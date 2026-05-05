Ao mesmo tempo, ele fez questão de defender seu antigo mentor, Pep Guardiola. Há anos, o técnico do Manchester City vem enfrentando a acusação incômoda de complicar demais jogos importantes e de tentar surpreender o time adversário com táticas e escalações pouco ortodoxas, o que, no fim das contas, muitas vezes acabou dando errado.

Isso já era um tema no Bayern de Munique. Na partida de volta das semifinais contra o Real Madrid em 2014, ele impôs à sua equipe (a pedido dos jogadores-chave, como se soube mais tarde) uma formação suicida com uma dupla de volantes formada por Bastian Schweinsteiger e Toni Kroos. Em vez de reverter a derrota por 0 a 1 da partida de ida, os muniquenses sofreram contra-ataques devastadores e perderam por 0 a 4. “A maior merda que já fiz como treinador”, resmungou o catalão depois.

Dois anos depois, na partida de ida da semifinal contra o Atlético de Madrid, Guardiola surpreendentemente deixou Thomas Müller e Franck Ribéry no banco, colocando Juan Bernat em campo. O Bayern perdeu por 0 a 1 e acabou sendo eliminado mais uma vez.

“Joguei sob o comando do Pep. Não é verdade que ele mude tudo em jogos importantes. Isso é só bobagem da mídia. Quando se perde, é preciso se explicar. Quando se ganha, está-se certo”, disse Kompany sobre a reputação generalizada de seu ídolo catalão.