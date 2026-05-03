Jobe Bellingham faz uma previsão ousada sobre o futuro no Borussia Dortmund e explica em que precisa melhorar

Apesar de sua influência crescente, Bellingham continua sendo seu crítico mais severo. O jogador de 20 anos já deu quatro assistências, mas ainda não marcou nenhum gol nesta temporada. Ao falar sobre sua mentalidade, ele disse: “Tenho um objetivo pessoal. Todos os dias quero melhorar. Quero vencer todos os jogos que disputo, receber a bola e mostrar do que sou capaz – tanto fisicamente quanto tecnicamente. Definitivamente, quero avançar e contribuir mais no terço final do campo. Isso é algo que digo a mim mesmo que preciso fazer mais. Na função que desempenho, é preciso ser disciplinado, pensar nos companheiros e em como minhas ações afetam a equipe. Gosto de levar a bola. Sempre digo a mim mesmo que quero fazer isso o máximo de vezes possível durante uma partida.”