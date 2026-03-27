Segundo oWAZ, o futuro do jovem talento do meio-campo Kjell Wätjen no Borussia Dortmund é incerto. De acordo com a reportagem, é possível que não haja mais vaga para o jogador de 20 anos no time a partir da próxima temporada.
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Interesse da Bundesliga: será que o BVB vai perder definitivamente um grande talento neste verão?
Atualmente, Wätjen está emprestado pelo BVB ao Bochum, da segunda divisão. No VfL, porém, o meio-campista central entra em campo apenas como reserva; o técnico Uwe Rösler prefere contar com os dois jogadores formados no clube, Mats Pannewig e Cajetan Lenz.
Segundo informações doWAZ, está sendo discutido se no verão poderia haver uma nova cessão ou até mesmo uma transferência definitiva para outro clube. Vários times da Bundesliga, cujos nomes não foram divulgados, teriam demonstrado interesse, mas também não está descartada a possibilidade de ele passar mais uma temporada no VfL Bochum.
No BVB, Wätjen terá, pelo menos a curto e médio prazo, poucas perspectivas de tempo de jogo suficiente. Para a próxima temporada, já existem quatro opções de alto nível para a sua posição, como Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham e Carney Chukwuemeka; além disso, o Dortmund gostaria, na verdade, de contratar mais um volante.
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Será que o BVB vai perder o quarto jogador, depois de Süle, Brandt e Özcan?
Caso a saída se concretize, Wätjen seria o quarto jogador a deixar o BVB ao final da temporada, depois de Niklas Süle, Julian Brandt e Salih Özcan. Além disso, o Dortmund já contratou dois jogadores para a próxima temporada: o lateral-esquerdo Kaua Prates e o atacante Justin Lerma.
Wätjen foi transferido do FSV Gevelsberg para a base do BVB em 2015. Em 2024, foi promovido ao elenco profissional, pelo qual disputou quatro partidas na Bundesliga (uma assistência). Seu contrato com os “Schwarzgelben” vai até 2028.
BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund
Data
Jogo
4 de abril, 18h30
VfB Stuttgart x BVB (Bundesliga)
11 de abril, 15h30
BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 de abril, 15h30
TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)