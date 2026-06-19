Javi: O jogador do Real é “um saco”… e sonho em jogar ao lado de Álvarez

Gavi, estrela do Barcelona e da seleção espanhola, não escondeu seu desejo de jogar ao lado do argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid.

Gavi afirmou que, se tivesse que escolher um jogador da Copa do Mundo para contratar, escolheria Álvarez.

O jornal Marca publicou as declarações de Gavi durante sua entrevista à rádio RAC1, na qual ele explicou: “Qual jogador da seleção espanhola você traria para o Barcelona? Gosto do Bobill… Não, espere, não vou dizer Bobill, vou dizer Oyarzabal”.

E acrescentou: “Da Copa do Mundo? Álvarez. E não podemos esquecer que o atacante do Atlético de Madrid é um dos principais alvos do Barcelona no mercado de transferências de verão”.