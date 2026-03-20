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Inter, o que se sabe sobre o Palestra: Chivu deu uma pista

Os nerazzurri procuraram um lateral também em janeiro e, no verão, podem voltar ao mercado para preencher as lacunas do elenco

O mês de janeiro deu uma indicação muito clara: na janela de transferências de inverno, o Inter começou a procurar um lateral-direito que pudesse desempenhar a função de quinto homem de maneira diferente de Dumfries.

Os nerazzurri buscavam um ala ofensivo para atuar em toda a lateral, um jogador que tivesse a qualidade de Luis Henrique na saída, mas com maior capacidade de avançar e driblar o adversário, em comparação com o brasileiro. Cristian Chivu estava disposto a aceitar algumas lacunas defensivas, que poderiam ser sanadas com tempo, dedicação e trabalho. Foi com base nessas premissas que a Inter tentou se aproximar de Moussa Diaby, jogador que o Al-Ittihad decidiu manter para não desestruturar o setor ofensivo, que já havia se despedido de Benzema. 

  • O CRESCIMENTO DA PALESTRA

    Um ala que precisa ser adaptado, portanto. Algo extremamente diferente de Dumfries. Pelo menos era isso que Diaby representava, uma solicitação explícita de Chivu, que fez de tudo para contratá-lo, até poucos minutos antes da entrada da equipe em campo em Cremona. O que acontecerá no futuro? Na Viale della Liberazione, as necessidades da equipe são claras: falta um jogador do tipo Diaby há várias temporadas, apesar de os nerazzurri terem tentado, em diversas ocasiões, incluir alguém assim no elenco.


    Enquanto isso, porém, na Itália está surgindo outro perfil muito, muito interessante, mas com características muito diferentes das de Diaby: estamos falando de Marco Palestra, jogador de propriedade da Atalanta, que este ano atuou como titular no Cagliari.

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  • CONTA SALGADA

    Em Appiano Gentile, observaram Palestra com muita atenção, mas até o momento, apesar da consideração, o lateral da Atalanta não parece ser uma prioridade. Em primeiro lugar, porque ele não tem as características que Chivu procura, mas isso poderia ser superado caso Dumfries saia no meio do ano, já que, em janeiro, se o holandês tivesse saído, os nerazzurri teriam apostado na dupla Norton-Cuffy - Diaby, um com características mais defensivas e o outro, por sua vez, mais ofensivas.


    Mas, como dizíamos, no que diz respeito a Palestra, o outro grande problema poderia ser o custo da transferência: a Atalanta tem toda a intenção de esperar, entender o que acontecerá na Seleção e dar início a um leilão. O valor inicial é de 40 milhões, cifra que, em janeiro, a Inter estava disposta a colocar no mercado por Diaby, optando, em vez disso, por economizar no lateral mais defensivo, ou seja, Norton-Cuffy.