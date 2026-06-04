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World Cup kits GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Inglaterra, Argentina, França e os 20 melhores uniformes da Copa do Mundo de 2026 – classificação

Opinion
Copa do Mundo
Inglaterra
Espanha
Argentina
México
Curaçao
Argélia
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Alemanha
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Croácia
Suécia
Catar
RD Congo
Senegal
Coreia do Sul
Jordânia
Canadá
Costa do Marfim
Especiais e Opinião

Falta apenas uma semana para o início do maior espetáculo do mundo: a Copa do Mundo de 2026 começa no dia 11 de junho. Se você ainda não foi contagiado pela febre da Copa do Mundo, que melhor maneira de entrar no clima do que conferir os melhores uniformes que estarão em exibição na América do Norte neste verão?

O fato de o torneio ter sido ampliado para um evento gigantesco com 48 seleções e de algumas equipes, de forma um tanto bizarra, terem optado por três uniformes diferentes significa que haverá mais de 100 camisas diferentes em exibição na América do Norte, o que é, sem dúvida, uma espécie de recorde.

À medida que o relógio avança para o pontapé inicial daqui a uma semana, o GOAL deixou de lado os modelos batidos e alguns designs desastrosos para apresentar a você os 20 melhores uniformes que estarão em destaque no torneio deste verão.

Aqui estão eles para você apreciar – classificados:


  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    20Senegal (sede)

    É verdade que há muitos detalhes aqui, mas preferimos isso a algo sem graça de uma das potências africanas na Copa do Mundo. A camisa titular do Senegal é inspirada nos ônibus pintados à mão da capital, Dakar, apresentando um estampado abstrato chamativo por toda a peça. É uma pena que a PUMA tenha decidido suavizar as cores.


    • Publicidade
  • Algeria Away kit WC 26adidas

    19Argélia (fora de casa)

    O logotipo “Trefoil” da adidas Originals voltou às camisas de visitante, conferindo-lhes um visual inconfundivelmente retrô. O modelo da Argélia exala elegância discreta, com listras em tom sombreado, um tom mais escuro de verde nas mangas e um detalhe vermelho que realmente se destaca. A numeração descentrada também é um toque muito bacana.

  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    18Costa do Marfim (em casa)

    A Costa do Marfim sempre chama a atenção com seus uniformes laranja vibrantes, mas a PUMA elevou o nível antes da Copa do Mundo. A camisa titular dos Elefantes apresenta um design marcante com estampa animal sobre o clássico fundo laranja, com detalhes em verde nas laterais. Ela celebra a paixão unificada do país pelo futebol.


  • Germany Away kit WC 26adidas

    17Alemanha (fora de casa)

    A adidas apresentou algo um pouco diferente para o uniforme de visitante da Alemanha — país que a gigante do vestuário esportivo considera sua casa. O uniforme apresenta uma base incomum em azul-marinho com detalhes em “azul-água”, com a paleta de cores combinando tons de diferentes épocas da seleção nacional, desde os anos 1950 até os anos 80. O padrão de chevrons que cobre toda a peça realmente se destaca.


  • South Korea WC 26 home kitNike

    16Coreia do Sul (página inicial)

    Os uniformes da Coreia do Sul da Nike parecem sempre arrasar, e 2026 não será diferente, já que Son Heung-min e companhia pretendem causar sensação mais uma vez na América do Norte. O design inspira-se habilmente tanto na paisagem montanhosa do país quanto no padrão de tigre sobre um fundo “lobal red”, brincando com a ideia de uma emboscada por parte desses grandes felinos, que são um dos símbolos nacionais mais proeminentes do país.


  • England WC 26 Home kitNike

    15Inglaterra (em casa)

    Será esta a camisa com a qual a Inglaterra vai pôr fim à sua agonizante espera de 60 anos por um título importante no futebol masculino? Certamente é o que eles esperam. A Nike trouxe um forte toque retrô para a nova camisa de casa dos Três Leões, que parece ter sido inspirada no icônico modelo da Umbro de 2000. A versão moderna apresenta um sutil motivo dos Três Leões por toda a peça, com números em vermelho marcante, acabamentos e detalhes na gola e nos punhos.


  • Canada WC 26 home kit Nike

    14Canadá (página inicial)

    Como uma das nações anfitriãs, o Canadá vai causar impacto em casa com seu novo e impressionante uniforme titular da Nike. A fabricante americana de roupas esportivas encontrou uma maneira criativa de incorporar o símbolo cultural e natural mais emblemático do país: a folha de bordo. Um motivo em tamanho grande ocupa o centro das atenções, com a folha delineada por tons mais escuros de vermelho ao longo do corpo da camisa.


  • Jordan WC third kit KelmeKelme

    13Jordânia (terceiro)

    É isso mesmo, você leu certo — alguns países vão mesmo usar terceiros uniformes na Copa do Mundo. Se isso não for um momento de “o futebol já não é mais o que era” para você, então espero que aprecie o terceiro uniforme da Jordânia, da Kelme. Com uma base preta e clean, essa camisa se destaca pelo sutil motivo floral que cobre a maior parte do corpo. Vamos torcer para que possamos vê-la em ação em campo.

  • Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off TournamentGetty Images Sport

    12República Democrática do Congo (página inicial)

    A Umbro não mediu esforços na criação da camisa titular da República Democrática do Congo, enquanto o país africano se prepara para disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1974, época em que era conhecido como Zaire. Predominantemente azul, com detalhes elegantes nas mangas e na gola, o destaque fica por conta do estampado marcante no tronco, que aparentemente se inspira na força e na agilidade do leopardo.


