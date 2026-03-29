Alessandro Bastoni no Barcelona, no verão, é um cenário que não se pode descartar. Segundo o La Gazzetta dello Sport, o zagueiro do Inter e da Seleção Italiana está realmente tentado a embarcar em uma nova aventura – que seria a primeira de sua carreira – no exterior. A pressão dos catalães é forte e o jogador – que, no entanto, não pediu nem pedirá a transferência – está lisonjeado pelo interesse de um clube como esse. Se as exigências da Inter coincidirem com as ofertas dos blaugrana, então o negócio poderá realmente se concretizar. Mas, nesse caso, como os nerazzurri se posicionariam? Quem ocuparia o lugar do ex-jogador da Atalanta e do Parma?
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Inter: Gila é a opção para substituir Bastoni; é um duelo de transferências com o Milan, mas Tare tem prioridade
Partindo do princípio de que o Inter avalia Bastoni em pelo menos 70 milhões mais bônus, caso consiga vendê-lo, o clube de Marotta ficaria com uma boa quantia nas mãos. Com isso, seria possível concretizar aquela revolução na defesa que, no verão, já está programada na Viale della Liberazione. O goleiro titular mudará – Vicario é o escolhido para substituir Sommer – e mudarão alguns dos rostos que defenderam estas cores na história recente do clube. Fora Acerbi e De Vrij, ambos com contrato prestes a expirar, e dentro pelo menos um novo perfil mais jovem, mas já pronto para assumir as responsabilidades necessárias. Na lista do Nerazzurro estão Ordonez, do Bruges (avaliado em cerca de 20 a 25 milhões), Solet, da Udinese, e Muharemovic, do Sassuolo.
Mas, nas últimas semanas, outro nome vem ganhando cada vez mais destaque no topo dessa lista: Mario Gila, da Lazio. A questão é que o Milan está pressionando fortemente pelo mesmo jogador, no que se configura como mais um, o enésimo, clássico do mercado entre os times de Milão. Gila foi trazido para a Itália justamente por Tare, o atual diretor esportivo do Milan, que, portanto, poderia ter uma vantagem na disputa pelo espanhol, cujo contrato vence em 2027. Não se fala em renovação com Lotito, razão pela qual será neste verão o momento em que o zagueiro central – que se saiu bem mesmo jogando na zaga de três – será realmente colocado no mercado. E, embora haja ofertas por ele também da Premier League e da La Liga, serão as eternas rivais da cidade que disputarão sua contratação.