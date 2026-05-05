O técnico do time alemão mais titulado negou indiretamente que Vincent Kompany vá fazer grandes mudanças táticas na partida de volta das semifinais, na noite de quarta-feira, entre o FC Bayern e o PSG, nem que vá recorrer novamente a todos os truques do elenco. No entanto, sempre haverá espaço para pequenas alterações.
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"Isso é bobagem!" Vincent Kompany desmente uma acusação desagradável no FC Bayern
Ao mesmo tempo, ele fez questão de defender seu antigo mentor, Pep Guardiola. Há anos, o técnico do Manchester City vem enfrentando a acusação incômoda de complicar demais os jogos grandes e importantes e de tentar surpreender o time adversário com táticas e escalações pouco ortodoxas, o que, no fim das contas, muitas vezes acabou dando errado.
Isso já era um tema no Bayern de Munique. Na partida de volta das semifinais contra o Real Madrid em 2014, ele impôs à sua equipe (a pedido dos principais jogadores, como se soube mais tarde) uma formação suicida com uma dupla de volantes formada por Bastian Schweinsteiger e Toni Kroos. Em vez de reverter a derrota por 0 a 1 da partida de ida, os muniquenses sofreram contra-ataques devastadores e perderam por 0 a 4. “A maior merda que já fiz como técnico”, resmungou o catalão depois.
Dois anos depois, na partida de ida da semifinal contra o Atlético de Madrid, Guardiola surpreendentemente deixou Thomas Müller e Franck Ribéry no banco, colocando Juan Bernat em campo. O Bayern perdeu por 0 a 1 e foi eliminado mais uma vez.
“Joguei sob o comando do Pep. Não é verdade que ele mude tudo em jogos importantes. Isso é só bobagem da mídia. Quando se perde, é preciso se explicar. Quando se ganha, está-se certo”, disse Kompany sobre a reputação generalizada de seu ídolo catalão.
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Vincent Kompany e o toque de Guardiola no Bayern de Munique na partida de ida
De olho na tarefa hercúlea desta quarta-feira, que chega à Allianz Arena com o PSG, Kompany deixou claro que pretende continuar a desenvolver os pontos fortes de seus jogadores — que residem, sobretudo, na marcação agressiva homem a homem e no ataque.
“Imagine se eu respondesse a essa pergunta dizendo que quero fazer algo totalmente diferente: seria uma resposta muito idiota da minha parte”, disse Kompany, referindo-se a uma abordagem possivelmente totalmente diferente: “O importante é oferecer aos rapazes, repetidamente, pequenos detalhes como solução. Provavelmente já assisti a 35 jogos do PSG. Os rapazes precisam ser fortalecidos no que já vêm fazendo o tempo todo!”
Pelo menos na partida de ida, na última terça-feira, porém, soprou um sopro de Guardiola pelo Parque dos Príncipes, em Paris. Pois lá Kompany surpreendeu com sua escalação inicial, que na verdade já havia se provado em inúmeros jogos de alto nível, ao deixar Konrad Laimer — que costuma ser titular — no banco e escalar Alphonso Davies, que sempre vem sendo prejudicado por lesões.
De fato, pouco antes do intervalo, Davies cometeu uma falta de mão discutível que resultou no pênalti, que acabou sendo justificado, e que Ousmane Dembélé converteu, dando ao Paris a vantagem de 3 a 2. Fora isso, porém, ele fez uma partida decente, e o sopro de Guardiola se dissipou rapidamente no Parque dos Príncipes.
FC Bayern: Kompany vai mudar o time titular de novo?
A questão dos laterais deve continuar sendo a única em aberto na escalação inicial do Bayern para a partida de volta. “Estou muito feliz por ter esses rapazes”, disse Kompany, referindo-se à sua “situação privilegiada” com Josip Stanisic, Laimer e Davies, que disputam duas vagas.
“Todo mundo conhece o Konrad pelas suas muitas arrancadas. Stani é preciso com a bola e tem uma velocidade incrível. Isso nem sempre é visível, mas ele tem uma velocidade impressionante e sempre toma as decisões certas com a bola. Phonzie, claro, tem sua velocidade e habilidade no um contra um. E tem aquele pé esquerdo, como no cruzamento contra o Freiburg, que sempre nos dá algo”, disse Kompany sobre seus três jogadores para as laterais defensivas.
No entanto, não parece descartado que Kompany faça mais uma alteração aqui em relação à partida de ida. Afinal, Stanisic teve grandes problemas contra Khvicha Kvaratskhelia na partida de ida. É possível que Laimer, forte nos duelos e agressivo, seja escalado na lateral direita e Davies volte a começar na lateral esquerda para neutralizar a velocidade de Desire Doue.
- O FCB poderia jogar assim: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Luis Diaz – Kane