James Rodríguez se incomoda ao ser preterido e pode deixar São Paulo na próxima janela

Meia-atacante não tem recebido tantas oportunidades no clube e passou a ser preterido pelo técnico Luis Zubeldía

James Rodríguez não deve permanecer no São Paulo até o fim da atual temporada, como soube a GOAL. O meia-atacante de 32 anos não tem agradado ao técnico Luis Zubeldía e pode deixar o CT da Barra Funda em breve. Incomodado com a falta de minutagem no clube, o colombiano avalia a possibilidade e deve repetir o que tentou no início de 2024, quando pediu para deixar o Morumbis.

Na primeira tentativa de saída, pouco mais de seis meses após o anúncio da chegada, o estrangeiro não encontrou um clube a fim de contratá-lo nos moldes do vínculo assinado com o Tricolor paulista. A falta de interessados foi o que travou o adeus do meio-campista na ocasião.

O jogador entende que, nesta janela de transferências, encontrará mais clubes interessados e que tenham condições de arcar com o atual contrato no CT da Barra Funda. O mercado da bola volta a ficar aquecido a partir de junho deste ano.

