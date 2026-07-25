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Impacto imediato: talento do Barcelona surpreende Flick com atuação impressionante

La Liga
Barcelona
H. Flick
Espanha

O Barcelona teve um início forte na pré-temporada para a nova época, ao vencer o Europa por 4-1 no jogo de preparação disputado na Cidade Desportiva Joan Gamper, antes de viajar para Inglaterra. 

A equipa catalã foi a melhor em campo durante todo o encontro, mas um dos nomes que mais brilhou foi Álex González, que marcou um golo e assistiu outro depois de ter entrado em campo no final da primeira parte. 

O jornal "Sport" referiu que o impacto do jovem extremo foi imediato, encerrando da melhor forma possível a sua segunda semana sob o comando do treinador Hansi Flick.

O treinador alemão deu a Álex González a oportunidade de participar na preparação da equipa principal após o seu notável brilhantismo na fase final da época 2025-2026 com a equipa de juniores.

González chegou ao Barcelona proveniente do Damm e estreou-se pela equipa de Pol Planas no início do mês de abril, antes de se impor como titular num tempo recorde. 

Depois disso, teve a sua oportunidade com a equipa principal, oportunidade essa que, desde os primeiros instantes, mostrou não ter qualquer intenção de desperdiçar.

No confronto com o Europa, Álex assistiu o golo de Ibrahima Toncará ao minuto 48, depois de um arranque notável pela ala esquerda, e apenas 10 minutos mais tarde aproveitou uma prenda de Toni Fernández vinda do lado oposto para marcar com facilidade o quarto golo. 

Os dois golos funcionaram como o golpe final no jogo de preparação, em que o resultado não era o mais importante; representou antes uma oportunidade para Hansi Flick acompanhar o desempenho dos principais talentos da academia do Barcelona, que aproveitaram a ausência de vários jogadores por causa do Mundial para treinar ao lado de nomes de destaque da equipa principal, como Alejandro Balde, Fermín López e Marc Bernal.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    A integração de Alex González está a decorrer de forma tranquila

    Álex tinha assinado um contrato que cobre o período restante da sua etapa de idade na categoria de juniores, além de duas temporadas adicionais com a equipa B, onde se espera que desempenhe um papel importante. Ainda assim, a equipa técnica do plantel principal decidiu convocá-lo desde o início dos treinos, na preparação para a nova época.

    O avançado de 19 anos destaca-se pela sua capacidade de atuar em ambas as alas, além dos seus significativos contributos ofensivos, depois de ter terminado a temporada entre os melhores marcadores do grupo da Liga de Honra, para além de possuir uma grande capacidade de drible e de ultrapassar os adversários. Até ao momento, o jogador está a lidar com este grande salto na sua carreira com muita maturidade.

    O processo de integração de Álex González no balneário do Barcelona está a decorrer com fluidez durante o atual período de preparação. 

    O jovem jogador contou com o apoio da equipa técnica e dos jogadores do plantel principal para facilitar a sua adaptação, e a presença de colegas que subiram com ele da equipa de juniores, como Gariba e Ibrahima, também o ajudou a integrar-se rapidamente no grupo.

    O plano de Flick passa por levar todos os jovens jogadores que orientou durante as primeiras duas semanas do período de preparação ao estágio no "St. George's Park". 

    Assim sendo, é esperado que Álex tenha a oportunidade de fazer a sua estreia com o plantel principal na próxima sexta-feira, quando o Barcelona defrontar o Birmingham City.

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