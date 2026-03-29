Inter: Gila é a opção para substituir Bastoni; é um duelo de transferências com o Milan, mas Tare tem prioridade

Mas, nas últimas semanas, outro nome vem ganhando cada vez mais destaque no topo dessa lista: Mario Gila, da Lazio. A questão é que o Milan está pressionando fortemente pelo mesmo jogador, no que se configura como mais um, o enésimo, clássico do mercado entre os times de Milão. Gila foi trazido para a Itália justamente por Tare, o atual diretor esportivo do Milan, que, portanto, poderia ter uma vantagem na disputa pelo espanhol, cujo contrato vence em 2027. Não se fala em renovação com Lotito, razão pela qual será neste verão o momento em que o zagueiro central – que se saiu bem mesmo jogando na zaga de três – será realmente colocado no mercado. E, embora haja ofertas por ele também da Premier League e da La Liga, serão as eternas rivais da cidade que disputarão sua contratação.



