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Jobe Bellingham faz uma previsão ousada sobre o futuro no Borussia Dortmund e explica em que precisa melhorar
Comprometer-se com o projeto do Borussia Dortmund
Em entrevista ao canal oficial do Borussia Dortmund, Bellingham deixou claras suas intenções. Após sua transferência de € 30,5 milhões do Sunderland no verão passado, o meio-campista inglês teve inicialmente dificuldades para garantir uma vaga no time titular. No entanto, desde o início deste ano, Bellingham tornou-se uma peça fundamental do elenco. Ao refletir sobre sua adaptação a um novo país e a uma nova liga, o jovem jogador expressou satisfação com seu progresso. “Você ganha ritmo quanto mais joga, e sinto que certamente consegui construir confiança e ter mais presença jogando mais. Vou ficar aqui por muito tempo, então estou feliz por estar construindo esse ritmo”, afirmou.
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Encontrando seu ritmo na Bundesliga
O Dortmund tem contado fortemente com o jovem jogador durante a segunda metade da temporada. Bellingham já disputou 43 partidas em todas as competições até agora, acumulando 2.444 minutos em campo. Embora os períodos de transição possam ser difíceis, ele acredita que essa sequência contínua de jogos tem sido fundamental para sua compreensão tática. O ex-jogador do Sunderland observou: “Quando você está jogando, começa a sentir um ritmo melhor. Quando os jogadores jovens conseguem uma sequência de partidas no time, você vê o desenvolvimento deles. Mesmo que isso signifique que você possa falhar no início, você consegue entender seu jogo, seus companheiros, a formação, a maneira de jogar, o estilo e o estádio.”
Melhorias na finalização no terço final do campo
Apesar de sua influência crescente, Bellingham continua sendo seu crítico mais severo. O jogador de 20 anos já deu quatro assistências, mas ainda não marcou nenhum gol nesta temporada. Ao falar sobre sua mentalidade, ele disse: “Tenho um objetivo pessoal. Todos os dias quero melhorar. Quero vencer todos os jogos que disputo, receber a bola e mostrar do que sou capaz – tanto fisicamente quanto tecnicamente. Definitivamente, quero avançar e contribuir mais no terço final do campo. Isso é algo que digo a mim mesmo que preciso fazer mais. Na função que desempenho, é preciso ser disciplinado, pensar nos companheiros e em como minhas ações afetam a equipe. Gosto de levar a bola. Sempre digo a mim mesmo que quero fazer isso o máximo de vezes possível durante uma partida.”
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Olhando para um futuro promissor
Com seu contrato de longo prazo válido até 2030, Bellingham pretende encerrar a atual temporada em grande estilo, enquanto o Borussia Dortmund busca garantir o segundo lugar na Bundesliga, à frente do RB Leipzig. À medida que o clube se prepara para a próxima temporada, o foco do meio-campista se voltará, sem dúvida, para transformar suas arrancadas poderosas em gols decisivos.