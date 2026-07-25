O Barcelona teve um início forte na pré-temporada para a nova época, ao vencer o Europa por 4-1 no jogo de preparação disputado na Cidade Desportiva Joan Gamper, antes de viajar para Inglaterra.

A equipa catalã foi a melhor em campo durante todo o encontro, mas um dos nomes que mais brilhou foi Álex González, que marcou um golo e assistiu outro depois de ter entrado em campo no final da primeira parte.

O jornal "Sport" referiu que o impacto do jovem extremo foi imediato, encerrando da melhor forma possível a sua segunda semana sob o comando do treinador Hansi Flick.

O treinador alemão deu a Álex González a oportunidade de participar na preparação da equipa principal após o seu notável brilhantismo na fase final da época 2025-2026 com a equipa de juniores.

González chegou ao Barcelona proveniente do Damm e estreou-se pela equipa de Pol Planas no início do mês de abril, antes de se impor como titular num tempo recorde.

Depois disso, teve a sua oportunidade com a equipa principal, oportunidade essa que, desde os primeiros instantes, mostrou não ter qualquer intenção de desperdiçar.

No confronto com o Europa, Álex assistiu o golo de Ibrahima Toncará ao minuto 48, depois de um arranque notável pela ala esquerda, e apenas 10 minutos mais tarde aproveitou uma prenda de Toni Fernández vinda do lado oposto para marcar com facilidade o quarto golo.

Os dois golos funcionaram como o golpe final no jogo de preparação, em que o resultado não era o mais importante; representou antes uma oportunidade para Hansi Flick acompanhar o desempenho dos principais talentos da academia do Barcelona, que aproveitaram a ausência de vários jogadores por causa do Mundial para treinar ao lado de nomes de destaque da equipa principal, como Alejandro Balde, Fermín López e Marc Bernal.