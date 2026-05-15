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NeymarGetty/GOAL
Gabriel Marin

De improvável a forte candidato: como Neymar recolocou seu nome na corrida pela Copa do Mundo

Neymar
Copa do Mundo

Sequência de jogos pelo Santos, recuperação física e impacto nos bastidores fazem atacante voltar ao radar de Carlo Ancelotti às vésperas da convocação final

Poucos meses atrás, a possibilidade de ver Neymar na lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo parecia distante. Entre lesões, falta de sequência e dúvidas físicas, o camisa 10 era tratado nos bastidores da CBF como um nome cada vez mais improvável para o ciclo final rumo ao Mundial. Mas o cenário mudou rapidamente nas últimas semanas.

A sequência de jogos disputados pelo Santos desde a última data FIFA recolocou o atacante no centro das discussões da comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti. O treinador italiano, que anunciará a lista final de 26 convocados na próxima segunda-feira (18), ainda não definiu a presença do craque, mas Neymar deixou de ser apenas uma hipótese remota e passou a figurar como possibilidade concreta para o torneio.

A mudança de status acontece em um momento decisivo da preparação brasileira, justamente quando a comissão técnica ajusta os últimos detalhes antes da convocação definitiva.

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  • Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Sequência física muda percepção sobre Neymar

    O principal fator que recolocou Neymar na disputa por uma vaga foi a sequência recente de partidas pelo Santos. Em um intervalo de 42 dias, o atacante participou de nove dos últimos 12 jogos da equipe paulista, algo considerado fundamental para reduzir as dúvidas físicas em torno do jogador.

    Ao todo, Neymar soma 14 partidas na temporada, número que, embora ainda distante do auge de sua carreira, serviu para mostrar à comissão técnica que o atacante voltou a suportar uma rotina competitiva mais intensa.

    Até pouco tempo, uma das maiores preocupações dentro da seleção era justamente a incapacidade do camisa 10 de sustentar uma sequência semelhante à exigida em uma Copa do Mundo. A resposta física apresentada nas últimas semanas fez o debate mudar de patamar.

    Agora, a discussão não gira mais apenas em torno da condição clínica do jogador, mas principalmente sobre sua efetividade técnica e seu encaixe no grupo.

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  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Ancelotti mantém cautela antes da decisão final

    Mesmo com a crescente valorização de Neymar internamente, Carlo Ancelotti ainda evita qualquer definição pública sobre a convocação. Pessoas próximas ao treinador afirmam que a decisão será tomada apenas momentos antes do anúncio oficial da lista.

    O técnico italiano entende o peso esportivo e simbólico de Neymar, mas também avalia cuidadosamente o impacto que sua presença pode gerar em um cenário completamente diferente daquele vivido pelo atacante em Copas anteriores.

    Pela primeira vez na carreira, Neymar chegaria a um Mundial sem status absoluto de titular incontestável. A possibilidade de ter minutagem reduzida ou função mais específica dentro da equipe é tratada como um dos pontos mais delicados da análise.

    Ancelotti acredita ter experiência suficiente para administrar a situação, mas sabe que qualquer decisão envolvendo o principal nome brasileiro da última década terá repercussão direta no ambiente da seleção.

  • Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    CBF se divide sobre impacto técnico e extracampo

    A possível convocação de Neymar ainda provoca divergências dentro da CBF. Uma ala da entidade considera que o talento, a liderança e a experiência do atacante podem ser diferenciais importantes em um torneio curto como a Copa do Mundo.

    Outro grupo, porém, teme que o peso extracampo da presença do jogador possa superar o retorno técnico dentro de campo, especialmente em caso de papel secundário durante a competição.

    Existe internamente o receio de que a atenção constante em torno de Neymar gere desgaste em um ambiente que Ancelotti tenta tornar mais equilibrado e coletivo. Além disso, há dúvidas sobre até que ponto o atacante conseguiria manter regularidade física em jogos de alta intensidade.

    Ainda assim, o simples fato de o nome do santista ser debatido seriamente nos dias finais antes da convocação já representa uma reviravolta importante em comparação ao cenário observado até poucos meses atrás.

  • João Pedro, Neymar e RayanGetty/GOAL

    Disputa por vagas esquenta setor ofensivo

    A reaproximação de Neymar da seleção também alterou a corrida por vagas no ataque brasileiro. Com um nome "extra" entrando novamente no radar, jogadores que antes apareciam praticamente garantidos passaram a viver situação mais delicada.

    Um dos mais ameaçados é João Pedro. O atacante do Chelsea perdeu força nas avaliações recentes da comissão técnica e viu sua situação ficar mais instável com o crescimento da candidatura de Neymar.

    Quem ganhou espaço foi Rayan. Revelado pelo Vasco e atualmente no Bournemouth, o jovem atacante agradou durante a última data FIFA e surge como uma das alternativas favoritas da comissão técnica para preencher a vaga deixada pela lesão de Estêvão.

    A disputa também afeta o meio-campo. Andrey Santos, outro revelado pelo Vasco e atualmente no futebol inglês, perdeu terreno na reta final justamente pela tendência da seleção levar mais opções ofensivas na lista definitiva.

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Endrick, Igor Thiago e ataque praticamente fechado

    Enquanto algumas vagas seguem indefinidas, outros nomes ganharam força considerável nas últimas semanas. Endrick e Igor Thiago cresceram nas avaliações finais da comissão técnica e devem ser confirmados entre os atacantes convocados.

    A tendência é que ambos integrem uma lista ofensiva que já conta com nomes consolidados como Vinicius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Luiz Henrique.

    Neste cenário, Neymar tenta transformar uma candidatura improvável em uma das grandes histórias da reta final pré-Copa e se firmar como mais um na lista do ataque brasileiro no Mundial.