  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    11Espanha (sede)

    Não há nada de excessivamente complicado no uniforme titular da Espanha, da adidas, que apresenta um design muito clean; no entanto, aquele azul-marinho intenso retorna notavelmente aos painéis das mangas pela primeira vez desde o início dos anos 2000, conferindo-lhe um toque retrô. Os campeões europeus buscarão o domínio mundial na América do Norte, e este é um uniforme à altura de sua missão, com o visual completado por riscas amarelas inspiradas na bandeira nacional e no escudo.


  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    10Catar (em casa)

    Talvez não fosse o que você esperava ver no nosso top 10, mas a combinação de cores e o sutil padrão em zigue-zague da camisa titular do Catar chamaram nossa atenção. A tonalidade marrom-avermelhada é complementada por detalhes e números brancos simples, com o motivo vertical central inspirado na bandeira do país.


  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    9Argentina (em casa)

    A adidas raramente errou ao criar as camisas da Argentina ao longo de sua longa parceria com essa grande nação do futebol, e continuou sua série de acertos em 2026 com as camisas de casa e de fora dos atuais campeões da Copa do Mundo. A marca não alterou a fórmula vencedora: a nova camisa de casa traz, mais uma vez, três listras verticais naquele famoso azul celeste, com as “Três Listras” e os detalhes em preto. Simples em sua beleza.

  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    8Argentina (fora de casa)

    A Argentina buscará defender seu título na América do Norte, e seu uniforme alternativo é uma verdadeira obra de arte. A rica herança artística do país ganha destaque na camisa alternativa, predominantemente preta, com um design que apresenta um padrão gráfico azul em espiral ao longo do corpo, inspirado em motivos tradicionais. Detalhes florais intricados, trepadeiras e toques de branco completam um visual elegante.


  • Croatia WC 26 away kitNike

    7Croácia (fora de casa)

    Normalmente, toda a atenção se concentra no uniforme vermelho e branco da Croácia, mas a Nike criou um possível clássico moderno com a camisa de visitante dessa seleção que sempre surge como azarão. A camisa apresenta o clássico padrão xadrez nas laterais em dois tons de azul, com um espaço vazio no meio onde ficarão o escudo, o “Swoosh” da Nike e os números. É de se esperar que essa camisa seja usada fora dos campos por muitos anos.

  • Sweden Away kit WC 26adidas

    6Suécia (fora de casa)

    A Suécia pode ter optado por um visual simples na camisa de casa, mas o uniforme de visitante é tudo menos isso. Um design incrivelmente bacana sobre um elegante fundo azul escuro traz referências visuais à música e à cultura da nação escandinava das décadas de 1960 e 1970 (pense no ABBA). O estampado ondulado é absolutamente hipnotizante e será um dos mais chamativos em exibição na América do Norte.

  • France WC 26 kit home Nike

    5França (página inicial)

    Temos certeza de que o novo visual da Nike para a seleção francesa vai dividir opiniões, mas temos que reconhecer o mérito de terem ousado tentar algo diferente — e, se as coisas correrem bem para os Bleus neste verão, o uniforme pode se tornar um clássico de culto. A camisa certamente atende ao estilo retrô com sua gola grande e o característico estampado geométrico em degradê, representando uma grande mudança em relação ao que a gigante americana de roupas esportivas produziu para os franceses nos últimos 16 anos.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    4Alemanha (página inicial)

    Essa nos dá vontade de beber cerveja em canecas e vestir lederhosen! A gigante alemã adidas adora fazer uma homenagem ao passado ao criar uma camisa para sua seleção nacional, e o novo uniforme titular da Die Nationalmannschaft é uma verdadeira obra de arte. Ele se inspira claramente nos designs do final dos anos 80 e início dos anos 90, com as cores da bandeira alemã estendendo-se por cada ombro e se encontrando no meio. Os designers esperam que uma equipe que não tem impressionado nos torneios recentes consiga fazer jus a ele na América do Norte.


  • Curacao away kit World Cupadidas

    3Curaçao (fora de casa)

    Curacaó, a menor nação a se classificar para a Copa do Mundo, com uma população de 150 mil habitantes, causará grande impacto com seu uniforme alternativo da adidas. Com o logotipo retrô “Trefoil”, o fundo amarelo claro combina perfeitamente com o impressionante triângulo azul escuro e as icônicas “Três Listras” em vermelho, verde e laranja, que realmente chamam a atenção.


  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    2Japão (página inicial)

    Temos quase certeza de que nunca houve um design ruim na história da colaboração da adidas com a seleção japonesa, e isso certamente não vai mudar neste verão. Remetendo aos modelos “Teamgeist” da marca de meados dos anos 2000, a camisa titular tem um toque retrô, mas está totalmente pronta para os dias de hoje. O destaque é um grafismo abstrato inspirado na icônica névoa no horizonte, onde o mar encontra o céu na nação asiática. Lindo, simplesmente lindo.

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    1México (página inicial)

    Será que esta é a camisa que vai quebrar a maldição do “Quinto Partido” do México?! A seleção anfitriã só conseguiu passar das oitavas de final em casa (em 1970 e 1986), e espera repetir essa façanha vestindo seu novo e sublime uniforme titular da adidas. Com motivos tradicionais marcantes em verde escuro sobre um fundo mais claro, a adidas afirma que ele representa a energia e o orgulho do país, celebrando uma nação que vive e respira o belo jogo.