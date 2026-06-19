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Javi: O jogador do Real é “um saco”… e sonho em jogar ao lado de Álvarez

Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
Gavi
J. Alvarez
M. Cucurella
Barcelona
Real Madrid
Espanha
Arábia Saudita

Não esperava que Cocorela fosse para o Real Madrid

Gavi, estrela do Barcelona e da seleção espanhola, não escondeu seu desejo de jogar ao lado do argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid.

Gavi afirmou que, se tivesse que escolher um jogador da Copa do Mundo para contratar, escolheria Álvarez.

O jornal Marca publicou as declarações de Gavi durante sua entrevista à rádio RAC1, na qual ele explicou: “Qual jogador da seleção espanhola você traria para o Barcelona? Gosto do Bobill… Não, espere, não vou dizer Bobill, vou dizer Oyarzabal”.

E acrescentou: “Da Copa do Mundo? Álvarez. E não podemos esquecer que o atacante do Atlético de Madrid é um dos principais alvos do Barcelona no mercado de transferências de verão”.

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    Cocorela é uma boa contratação para o Real Madrid

    Javi continuou: “Gosto do Mark Kokorela como adversário; ele é incômodo e forte. É uma boa contratação para o Real Madrid, e estou feliz por ele”.

    Ele também admitiu ter ficado surpreso com a ida de Cocorella ao clube real, dizendo: “Descobrimos a notícia no dia anterior, depois do treino, e não esperávamos por isso de jeito nenhum. Aquele malandro escondeu tudo. Ninguém sabia”.

    Ele destacou: “É claro que rolaram algumas piadas; Lamine brinca com ele às vezes. Agora ele vai marcar o Yamal no Clássico, vai ser divertido. Gosto do Cocorella como adversário”.

    E continuou: “Acho que o Real Madrid mudou os laterais nos últimos anos, mas é isso que acontece quando temos os melhores conosco. É difícil parar o Yamal, e espero que ele continue assim”.

    E enfatizou: “Estou totalmente preparado para o Clássico e animado, pois adoro esse tipo de desafio, e isso é bom para o futebol em geral e para a torcida também. Sim, estamos prontos”.

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    Eu já esperava as críticas após o empate com Cabo Verde

    Sobre o empate da Espanha com Cabo Verde, Gavi comentou: “Eu já esperava as críticas depois do jogo. Desde que comecei a jogar, sempre sou alvo delas”.

    Sobre a seleção espanhola, ele reconheceu que a equipe foi lenta nos passes e na posse de bola contra Cabo Verde.

    E concluiu: “As pessoas não entendem de futebol. Elas se concentram em coisas fúteis: passes decisivos, gols… Para mim, o futebol é muito mais do que isso. Se você estiver no meu time, vai me amar; se não estiver, provavelmente vai me odiar”.

    A seleção espanhola se prepara para enfrentar a Arábia Saudita no próximo domingo, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

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