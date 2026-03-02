Jude Bellingham deve ir para a Copa do Mundo! Thomas Tuchel apresentou três razões pelas quais o astro lesionado do Real Madrid deve integrar a seleção inglesa

Essa é uma opinião compartilhada pelo ex-atacante da Inglaterra Michael Owen. O ex-atacante do Real Madrid disse recentemente aoGOAL, quando questionado se Bellingham se encaixa na categoria de “intocável” e será selecionado neste verão, mesmo que não participe dos amistosos pré-torneio: “Obviamente, se ele voltar e tudo estiver bem — entre agora e o final da temporada —, então, sim, ele entraria na categoria de intocável para mim. Ele é um jogador que, na minha opinião, se estiver em forma, irá.

“Jogadores como ele não crescem em árvores. Ele joga pelo Real Madrid todas as semanas, é um dos jogadores estrela do time, uma das nossas joias absolutas, a joia da coroa. Não é o ideal, ele não é a primeira pessoa a se lesionar antes de um torneio, mas se tudo estiver bem e ele se recuperar bem, então é claro que ele estará no time.”

Owen acrescentou sobre uma lesão inoportuna sofrida por um dos principais nomes do futebol inglês: “Eu encontraria um lugar para Jude Bellingham se ele estivesse em forma. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, não apenas da Inglaterra. Muito depende se Tuchel empurrará um desses 10 para uma posição mais ampla para encaixá-los.

“Existe um jogador óbvio na esquerda que vai começar? Existem alguns candidatos. Se dois desses números 10 estiverem jogando excepcionalmente bem, ele poderia colocar alguém na esquerda?

“Se todos estiverem em perfeitas condições físicas, em grande forma e jogando o seu melhor, então, para mim, Jude Bellingham é o melhor jogador para essa posição no país. Mas, antes disso, há alguns “ses” e “mas”.