então, entender se algum desses times apresentará uma oferta significativa ao Parma, situação que, até o momento, não se concretizou. É preciso esclarecer, porém, um fator: os emilianos não sentem a necessidade de vender o jogador a qualquer custo, considerando também o contrato recentemente renovado até 30 de junho de 2030.

Campeonato Italiano
Torino crest
Torino
TOR
Parma crest
Parma
PAR
Campeonato Italiano
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
0