Interesse da Bundesliga: será que o BVB vai perder definitivamente um grande talento neste verão?

Atualmente, Wätjen está emprestado pelo BVB ao Bochum, da segunda divisão. No VfL, porém, o meio-campista central entra em campo apenas como reserva; o técnico Uwe Rösler prefere contar com os dois jogadores formados no clube, Mats Pannewig e Cajetan Lenz.

Segundo informações doWAZ, está sendo discutido se no verão poderia haver uma nova cessão ou até mesmo uma transferência definitiva para outro clube. Vários times da Bundesliga, cujos nomes não foram divulgados, teriam demonstrado interesse, mas também não está descartada a possibilidade de ele passar mais uma temporada no VfL Bochum.

No BVB, Wätjen terá, pelo menos a curto e médio prazo, poucas perspectivas de tempo de jogo suficiente. Para a próxima temporada, já existem quatro opções de alto nível para a sua posição, como Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham e Carney Chukwuemeka; além disso, o Dortmund gostaria, na verdade, de contratar mais um volante.