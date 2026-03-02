Getty
Traduzido por
Jude Bellingham deve ir para a Copa do Mundo! Thomas Tuchel apresentou três razões pelas quais o astro lesionado do Real Madrid deve integrar a seleção inglesa
Quem mais? Bellingham tem sido um jogador fundamental para a Inglaterra.
Bellingham ficou famoso por gritar “Quem mais?” ao marcar um gol espetacular de bicicleta contra a Eslováquia no Campeonato Europeu de 2024, que manteve a Inglaterra na disputa pelo título continental. No final, ele sofreu uma grande decepção nas mãos da Espanha.
Outra busca pela imortalidade será realizada neste verão, quando os Três Leões forem para a América do Norte e disputarem o mais prestigiado dos grandes títulos. O consenso geral é que Bellingham, o “Galáctico” do Real Madrid, precisa fazer parte desses planos.
- Getty
Tuchel explicou por que precisa escolher Bellingham
No entanto, ele está se recuperando de uma lesão no tendão da coxa, que deve mantê-lo afastado dos gramados por várias semanas. O técnico da Inglaterra, Tuchel, disse: “O clube [Real Madrid] está um pouco mais cauteloso em relação às semanas de recuperação. Jude está se esforçando e, como sabemos, ele é determinado e superprofissional.
Ele vai tentar de tudo para estar conosco em março. É claro que estamos em contato, isso é normal, e desejamos tudo de bom para ele... Faremos tudo o que pudermos para ajudá-lo e apoiá-lo. É uma pequena corrida contra o tempo.”
Bellingham não tem nada a provar, como presença carismática no clube e na seleção, e poderia ter sido preterido para os amistosos em Wembley contra o Uruguai e o Japão, já que Tuchel dá a outros a oportunidade de provar seu valor.
O ex-astro dos Three Lions, Sharpe, acredita que Bellingham estará no avião, pois é impossível ignorar seu pedigree e paixão. Falando em parceria com a BetBrain, Sharpe disse ao GOAL: “Eu não consideraria os amistosos de março como um ponto de corte para ele. Se ele estiver em plena forma, voltar ao time do Madrid e começar a jogar, então acho que você tem que levá-lo.
“O talento do cara, ele pode jogar em várias posições. Ele tem experiência em grandes jogos, a Liga dos Campeões com o Real Madrid o coloca em boa posição para a Copa do Mundo. Se ele estiver em forma e jogando regularmente pelo Madrid, você tem que levá-lo.”
Bellingham é “intocável” na seleção inglesa?
Essa é uma opinião compartilhada pelo ex-atacante da Inglaterra Michael Owen. O ex-atacante do Real Madrid disse recentemente aoGOAL, quando questionado se Bellingham se encaixa na categoria de “intocável” e será selecionado neste verão, mesmo que não participe dos amistosos pré-torneio: “Obviamente, se ele voltar e tudo estiver bem — entre agora e o final da temporada —, então, sim, ele entraria na categoria de intocável para mim. Ele é um jogador que, na minha opinião, se estiver em forma, irá.
“Jogadores como ele não crescem em árvores. Ele joga pelo Real Madrid todas as semanas, é um dos jogadores estrela do time, uma das nossas joias absolutas, a joia da coroa. Não é o ideal, ele não é a primeira pessoa a se lesionar antes de um torneio, mas se tudo estiver bem e ele se recuperar bem, então é claro que ele estará no time.”
Owen acrescentou sobre uma lesão inoportuna sofrida por um dos principais nomes do futebol inglês: “Eu encontraria um lugar para Jude Bellingham se ele estivesse em forma. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, não apenas da Inglaterra. Muito depende se Tuchel empurrará um desses 10 para uma posição mais ampla para encaixá-los.
“Existe um jogador óbvio na esquerda que vai começar? Existem alguns candidatos. Se dois desses números 10 estiverem jogando excepcionalmente bem, ele poderia colocar alguém na esquerda?
“Se todos estiverem em perfeitas condições físicas, em grande forma e jogando o seu melhor, então, para mim, Jude Bellingham é o melhor jogador para essa posição no país. Mas, antes disso, há alguns “ses” e “mas”.
- Getty
Bellingham, lesionado, pode recuperar a forma física total
Bellingham espera ter mais jogos da La Liga e da Liga dos Campeões em seu currículo antes do final da temporada, apesar de provavelmente ficar de fora do confronto das oitavas de final do Real Madrid contra o Manchester City na competição europeia de elite. A Inglaterra também tem jogos contra a Nova Zelândia e a Costa Rica na Flórida, permitindo que ele aproveite uma convocação internacional antes de iniciar a tão esperada campanha da Copa do Mundo contra a Croácia, em 17 de junho.
Publicidade