Juventus, a verdade sobre Pellegrino

A busca por um novo centroavante na Juventus chegou internamente à fase de avaliações detalhadas. Não é novidade que, no clube bianconero, estejam analisando os perfis indicados na lista da diretoria da Velha Senhora e procurando entender qual seria a melhor contratação a ser concretizada de vista para o próximo verão.

Entre os muitos nomes que surgiram nas várias especulações das últimas semanas, está também a candidatura do atacante argentino do Parma, Mateo Pellegrino, mas vamos entender exatamente o que se sabe sobre esse possível interesse do clube piemontês pelo centroavante da equipe comandada por Carlos Cuesta.