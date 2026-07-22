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Joshua Zirkzee dá sinal verde para sua saída do Manchester United
Os bianconeri estão prestes a contratar o atacante holandês
Zirkzee, que chegou ao Old Trafford vindo do Bologna em 2024 por 36,5 milhões de libras, estaria animado com a possibilidade de voltar à Itália após uma passagem difícil pela Premier League. De acordo com a Gazzetta dello Sport, o gigante da Série A recebeu um “sim inicial” da equipe de Zirkzee após avaliar o interesse do jogador na transferência. A passagem do jogador de 25 anos por Manchester tem sido abaixo das expectativas, com o atacante marcando apenas cinco gols na Premier League nas duas últimas temporadas.
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O United está aberto à venda
A tentativa de contratação de Zirkzee está sendo liderada pelo novo diretor de futebol da Juve, Ricky Massara. O interesse de Massara não é novidade, já que ele teria passado “horas ao telefone” com os representantes de Zirkzee durante a janela de transferências de inverno. A diretoria do Old Trafford estaria aberta à venda, buscando facilitar o desenvolvimento do elenco sob a orientação permanente de Michael Carrick.
Notícias na Itália sugerem que o United estaria disposto a deixar o atacante sair por um valor na faixa de € 35 milhões a € 40 milhões. Como alternativa, um acordo de empréstimo com opção ou obrigação de compra poderia estar em discussão, caso uma transferência definitiva se mostre difícil de ser finalizada imediatamente.
A Juventus planeja duas contratações para o ataque
Os Bianconeri não pretendem se limitar a Zirkzee, já que, segundo relatos, querem contratá-lo ao lado de Randal Kolo Muani. A Juventus está planejando uma grande reformulação de seu setor ofensivo e espera formar uma dupla com Zirkzee e Muani. O jogador da seleção francesa teve uma passagem impressionante por empréstimo pelo clube durante a segunda metade da temporada 2024-25 e está ansioso para voltar a Turim de forma definitiva.
Com Massara pressionando fortemente e o astro do Paris Saint-Germain já tendo dado sua aprovação, espera-se que as negociações entre os dois clubes ganhem ritmo.
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A previsão de Gullit se concretiza
A possível saída de Zirkzee serve para confirmar os alertas anteriores da lenda holandesa Ruud Gullit. Gullit há muito tempo nutria reservas quanto à transferência do atacante para a Inglaterra, sugerindo que ele se encaixava melhor nas exigências técnicas do futebol italiano.
Em uma entrevista anterior, Gullit expressou claramente suas dúvidas: “Para mim, sempre houve a dúvida se ir para o Manchester United foi a decisão certa. Acho que ele deveria ter ficado na Série A. Ele estava indo bem no Bologna e acho que deveria ter ido para um time melhor na Itália.”
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