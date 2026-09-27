Getty Images Sport
Traduzido por
Jeremie Frimpong é cortado da seleção da Holanda, e Jurrien Timber retorna
Xavi toma grande decisão sobre o elenco
A estrela do Liverpool será uma figura solitária nas arquibancadas na noite de domingo enquanto assiste à Holanda enfrentar a Sérvia. O defensor de 25 anos é o único integrante do atual grupo da seleção holandesa que não conseguiu entrar na seleção final de 23 jogadores do técnico Xavi para o confronto da Liga das Nações neste domingo à noite. Isso representa uma queda significativa para o ex-jogador do Bayer Leverkusen, que esperava se firmar como presença constante sob o novo comando técnico.
Frimpong foi relacionado entre os reservas para a partida de estreia do espanhol no comando, que terminou em empate por 1 a 1 com a Alemanha na última quinta-feira. No entanto, ele claramente não conseguiu convencer o ex-técnico do Barcelona de que merece uma vaga no grupo ativo para o segundo jogo desta Data Fifa. O registro oficial de elenco da Uefa confirmou sua ausência, deixando o enérgico lateral como o único excluído em um elenco repleto de talentos de alto nível.
- Getty Images Sport
Timber retorna para reforçar a Holanda
Enquanto Frimpong enfrenta um período afastado dos gramados, a delegação da Holanda foi reforçada com o retorno do zagueiro do Arsenal Jurrien Timber. Timber esteve ausente do elenco no empate com a Alemanha devido a uma preocupação com lesão, mas agora foi considerado em condições físicas suficientes para ocupar seu lugar na lista de 23 jogadores.
Esse desenvolvimento aumenta ainda mais o escrutínio sobre a forma atual de Frimpong, que tem sido tema de debate desde sua transferência de grande repercussão para a Premier League. No Liverpool, o defensor tem encontrado dificuldades para garantir uma vaga como titular, participando de apenas três das cinco primeiras partidas do clube na liga nesta temporada. Sua incapacidade de transferir sua forma sensacional da Bundesliga para a elite do futebol inglês agora aparentemente está afetando seu status no cenário internacional sob o comando de Xavi.
Dificuldades para manter a consistência em Anfield
Frimpong chegou a Anfield cercado de expectativa depois de o Liverpool acionar sua cláusula de rescisão de £ 29,5 milhões para contratá-lo junto ao Bayer Leverkusen. Durante sua passagem pela Alemanha, ele foi uma peça fundamental no time histórico de Xabi Alonso, contribuindo com impressionantes 14 gols e 10 assistências em uma temporada na qual conquistaram o título da Bundesliga e chegaram à final da Liga Europa.
No entanto, apesar de ter chegado como herdeiro direto de Trent Alexander-Arnold, o ala holandês não conseguiu repetir esse impacto ofensivo explosivo em sua temporada de estreia em Merseyside. Em vez disso, viveu um primeiro ano difícil em Anfield, com apenas uma assistência e nenhum gol em todas as competições.
- Getty Images Sport
A chance de redenção continua
Apesar desse revés recente, a porta não está completamente fechada para Frimpong recuperar suas perspectivas na seleção durante a atual pausa. A Holanda ainda tem compromissos contra a Grécia e o jogo de volta contra a Sérvia, nos quais ele pode voltar aos planos de Xavi. Desde que estreou pela seleção principal em 2023, ele soma 15 partidas pelo seu país, embora tenha ficado de fora de forma notável da convocação para a Copa do Mundo no verão, sob o comando de Ronald Koeman.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.