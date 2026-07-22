Joshua Zirkzee dá sinal verde para sua saída do Manchester United

A tentativa de contratação de Zirkzee está sendo liderada pelo novo diretor de futebol da Juve, Ricky Massara. O interesse de Massara não é novidade, já que ele teria passado “horas ao telefone” com os representantes de Zirkzee durante a janela de transferências de inverno. A diretoria do Old Trafford estaria aberta à venda, buscando facilitar o desenvolvimento do elenco sob a orientação permanente de Michael Carrick.

Notícias na Itália sugerem que o United estaria disposto a deixar o atacante sair por um valor na faixa de € 35 milhões a € 40 milhões. Como alternativa, um acordo de empréstimo com opção ou obrigação de compra poderia estar em discussão, caso uma transferência definitiva se mostre difícil de ser finalizada imediatamente.