O FSV Mainz 05 perdeu uma posição ideal na luta pela primeira quartas de final da Copa da Europa da história do clube e, além disso, perdeu um jogador importante por um longo período.
Traduzido por
“Isso não parece nada bom!” Lesão horrível de Silas choca o Mainz 05
Aos 65 minutos, Silas deitou-se repentinamente no gramado com uma expressão de dor no rosto, segurando a tíbia. Imediatamente, seus companheiros de equipe e os paramédicos correram para ajudá-lo. “Isso não parece nada bom. Merda, merda, merda!”, escreveu a conta oficial do clube da Bundesliga no X. As imagens realmente sugerem que Silas sofreu uma lesão grave na perna – possivelmente uma fratura na tíbia e no peroneo.
“Só posso desejar que não seja isso. Que talvez ele tenha tido sorte na infelicidade. Ninguém deseja isso a ninguém”, disse Danny da Costa à RTL+: “Desejo-lhe tudo de bom e espero que ele não fique afastado por muito tempo. Vou falar com ele agora mesmo e ver como ele está.”
Mainz 05 entre a história da Copa da Europa e a luta contra o rebaixamento
Contra o Sigma Olomouc, vencedor da Copa da República Tcheca, a equipe do técnico Urs Fischer não conseguiu marcar nenhum gol na partida de ida das oitavas de final da Conference League. Para avançar, precisa vencer a partida de volta, que será disputada na próxima quinta-feira, em casa.
Enquanto o Mainz continua sonhando com a final em 27 de maio, em Leipzig, o time precisa primeiro se concentrar na luta contra o rebaixamento na Bundesliga antes do segundo confronto com o Olomouc. No domingo, o 15º colocado na tabela enfrenta o Werder Bremen, seu direto concorrente, em uma partida decisiva fora de casa.
Sem Nadiem Amiri, lesionado, e Sheraldo Becker, contratado no inverno e não inscrito na Conference League, o Mainz teve dificuldades no início, até que Silas (24') comemorou de repente. No entanto, o gol do atacante foi anulado por impedimento. No final do primeiro tempo, o time da Renânia-Palatinado atuou com mais determinação.
Mesmo após o intervalo, o nível do jogo continuou moderado, com o Mainz criando algumas chances. Danny da Costa (53/59) chutou para fora após uma cobrança de falta, antes de cabecear para o goleiro Jan Koutny após um escanteio. No final da partida, Nelson Weiper (78), que entrou no lugar de Silas, chutou para fora diante de Koutny. Pouco antes do final, o goleiro do FSV, Daniel Batz, fez uma defesa contra Peter Barath (88').