Inter: Casemiro confirma sua saída do Manchester United: “A decisão está tomada, acho que já é oficial”

O Inter pode realmente sonhar com a contratação de Casemiro a título gratuito? A resposta é sim, e a confirmação veio do próprio meio-campista brasileiro, ao final do amistoso perdido pelo Brasil contra a França nos Estados Unidos (2 a 1 em Boston, nota do editor).





O ex-jogador do Real Madrid falou aos microfones da imprensa presente — palavras reproduzidas pelo The Athletic — confirmando a vontade de se despedir do Manchester United no final da temporada. Um anúncio que, segundo ele, já foi decidido e é praticamente oficial.



