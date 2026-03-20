Inter, o que se sabe sobre o Palestra: Chivu deu uma pista

O mês de janeiro deu uma indicação muito clara: na janela de transferências de inverno, o Inter começou a procurar um lateral-direito que pudesse desempenhar a função de quinto homem de maneira diferente de Dumfries.

Os nerazzurri buscavam um ala ofensivo para atuar em toda a lateral, um jogador que tivesse a qualidade de Luis Henrique na saída, mas com maior capacidade de avançar e driblar o adversário, em comparação com o brasileiro. Cristian Chivu estava disposto a aceitar algumas lacunas defensivas, que poderiam ser sanadas com tempo, dedicação e trabalho. Foi com base nessas premissas que a Inter tentou se aproximar de Moussa Diaby, jogador que o Al-Ittihad decidiu manter para não desestruturar o setor ofensivo, que já havia se despedido de Benzema.