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Joshua Zirkzee(C)Getty Images
Donny Afroni

Traduzido por

Joshua Zirkzee dá sinal verde para sua saída do Manchester United

Mercado da bola
J. Zirkzee
Manchester United
Premier League
Juventus
Campeonato Italiano

Joshua Zirkzee teria dado sinal verde para deixar o Manchester United neste verão, à medida que a Juventus intensifica sua busca pelo atacante. O jogador da seleção holandesa está disposto a encerrar prematuramente sua passagem pouco satisfatória por Old Trafford para retornar à Série A.

  • Os bianconeri estão prestes a contratar o atacante holandês

    Zirkzee, que chegou ao Old Trafford vindo do Bologna em 2024 por 36,5 milhões de libras, estaria animado com a possibilidade de voltar à Itália após uma passagem difícil pela Premier League. De acordo com a Gazzetta dello Sport, o gigante da Série A recebeu um “sim inicial” da equipe de Zirkzee após avaliar o interesse do jogador na transferência. A passagem do jogador de 25 anos por Manchester tem sido abaixo das expectativas, com o atacante marcando apenas cinco gols na Premier League nas duas últimas temporadas.



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  • Joshua Zirkzee Manchester United 2025-2026Getty Images

    O United está aberto à venda

    A tentativa de contratação de Zirkzee está sendo liderada pelo novo diretor de futebol da Juve, Ricky Massara. O interesse de Massara não é novidade, já que ele teria passado “horas ao telefone” com os representantes de Zirkzee durante a janela de transferências de inverno. A diretoria do Old Trafford estaria aberta à venda, buscando facilitar o desenvolvimento do elenco sob a orientação permanente de Michael Carrick.

    Notícias na Itália sugerem que o United estaria disposto a deixar o atacante sair por um valor na faixa de € 35 milhões a € 40 milhões. Como alternativa, um acordo de empréstimo com opção ou obrigação de compra poderia estar em discussão, caso uma transferência definitiva se mostre difícil de ser finalizada imediatamente.

  • A Juventus planeja duas contratações para o ataque

    Os Bianconeri não pretendem se limitar a Zirkzee, já que, segundo relatos, querem contratá-lo ao lado de Randal Kolo Muani. A Juventus está planejando uma grande reformulação de seu setor ofensivo e espera formar uma dupla com Zirkzee e Muani. O jogador da seleção francesa teve uma passagem impressionante por empréstimo pelo clube durante a segunda metade da temporada 2024-25 e está ansioso para voltar a Turim de forma definitiva.

    Com Massara pressionando fortemente e o astro do Paris Saint-Germain já tendo dado sua aprovação, espera-se que as negociações entre os dois clubes ganhem ritmo.

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  • Zirkzee Manchester UnitedGetty Images

    A previsão de Gullit se concretiza

    A possível saída de Zirkzee serve para confirmar os alertas anteriores da lenda holandesa Ruud Gullit. Gullit há muito tempo nutria reservas quanto à transferência do atacante para a Inglaterra, sugerindo que ele se encaixava melhor nas exigências técnicas do futebol italiano.

    Em uma entrevista anterior, Gullit expressou claramente suas dúvidas: “Para mim, sempre houve a dúvida se ir para o Manchester United foi a decisão certa. Acho que ele deveria ter ficado na Série A. Ele estava indo bem no Bologna e acho que deveria ter ido para um time melhor na Itália.”

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