A estrela do Liverpool será uma figura solitária nas arquibancadas na noite de domingo enquanto assiste à Holanda enfrentar a Sérvia. O defensor de 25 anos é o único integrante do atual grupo da seleção holandesa que não conseguiu entrar na seleção final de 23 jogadores do técnico Xavi para o confronto da Liga das Nações neste domingo à noite. Isso representa uma queda significativa para o ex-jogador do Bayer Leverkusen, que esperava se firmar como presença constante sob o novo comando técnico.

Frimpong foi relacionado entre os reservas para a partida de estreia do espanhol no comando, que terminou em empate por 1 a 1 com a Alemanha na última quinta-feira. No entanto, ele claramente não conseguiu convencer o ex-técnico do Barcelona de que merece uma vaga no grupo ativo para o segundo jogo desta Data Fifa. O registro oficial de elenco da Uefa confirmou sua ausência, deixando o enérgico lateral como o único excluído em um elenco repleto de talentos de alto nível.