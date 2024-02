Quem é Igor Coronado, novo jogador do Corinthians

Conheça melhor sobre o meia de 31 anos que nunca atuou no futebol brasileiro

O Corinthians chegou a um acordo com o meia Igor Coronado para se juntar ao Parque São Jorge ainda no Campeonato Paulista, em contrato válido pelas próximas duas temporadas, podendo chegar a três anos de duração caso as metas sejam batidas. O jogador estava no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e deve chegar ao Brasil na sexta-feira para realizar exames e assinar com o Timão.

Coronado será uma das principais apostas do Alvinegro para a temporada, e, segundo Rozallah Santoro, diretor financeiro do clube, deve receber um salário na casa dos R$2 milhões. Sendo assim, a GOAL te apresenta tudo sobre o jogador, os clubes pelos quais passou e seus números.