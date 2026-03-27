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cm casemiro inter 2026
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Inter: Casemiro confirma sua saída do Manchester United: “A decisão está tomada, acho que já é oficial”

Inter de Milão
Casemiro
Brasil
Manchester United
Mercado da bola

Nos últimos dias, no Brasil, foi confirmado o interesse do Inter em contratar o jogador como agente livre, e o próprio jogador confirmou sua saída dos Red Devils

O Inter pode realmente sonhar com a contratação de Casemiro a título gratuito? A resposta é sim, e a confirmação veio do próprio meio-campista brasileiro, ao final do amistoso perdido pelo Brasil contra a França nos Estados Unidos (2 a 1 em Boston, nota do editor).


O ex-jogador do Real Madrid falou aos microfones da imprensa presente — palavras reproduzidas pelo The Athletic — confirmando a vontade de se despedir do Manchester United no final da temporada. Um anúncio que, segundo ele, já foi decidido e é praticamente oficial.


  • "DECISÃO OFICIAL"

    Quando questionado diretamente se havia mudado de ideia sobre sua saída no final da temporada, Casemiro respondeu: "Ainda me sinto muito bem em Manchester, mas acho que o anúncio já é oficial. Acredito mesmo que a decisão está tomada e é definitiva". Quanto ao carinho dos torcedores que pedem sua renovação, ele evitou o assunto: "Estou me divertindo neste momento. Acho que haverá momentos difíceis emocionalmente nestas últimas partidas pelo Manchester United”


    É enorme o carinho que os torcedores têm demonstrado por mim

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  • O Inter está aí?

    Vários clubes da MLS, como o Inter Miami de Lionel Messi e o Los Angeles Galaxy, estão de olho em Casemiro, mas no Brasil (LEIA AQUI A NOTÍCIA DO GLOBOESPORTE) voltou a surgir a possibilidade de que o jogador nascido em 1992 (que completou 34 anos em fevereiro) possa ouvir propostas para permanecer na Europa e, entre elas, está também a ideia da Inter, que provavelmente se despedirá de Hakan Calhanoglu e está buscando um meio-campista com características mais físicas à frente da defesa. As prioridades do fundo Oaktree são diferentes, e a negociação por Manu Kone com a Roma atesta isso, mas se o negócio não for fechado rapidamente, a opção de baixo custo, sem custos de transferência, pode ser tentadora para os nerazzurri.