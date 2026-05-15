De improvável a forte candidato: como Neymar recolocou seu nome na corrida pela Copa do Mundo

Poucos meses atrás, a possibilidade de ver Neymar na lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo parecia distante. Entre lesões, falta de sequência e dúvidas físicas, o camisa 10 era tratado nos bastidores da CBF como um nome cada vez mais improvável para o ciclo final rumo ao Mundial. Mas o cenário mudou rapidamente nas últimas semanas.

A sequência de jogos disputados pelo Santos desde a última data FIFA recolocou o atacante no centro das discussões da comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti. O treinador italiano, que anunciará a lista final de 26 convocados na próxima segunda-feira (18), ainda não definiu a presença do craque, mas Neymar deixou de ser apenas uma hipótese remota e passou a figurar como possibilidade concreta para o torneio.

A mudança de status acontece em um momento decisivo da preparação brasileira, justamente quando a comissão técnica ajusta os últimos detalhes antes da convocação definitiva.