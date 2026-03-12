“Isso não parece nada bom!” Lesão horrível de Silas choca o Mainz 05

Contra o Sigma Olomouc, vencedor da Copa da República Tcheca, a equipe do técnico Urs Fischer não conseguiu marcar nenhum gol na partida de ida das oitavas de final da Conference League. Para avançar, precisa vencer a partida de volta, que será disputada na próxima quinta-feira, em casa.

Enquanto o Mainz continua sonhando com a final em 27 de maio, em Leipzig, o time precisa primeiro se concentrar na luta contra o rebaixamento na Bundesliga antes do segundo confronto com o Olomouc. No domingo, o 15º colocado na tabela enfrenta o Werder Bremen, seu direto concorrente, em uma partida decisiva fora de casa.

Sem Nadiem Amiri, lesionado, e Sheraldo Becker, contratado no inverno e não inscrito na Conference League, o Mainz teve dificuldades no início, até que Silas (24') comemorou de repente. No entanto, o gol do atacante foi anulado por impedimento. No final do primeiro tempo, o time da Renânia-Palatinado atuou com mais determinação.

Mesmo após o intervalo, o nível do jogo continuou moderado, com o Mainz criando algumas chances. Danny da Costa (53/59) chutou para fora após uma cobrança de falta, antes de cabecear para o goleiro Jan Koutny após um escanteio. No final da partida, Nelson Weiper (78), que entrou no lugar de Silas, chutou para fora diante de Koutny. Pouco antes do final, o goleiro do FSV, Daniel Batz, fez uma defesa contra Peter Barath (88').