Inter, o Scudetto é como a Itália na Copa do Mundo: um dever ou será um fracasso

Alarme no Inter. Após a derrota no clássico contra o Milan e o empate com a Atalanta em San Siro, vem mais um 1 a 1 fora de casa contra a Fiorentina. Com isso, o time já perdeu 12 pontos em situações de vantagem neste campeonato.

Para citar Carlo Vanzini, comentarista da Sky para a Fórmula 1 e torcedor nerazzurro: “Problemas, problemas, problemas!”.

O carro comandado por Chivu está derrapando visivelmente, com a luz de reserva de combustível acesa.

Em apenas três rodadas, a vantagem sobre o Milan caiu de 10 para 6 pontos, e a vantagem sobre o Napoli foi reduzida pela metade, de 14 para 7.

Faltam 8 curvas para a linha de chegada: na próxima, após a pausa para os jogos das seleções e um dia antes do confronto direto entre Napoli e Milan, o Inter jogará em casa contra a Roma na Páscoa.



